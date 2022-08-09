ВКонтакте анонсировала глобальное обновление приложения: первым этапом станет новый дизайн ленты

Новый дизайн получат главный экран приложения с лентой, раздел «Сервисы», профиль пользователя и сообщества

ВКонтакте анонсировала одно из самых масштабных за всю историю соцсети обновлений мобильного приложения. Оно затронет сразу несколько ключевых продуктов, а также станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Новый дизайн получат главный экран приложения с лентой, раздел «Сервисы», профиль пользователя и сообщества.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Вектор нашего развития — всегда быть современным, технологичным и эстетичным инструментом для общения и обмена любыми форматами контента. В этом году мы укрепили лидерство, привлекли к нашим продуктам ещё больше людей и установили абсолютный рекорд посещаемости — 100 миллионов активных пользователей в месяц. Кроме того, мы занимаем первое место в России по объёму контента и количеству авторов. Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее ВКонтакте, закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий. Также обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к нашей платформе в этом году и предпочитают простой интерфейс с акцентом на контенте».

Обновление пройдёт в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев. Команда ВКонтакте поделилась подробностями первого этапа и представила обновление дизайна ленты, главного экрана приложения. Детали следующих этапов, которые касаются раздела «Сервисы», профиля и внешнего вида сообществ, обещают раскрыть позднее.

Лента получила новый дизайн с фокусом на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации. Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и глубокому вовлечению в контент, прежде всего — публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем.

Новый дизайн контента. Медиаконтент будет выглядеть более ярким и вовлекающим, словно с обложки. В основе обновления — максимальное визуальное упрощение интерфейсных элементов, а также унификация форматов для качественного просмотра постов на любых устройствах.

Тестирование новинки начнется уже сегодня, 9 августа

В ленте предусмотрены три варианта соотношения сторон — 1:1, 3:4 и 4:3. Благодаря унификации пропорций несколько изображений будут выстроены в аккуратную сетку, а их вёрстка адаптирована с учётом разнообразия размеров экранов в пользовательских устройствах, это повысит интерес аудитории и охваты авторов.

Новые визуальные акценты. Свежий подход к работе с текстовым контентом для удобства пользователей: короткие посты будут отображаться напрямую в ленте, более длинные — открываться полностью по касанию экрана. Дополнительные вложения тоже получили минималистичный дизайн.

Автор — на первом месте. В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах будет отображаться фотография автора — это подчеркнёт участие подписчиков в жизни сообщества.

Отметки «Нравится» — в два касания. Чтобы оценить публикацию, теперь достаточно сделать двойное касание в любой части поста. При этом можно не стесняться ставить реакции перед своими подписчиками: при скролле ленты под записями не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию. Оба нововведения позволят авторам получать больший отклик от аудитории.

Результаты внутренних экспериментов показали: новый дизайн ленты и подход к отображению контента увеличивают вовлечение пользователей и способствуют росту охватов. В рамках тестирования ВКонтакте будет экспериментировать с отдельными элементами, чтобы создать идеальный интерфейс для запуска на всех пользователей.

Тестирование начинается сегодня, новый дизайн ленты станет доступен части аудитории. Позднее ВКонтакте представит следующие этапы обновления мобильного приложения и расскажет об обновлениях алгоритмов для развития авторского контента на платформе.

ВКонтакте подготовила рекомендации для авторов: они помогут адаптировать публикации к актуальным форматам уже сейчас.