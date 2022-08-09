В Китае в торжественной обстановке встречали участников АрМИ-2022 из России

Фото: Александр БОЙКО

Команды из России, Беларуси, Вьетнама, Ирана и Китая примут участие в конкурсах «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр – 2022, которые пройдут с 13 по 27 августа на полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Фото: Александр БОЙКО

«На полигоне НОАК, где пройдет два международных конкурса АрМИ-2022, прошла церемония встречи стран-участниц международных соревнований. После проведенного карантина принимающая сторона встретила гостей соревнований и провела торжественную церемонию подъема государственных флагов. В этом году церемония прошла отдельно для каждой страны-участницы из-за мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - сообщили в Минобороны России о дополнительных мерах предосторожности.

Фото: Александр БОЙКО

Отметим, что команды из России, Беларуси, Вьетнама и Ирана были доставлены в Китай силами военно-транспортной авиации ВКС России, где личный состав провел 14 дней в карантине.

Фото: Александр БОЙКО

А в это же время на полигоне «Алабино» встречали команды из Китая. Они будут выступать на своих танках. Команда привезла с собой по 4 танка: 3 будут участвовать в соревнованиях, а еще один будет ожидать участия на «скамейке запасных».