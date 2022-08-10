Волонтеры спасают раненого коня по кличке Конкурент из Мариуполя

Найти ветеринара, готового взяться за серьезное лечение крупного животного, владельцам Конкурента и местным зооволонтерам в Мариуполе не удалось Фото: REUTERS

Для жителей Мариуполя обстрелы стали хоть и печальной, но уже привычной повседневностью. Ежедневно с украинской стороны летят пули и снаряды, которые рушат жизни не только людей, но и животных, которые стали заложниками своего положения.

Белый конь по имени Конкурент недавно потерял не только дом, который разрушило снарядом, но и здоровье. Осколки от взрыва попали в шею и глаз - теперь рваная рана на коже постоянно открывается и болит, болит и незаживающий глаз. О его положении рассказывают, в том числе, "Открытые НКО".

Как отмечается, найти ветеринара, готового взяться за серьезное лечение крупного животного, владельцам Конкурента и местным зооволонтерам в Мариуполе не удалось. К сотрудникам «СвободаЦентра» обратилась волонтёр Александра. Раньше она ухаживала за лошадьми в Мариупольской конюшне. Девушка эмигрировала в Германию, но следить за судьбой своих бывших подопечных не перестала.

– У лошади есть хозяева, я их знаю лично, – рассказала девушка. – Я хочу им помочь. Всю бомбежку мы сидели в Мариуполе, собирали животных в подвале и кормили их. Когда все закончилось, нам пришлось уехать из города из-за маленького ребенка.

Специалисты зоозащитного фонда предложили забрать Конкурента к себе на реабилитацию и экстренно стали искать в Ленинградской области «лошадиного» хирурга и офтальмолога. Такие специалисты нашлись. Впереди самое сложное - доставить жеребца к специалистам, вывезя из зоны боевых действий через границу.

- Трудности будут, но мы практически не сомневаемся, что всё получится. И очень надеемся, что уже очень скоро Конкурент будет знакомиться со своими новыми соседями в «СвободаЦентре», - призналась директор по внешним коммуникациям Благотворительного фонда «Я Свободен» Юлия Рыкова.

В Центре пообещали владельцам жеребца постоянно быть с ними на связи, рассказывать о новой жизни Конкурента, присылать фото и видео. Все понимают – расставаться с питомцем всегда тяжело. Но обе стороны осознают, что сейчас важнее всего начать, наконец, лечение животного в безопасном месте.

– C первых дней спецоперации мы на связи с волонтёрами из Донбасса и городов, находящихся по разным сторонам границы. На сегодняшний день мы отправили несколько тонн гуманитарной помощи для животных, кроме того мы вывезли в Россию и уже пристроили в надёжные семьи сотни питомцев. Судьбы у всех разные: кто-то трагически остался без хозяев, чей-то приют лишился финансирования или вовсе превратился в руины, кому-то помогли воссоединиться с прежними хозяевами в пунктах временного размещения. Но всё это были кошки и собаки, а вот перевозить лошадь из-за границы нам ещё не приходилась. Думаем, у нас всё получится. Ведь кто ещё способен на такую авантюру, если не мы, - говорят в «СвободаЦентре».

С помощью подписчиков и друзей Благотворительный фонд «Я Свободен» делает всё возможное, чтобы еще одна жизнь была спасена, и продолжалась под мирным небом. Поучаствовать с спасении Конкурента могут все желающие.

Конкурент – белый жеребец из Мариуполя. Его дом разрушен в результате взрыва

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.