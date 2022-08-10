Скончался Иссей Мияке - создатель черной водолазки Стива Джобса и легендарных духов L’Eau d’Issey

Об Иссее Мияке слышал любой человек, хоть раз заходивший в парфюмерный магазин на протяжении последних 30 лет. Фото: EAST NEWS

Об Иссее Мияке слышал любой человек, хоть раз заходивший в парфюмерный магазин на протяжении последних 30 лет. В 1992-м вышла туалетная вода L’Eau d’Issey («Вода Иссея»), ставшая суперхитом продаж. Через пару лет появилась ее мужская версия. И то, и другое выпускается до сих пор, причем за десятилетия появилось невероятное множество фланкеров (так в парфюмерии называются видоизмененные версии того или иного аромата). Только разнообразных летних вариантов женской и мужской L’Eau d’Issey вышло несколько десятков. А еще были бесконечные «свежие», «интенсивные», «спортивные», «чистые», цветочные, древесные, океанические, с акцентами на ароматы розы, амбры, магнолии, лотоса, кедра, мяты, юдзу, ладана… И это не говоря о таких отдельных ароматах, как Le Soleil d’Issey («Солнце Иссея»), Lune d’Issey («Луна Иссея»), La Nuit d’Issey («Ночь Иссея»), A Drop d’Issey («Капля Иссея») или Le Feu d’Issey («Огонь Иссея» - вот последний некоторые считают абсолютным парфюмерным шедевром, скорбя о том, что его выпуск прекратили в начале 2000-х. Впрочем, за эти годы у каждого человека, увлекающегося парфюмерией, в гигантской вселенной Мияке появился свой фаворит).

Разумеется, Мияке не лично создавал все это богатство - он был модельером, а не парфюмером. Но для огромного количества людей его имя всегда будет ассоциироваться с духами. Ну, а историки моды с восхищением рассказывают о его одежде - минималистичной, концептуальной, свободно скроенной, элегантной и очень удобной. Правда, для создания самой знаменитой его вещи не потребовалось особенного полета фантазии: это была водолазка, сшитая для Стива Джобса.

В 80-е основатель Apple приехал в Японию и пришел в восторг от униформы сотрудников офиса Sony. Особенно его восхитила куртка, у которой можно было отстегнуть рукава, после чего она превращалась в жилет. Оказалось, все это придумал Мияке. Джобс попросил его сделать жилет для сотрудников Apple. Но стоило Стиву заикнуться у себя в офисе о том, что «было бы неплохо, если бы каждый носил такой жилет», как чуть не поднялся бунт: свободолюбивые американцы от одной мысли об униформе пришли в ужас. Тогда Джобс предложил дизайнеру создать униформу для одного человека - для него самого. «Я попросил Мияке сшить для меня несколько черных водолазок, которые мне очень нравились, и он сшил около сотни! Мне их хватит до конца жизни». Тем, кто не верил, Джобс показывал стопки водолазок у себя в шкафу.

Мияке родился в Хиросиме в апреле 1938 года и семь с половиной лет спустя пережил атомную бомбардировку города. «Стоит мне закрыть глаза, и я вижу то, что никто и никогда больше не должен пережить: яркий красный свет, появляющееся вслед за ним черное облако, люди, бегущие куда глаза глядят в отчаянной надежде спастись. Я помню все это. Через три года моя мать умерла от лучевой болезни».

Мияке не рассказывал об этом публично вплоть до 2009 года - тогда он решил прокомментировать в колонке для The New York Times призыв Барака Обамы полностью уничтожить все ядерное оружие на планете. «Я не хотел, чтобы меня определяло мое прошлое. Я не хотел, чтобы ко мне приклеился ярлык «Модельер, который пережил атомную бомбардировку». Я пытался, хоть и без особого успеха, держать все это где-то позади, думать о созидании, а не о разрушении, о вещах, которые приносят в мир красоту и радость».

Сначала он изучал графический дизайн в японском университете искусств Тама, потом отправился в Париж и там изучал моду; сотрудничал с легендарными модельерами Ги Ларошем и Юбером де Живанши, рисуя для них по 50 или даже 100 эскизов в день. В 1970-м вернулся в Японию и основал свою студию, где придумывал одежду для женщин. В 80-е покорил-таки Париж - его необычные вещи были совершенно не похожи на то, что предлагали французские кутюрье, тем и привлекали к себе внимание. Мияке невероятно увлекался плиссировкой, много экспериментировал с ней - и его одежда в мелкую складку пользовалась огромной популярностью.

Он скончался 5 августа - почти ровно через 77 лет после бомбардировки Хиросимы (широкой публике о его смерти сообщили только через несколько дней). Причиной называют злокачественную опухоль печени. Иссею Мияке было 84 года.