«Абай постиг глубину духовного мира казахского народа»

Церемония открытия памятника Абаю Кунанбаеву в Бишкеке на центральной аллее Театрального сквера в киргизской столице, 26 мая 2022 года

Казахстан празднует 177-летие со дня рождения поэта, философа-просветителя и композитора Абая Кунанбаева (1845-1904), основоположника казахской литературы. Творчество и философское наследие поэта, по мнению президента страны Касым-Жомарта Токаева, приобретает особую актуальность сегодня, когда место и роль государств на мировой арене вступает в прямую зависимость от степени их способности к модернизации. День Абая стал официальным праздником Казахстана в 2020 году, когда республика отмечала его 175-летие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открывает памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» (Абай и его сыновья) в город Семей, 15 октября 2020 года. Открытие композиции было приурочено к 175-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. На памятнике Абай

Поэт и просветитель родился неподалеку от города Семей, который теперь является административным центром Абайской области, учреждённой недавно и названной в честь поэта.

Абай получил образование в медресе, где, помимо теологии, изучал арабскую и персидскую литературу. Абай также увлекался музыкой, превращая свои стихи в песни и романсы. Перу Абая принадлежит 170 стихотворений, несколько поэм и 56 поэтических переводов, главным образом с русского, он переводил на казахский язык стихи Пушкина, Лермонтова, Крылова. Наследие Абая опубликовано на 60 языках.

Празднует вся страна

В эти дни праздничные мероприятия проходят во всех уголках Республики Казахстан. Бессмертные строки поэта звучат on-line и off-line. В столице в День Абая пройдёт литературно-музыкальный вечер в Национальной академической библиотеке. Одновременно с этим в Национальном музее Казахстана можно будет сходить на экскурсию «Творчество Абая в фондах Национального музея РК». В честь дня рождения поэта в южной столице Казахстана организована передвижная выставка Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая в Семее. Праздничное литературное мероприятие пройдёт перед зданием Национальной библиотеки. Лекция «Иллюстрации к произведениям Абая в фондах Государственного музея искусств им. А. Кастеева» будет прочитана в одноименном музее, студентам и школьникам расскажут об исторических документах, связанных с жизнью и творчеством поэта.

Церемония открытия бюста Абая на территории Киберуниверситета в Сеуле, Республика Корея, 17 августа 2021 года

И, конечно же, праздничная программа ко Дню Абая состоится и на его родине в Семее. В Музее изобразительных искусств уже открылся вернисаж. В областной универсальной библиотеке имени Абая пройдёт цикл литературных экспозиций «Вся мудрость в книгах». В театре имени Абая 11 августа покажут поэтический спектакль «Слова назидания». Цикл праздничных мероприятий завершится концертом на площадке того же театра 17 августа.

21 тысяча экспонатов, 16 тысяч книг

Музей Абая в Семипалатинске, который сегодня называется Семей, был открыт в 1940 году в честь 95-летия со дня рождения поэта, он стал первым в Казахстане литературно-мемориальным комплексом. К юбилею поэта в 2020 году была проведена масштабная реконструкция музея, «приросшего» новыми экспозициями с использованием современных технологий. Фонды музея насчитывают более 21 тыс. экспонатов, наиболее ценные и важные представлены в экспозициях, научная библиотека музея хранит более 16 тыс. изданий. Помимо традиционного экскурсовода, желающие могут воспользоваться услугами аудиогида, «побывать» в музее можно, открыв сайт. Как объясняет заместитель директора по научной работе музея Мейрамгуль Кайрамбаева, впервые большая экспозиция в здании музея Абая открылась в 1995 году к 150-летию поэта, а в 2020-м было проведено полное переоснащение комплекса. В центральном здании можно увидеть экспонаты, которые Абай лично собрал и передал в краеведческий музей города. Свыше 60 экспонатов, касающихся жизни и быта казахов, передал русский ссыльный Нифонт Долгополов во время визита к поэту в 1885 году. Здесь же расположен зал «Звуки степи». На 5 витринах экспозиции выставлены 7 казахских музыкальных инструментов, рядом с каждым установлена система направленного звука, позволяющая услышать инструмент. В другом зале посетители могут увидеть религиозно-философские «Слова назидания». Юные экскурсанты оценят зал в виде юрты, где можно послушать аудио-сказку и увидеть представления теневого кукольного театра. Ещё один зал посвящён отцу Абая, учителю медресе.

Церемонии открытия памятника Абаю Кунанбаеву в Бишкеке на центральной аллее Театрального сквера в киргизской столице, 26 мая 2022 года

«В годы Великой Отечественной войны на чердаке медресе, в котором учился Абай, были найдены 252 книги, все они были переданы в музей. В медресе преподавали не только религиозные предметы, здесь есть учебники по истории, географии, риторике, математике, геометрии, астрономии, всё это изучалось. Кто-то эти книги бережно собрал и спрятал, но кто, неизвестно», – говорит заместитель директора по научной работе.

В музее находится макет мавзолейного комплекса «Абай-Шакарим» в урочище Жидебай Абайского района. Центральное здание музея Абая соединено переходом с бывшим купеческим домом, где сегодня расположился Центр абаеведения с выставочными залами, в них представлено в общей сложности 800 произведений искусства.

Разговор на языке мира

На территории музея в Семее установлен памятник Абаю с сыновьями. Памятник был открыт в 2020 году, в церемонии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового масштаба. Это личность, которая смогла постичь всю глубину духовного мира казахского народа. Его стихи и слова назидания глубоко отражают наше национальное бытие. Абай, являющийся основоположником нашей современной литературы, оставил яркий след в истории страны. Его произведения не теряют актуальности уже более века. Они по-прежнему служат духовной пищей для всех нас. Богатое творческое наследие поэта – достояние казахского народа и всего человечества. Заветы Абая – это ориентир для подрастающего поколения», – сказал президент.

Он считает, что эффективное функционирование системы «Ответственное государство – ответственное общество – ответственный человек» напрямую связано с благородными человеческими качествами, воспетыми поэтом. «Наследие великого мыслителя – бесценное достояние, открывающее путь к дальнейшему процветанию нашей страны. Пусть благородный дух Абая приведёт нас к великим целям!» – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Писатель и вице-президент Академии российской словесности Георгий Пряхин считает, что уникальной чертой Абая как поэта и мыслителя является его универсальность. «Оставаясь глубоко национальным творцом, он вырвался за парадигму казахского народа и стал мировой величиной в интеллектуальном плане. Со своим собственным народом он разговаривал на равных, чувствовал себя его частью и, вместе с тем, учителем. Он разговаривал с ним с позиций общечеловеческих ценностей, не только национальных. Это позволило Абаю говорить не только с казахами, но и с русскими, узбеками, европейцами, которых он хорошо знал, а также с представителями тюркоязычной культуры в целом. Он разговаривал на языке мира. В этой универсальности, на мой взгляд, заключается его уникальность. Это поэт на все времена и для всех народов», – считает писатель.