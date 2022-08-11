Молдавия наломала дров: жители страны могут остаться без отопления на зиму

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Судя по доходящим из Молдавии новостям, республика прочно встала на шлях до Европы и сейчас пожинает урожай, заложенный правительством и президентом Майей Санду. Пока сама мадам носится по соседним странам и делает антироссийские заявления одно за другим, молдаване "чешут репу" в поисках решения, как перезимовать.

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания не сможет выплатить авансом за газ, потреблённый в августе, российскому "Газпрому".

- Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа, - заявил Чебан. То есть, в переводе на обычный язык, "газа хочется, но денег нет". И это в условиях, когда не погашен ни долг за предыдущие периоды, не проведен аудит старых долг, обязательства о чем Кишинев брал на себя при заключении нового контракта, который был составлен по калькам молдавской стороны с учетом ее пожеланий и "хотелок".

Конечно, можно сказать, что это коснется в первую очередь городских жителей, а в селах можно отапливать жилье старыми и альтернативными видами топлива. В сети полным-полно видео, как трудолюбивые молдаване формируют и сушат поленья из кизяка (честно скажу, для меня стало откровением, что кизяк ладошками формируют в брусочки, по внешнему виду похожие на золотые слитки - я-то необразованный думал, что так лепешками и кидают в печь). В конце концов, есть же дрова!

Есть, оказывается, но не для всех. По нормативам, принятым Кишиневом, на отопительный сезон на одно домохозяйство можно закупать не более 3-х кубометров дров. И за этим намерено строго следить правительство. По распоряжению властей, перевозка любой древесины запрещена в ночное время по всей территории Молдавии. С 23-00 до 6-00 до отмены этого распоряжения. Просто старая песня Яшки-цыгана из "Неуловимых мстителей" в новом варианте: "Спрячь за высоким забором дровишки, выкраду вместе с забором". Тем более, что заборы-то в большинстве своем тоже деревянные и могут гореть в той жен печке – только в путь.

И свежайший пример неурегулированности ситуации с дровами явили события в одном из сел республики, где более трехсот человек несколько суток стояли в очереди за ними, но хватило дровишек только первым шестидесяти. Остальным пришлось возвращаться лепить горючие "куличики" из кизяков.

Правительство Молдавии объявило о грядущей высадке большого количества ив, чтобы ликвидировать дефицит дров в республике, но это даст результаты только через несколько лет. Да и то, лишь при самых благоприятных условиях.

В общем, дело – дрова.

А тут еще Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа временно ограничивает ввоз растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии, автономного территориального образования Республики Гагаузия и городов Кишинев и Бельцы. Причем, если отбросить многочисленные сплетни и слухи о политической подоплеке такого решения, то выяснится суровая и простая реальность: российское ведомство неоднократно выявляла наличие опасных "карантинных объектов" в поступающей в Россию молдавской продукции и каждый раз информировала об этом молдавскую сторону, однако никакой реакции от Кишинева так и не дождалась.

- Вчера мы узнали, что в молдавских фруктах и овощах были внезапно обнаружены вредители. Прошу компетентные ведомства разобраться, проинформировать и решить эту проблему, - открыла глаза на проблему премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица и поручила "срочно решить проблему". – Мы поставляем продукцию сельского хозяйства на рынки разных стран. Продолжаем расширять рынки, поэтому нужно дорожить качеством и работать в этом направлении.

Можно, конечно, удивиться такому совпадению, а можно и не удивляться, а посмотреть, как сейчас в Европе все, от погоды до природных последствий вдруг обернулось против нынешних властей стран ЕС. К чему они оказались абсолютно не готовы. Как, кстати, и руководство Молдавии, которое из всех способов руководства страной прочно усвоило только "спасительность" антироссийской и русофобской риторики, что и реализует изо всех сил.

Конечно, вредители-насекомые в овощах, фруктах и другой аграрной продукции – это проблему, которую можно постараться решить, выделив для этого определенное финансирование (правда, непонятно, откуда Кишиневу брать деньги). Но главная проблема и главные вредители засели в Кишиневе совсем не в садах и на полях, а в высоких кабинетах. А уж насекомые они или нет, это решать самим молдаванам.