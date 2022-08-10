Забытым героям Великой Отечественной войны возвращают имена: Как на Дальнем Востоке ищут следы Воздушной Дороги Жизни

Экспедиция РГО открыла неизвестные страницы Великой Отечественной войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«АЛСИБу» в этом году исполняется 80 лет. «АЛСИБ» означает Аляска-Сибирь. Это маршрут легендарной воздушной трассы, по которой перегоняли самолеты из США в СССР в годы Великой Отечественной войны. «АЛСИБ» стал настоящей воздушной дорогой жизни. Только первая поставка истребителей «Аэрокобр» из США осенью 1942 года сравняло двойное превосходство Германии в воздухе над советскими истребителями под Сталинградом. Я отправился с экспедицией Российского Географического Общества на Чукотку, чтобы прикоснуться к этой странице истории.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По «АЛСИБу» шли поставки по ленд-лизу - тысячи боевых и транспортных самолётов, а также грузы, в которых очень нуждалась наша страна. В годы войны были построены десятки аэродромов, позволявших самолетам перелетать из Америки на фронты Великой Отечественной войны. Но несмотря на значимость, эти страницы истории замалчивались в годы холодной войны. Только в только в 1994 году были рассекречены и масштабы «АЛСИБа».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего США поставила СССР 14795 самолётов, из них по «АЛСИБу» - 8094. Каждый шестой-седьмой самолёт был родом из «АЛСИБа». Трасса была столь же опасной, сколько и важной. Потери при перегонке потери составили 81 самолёт, при этом погибли 115 летчиков.

Самолеты полученные по «АЛСИБу» стали любовью для многих советских ассов, в том числе на американском истребителе «аэрокобра» сражался знаменитый Александр Покрышкин. Ходит байка, что рядовые пилоты мазали эти самолеты женской губной помадой. Зачем? Дело в том, что в отличие от советских самолетов, в американских было множество кнопок и рычагов. Часто пилоты проходили ускоренную подготовку, на изучение дополнительных приборов не было времени. Поэтому все кнопки, без которых можно было обойтись, от греха подальше красили помадой, чтобы пилоты их не трогали.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году РГО провело первый этап экспедиции на «АЛСИБ». В архивах были изучены многие документы и собрана информация о местонахождении самолетов, которые потерпели крушение во время перегонки. Теперь практически только по разбившимся самолётам можно изучать находки времён «АЛСИБа».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году экспедиция РГО совместно с экспедиционной центром Минобороны РФ и представителями общественности провела поиски мест крушения бортов и вывоз военных артефактов, которые позже передадутся в музеи. И конечно, в память о погибших лётчиках на местах катастроф были установлены поименные мемориальные знаки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я лечу к одному из таких мест крушений. Ми 26, самый грузоподъемный вертолёт в мире идет на второй круг. Внизу видны хаотично разбросанные блёстки, сверкающие на солнце остатки алюминиевых фрагментов разбившегося самолёта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вертолет всей массой слегка касается грунта – слишком мягкий, не подходит. Вертолёт осторожно перелетает на десятки метров в сторону, находит более твердую площадку и делает посадку. После остановки винтов, я стараюсь выйти из вертолёта в числе первых. Хочу снять на фоне вертолёта участников экспедиции РГО.

Зыбкий толстый слой мха весь в воде и трясется от каждого шага.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо было надеть сапоги, которые я оставил вертолёте, - думаю я, чувствуя, как нога по щиколотку провалилась в мокрый грунт. Но хорошая мысль пришла слишком поздно. Вода не такая уж и холодная, можно поработать и с промокшей ногой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 ноября 1943 года здесь разбился грузовой самолёт С 47 «Дуглас» под командованием майора Федора Пономаренко. Экипаж полностью погиб. Самолёт загорелся и взорвался в воздухе, поэтому его фрагменты разбросаны на большой площади по обе стороны верховья реки Быстрая. Некоторые фрагменты достаточно крупные. Вот самолётный винт с редуктором, остатки хвостовой части, большие фрагменты крыла и корпуса. На одном из фрагментов написаны цифры борта. Все крупные и значимые остатки самолёта после их фиксации и измерения несут в наш могучий и просторный вертолёт. Они станут объектом дальнейшего изучения, а потом попадут в музее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие крупные остатки обшивки самолёта процарапаны многочисленными надписями и именами людей, которые побывали здесь позже.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайший крупный населённый пункт - посёлок Уэлькаль в 50 км. Добраться сюда непросто. Но видно, что всякие ценные мелочи уже разобраны. Они служат приманкой для «чёрных копателей». Паренёк из Уэлькаля, увидев меня, похожего на туриста, поинтересовался, сколько я дал бы ему за найденный огнемет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На месте гибели самолета установлен памятный знак с фамилиями погибших. Перед отлётом у знака собрались все участники экспедиции. Состоялось возложение цветов и минута молчания. Это церемония стала обязательной везде, где работала наша экспедиция.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летим к месту катастрофы самолёта под командованием старшего лейтенанта Евгения Герасимова в августе 1943 года. Тот же «Дуглас» С-47. В районе озера Горное самолёт попал в облачность и врезался в самую макушку в горы. Не хватило считанных метров высоты, чтобы избежать столкновения. Весь экипаж погиб. Чтобы добраться к месту трагедии пришлось изрядно попотеть. Вертолет смог высадить десант РГО только у подножья горы. А подниматься вверх пришлось по острым камням с половину кирпича. На крутом склоне под 45° достаточно кучно разбросанные остатки самолёта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, что труднодоступность этой аварии сохранила всё, как было на момент трагедии. Вплоть до остатков приборов и медицинской аптечки. Крутой склон очень затруднял работу. Двигатель самолёта при взрыве по инерции перелетел через вершину и скатился на другом склоне горы. Здесь были обнаружены комсомольский билет выданный за номером 9248 7260, но фамилия выцвела так, что её прочитать невозможно. Были обнаружены и костные останки человека. По всей видимости, есть шанс найти родственников погибшего борт-радиста Петра Оконечникова, уроженца деревни Кутихи Зыряновского района, Восточно-Казахстанской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следующий этап экспедиции - посещения посёлка Уэлькаль. Сюда напрямую прилетали все самолёты из Аляски. Чтобы они могли приземлиться на низкой песчаной поверхности, здесь была построена взлётно-посадочная полоса из дерева, длиной в несколько сот метров. Остатки этой деревянной прогнившей полосы местами сохранились до сих пор. Доски были сколочены словно паркет 10-сантиметровыми гвоздями.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вокруг полосы находятся развалившиеся остатки аэродрома и казармы. Судя по масштабным сооружениям тех лет, здесь находилось несколько сот человек. Это больше, чем сейчас население посёлка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке живут рыбаки и китобои. Об этом говорят тысячи костей от промысла кита вперемежку с многочисленными ржавыми бочками. Они создают типичный колорит национального поселение морских охотников. На окраине посёлка у развалин бывшего аэродрома находится небольшое скромное военное кладбище с десятком крестов над могилами погибших летчиков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях посёлок посетил губернатор Чукотки Роман Копин и открыл потрясающий по красоте гранитный памятник лётчикам, участвовавшим в «АЛСИБе».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы садимся в наш огромный вертолет. Отрываемся от земли. Летим над коричнево-желтом морем тундры, прорезанным бесчисленными реками и озерами. Поселок быстро превращается в крошечное пятно за спиной. Экспедиция окончена, но я знаю, что благодаря ей в истории стало одним белым пятном меньше.