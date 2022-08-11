АнтиАнапа, русская Европа и официальная столица котиков: повлияла ли блокада на туризм в Калининградской области

Зеленоградск - совсем крохотный городок. Из конца в конец неспешным прогулочным шагом можно пройти минут за тридцать. Но какой же он атмосферный! Фото: Александр РОГОЗА

Первое, что бросалось в глаза (и в уши): здесь было тихо!

Нет, волны, конечно, шелестели. Как положено. Люди на пляже разговаривали, хохотали, радовались жизни плескающиеся. Но при этом - никаких криков про горячую кукурузу, никаких надоедливых объявлений в мегафон про покатушки на банане и никаких хитов Стаса Михайлова в колонки из кафе на набережной (ну вы знаете: когда садишься кушать и за столом из-за этой круглосуточной «дискотеки» друг друга не слышишь). При этом ту же кукурузу как символ советского пляжного отдыха, никто не отменял. Надо тебе - не сочти за труд, товарищ, пройди двадцать метров до стационарного павильона с перекусами и напитками… Музыка в ресторациях тоже была. Но тихая и ненавязчивая. А вот бананов и урчащих гидроциклов не было от слова совсем.

Однако никто по этому поводу не горевал. Народ активно загорал, купался, неспешно гулял по променаду. И так - все 5 километров чистейшего песчаного пляжа города Зеленоградска. И все, что характерно, вокруг такие спокойные…

Август месяц. Калининградская область. Наши дни.

«Это же какая-то коллективная АнтиАнапа, - хором обрадовались мы. - Все, как мы любим!»

Балтика, конечно, не про пляжный отдых от рассвета до заката, который практикуют на рассейских югах. Фото: Александр РОГОЗА

НЕСЛУЧИВШИЙСЯ РЕКОРД

- Честно говоря, половина прилетающих туристов у меня первым делом спрашивает: а у вас тут точно все спокойно? - рассказывает таксист, который мчит нас из аэропорта Храброво в приморский Зеленоградск (бывший прусский город Кранц). - Насмотрелись по телеку про блокаду. Но грузовые поезда к нам уже давно запустили опять. А вот машины латыши так и маринуют на границе. Мелкое вредительство!

Если блуждать по старым улочкам в центре, охаешь-ахаешь через каждые двадцать метров. Фото: Александр РОГОЗА

По словам водителя, на жизнь Калининградской области несколько недель «блокады» по большому счету никак не повлияли.

- Разумеется, у нас спокойно. Спокойней некуда. Кто сюда полезет в здравом уме? У нас же тут мощный Балтийский флот и много чего еще…

В 2021 году российский эксклав на Балтике побил рекорд по числу туристов - более 1,9 млн человек приехали сюда. За последние годы народ с «материка» (как на Калининградщине называют большую Россию) хорошенько распробовал здешние пляжи. И начал бывать здесь все чаще и чаще. В 2022-м ожидалось, что турпоток поставит новый исторический максимум. Но по словам местных жителей - торговцев в магазинчиках, держателей гостиниц и точек общепита - в этом году отдыхающих заметно меньше, чем в прошлом. (Хотя лично по моим наблюдениям - людей очень много!). Многие россияне, как говорят, побоялись пересекать границу (пусть и условную - самолеты теперь летают из Москвы в Калининград вкруголя, облетая закрытое для нас воздушное пространство прибалтийских стран - время в пути увеличилось с 1 часа 40 минут до 2,5 часов) именно «из-за политической обстановки».

Капитальные двухэтажные домики, которым больше века, утопают в цветочных газонах и кашпо Фото: Александр РОГОЗА

А мы вот решились. Причем, нынешний отпуск запланировали как раз в марте, уже после начала спецоперации. И сейчас, глядя на нынешние цены, понимаем: молодцы мы, что заранее...

КАК ДЕШЕВЛЕ

Билеты на семью из четырех человек туда-обратно из Москвы обошлись в 30 тысяч рублей. (Сейчас, если брать хотя бы на неделю вперед, - 70 и выше).

А вот с бронью жилья пришлось «потанцевать». Привычный «Букинг» еще в феврале перестал искать варианты размещения по России, а для аккаунтов из России - вообще везде. Российский «Островок» тупил, еще один отечественный сервис - «Суточно.ру» только набирал ход. Поэтому на нужные даты в августе квартиру мы искали через хозяйку двушки, которую снимали в Зеленоградске прошлым летом. Она посоветовала знакомую. Та прислала видеообзор своей 70-метровой квартиры с двумя спальнями: шикарный новый ремонт со стильной мебелью. Посмотрели в Яндексе фото дома и ЖК, где это все находится, - что-то ближе к московскому бизнес-классу. Признаться, озвученная цена смутила. 4000 рублей в сутки. По рынку российских курортных городов в самый пляжный месяц сезона это дешево. Владелица квартиры попросила предоплату в 4000. Остальное - по прилету. (Итого 28 тысяч за неделю).

Понятно, что вся эта старина - наследие Восточной Пруссии Фото: Александр РОГОЗА

Кстати. Больших (по меркам «материка») гостиниц на побережье нет, поэтому аренда квартир на время отпуска - самый востребованный вариант. Плитка и микроволновка есть - можно экономить на питании, если покупать полуфабрикаты в магазине или готовить самим. Цены в маркетах чуть дороже, чем в «большой России» (потому что многие продукты доставляют извне), но в разы дешевле питания по ресторанам (на променаде с полдюжины приличных заведений, кормят вкусно, но ценник за одно блюдо начинается от 600-700 рублей).

В Зеленоградске это все сумели сохранить и все новые подгонять под «тот» стиль. Добавив русской душевности. Фото: Александр РОГОЗА

Честно говоря, опасались, что с квартирой получится оказия: приедем, а нас заселят в какой-нибудь сарай. Ничего подобного! Квартира оказалась та самая, с видео. А в качестве бонуса - полная сахарница конфет (дети заценили), в шкафу - чай и аптечка с приличным набором на всякий случай. Мелочь, а приятно!

Год назад такой же сервис мы получили в Калининграде, где брали квартиру на двое суток. Возможно, это некий местный стандарт.

По словам местных жителей, Зеленоградск стал стремительно развиваться лет семь-восемь назад. Фото: Александр РОГОЗА

Если попытаться снять такую же квартиру прямо сейчас, в сутки попросят не 4, а минимум 7 тысяч.

И ПРО ПОКУПАТЬСЯ, И ПРО ПОГУЛЯТЬ

Балтика, конечно, не про пляжный отдых от рассвета до заката, который практикуют на рассейских югах. Это, скорее, для тех, кто и про покупаться (с погодой нам повезло: солнце, +24+30, температура воды +20+21), и про погулять, и про проехаться по окрестным достопримечательностям.

Зеленоградск - совсем крохотный городок. Из конца в конец неспешным прогулочным шагом можно пройти минут за тридцать. Но какой же он атмосферный!

Если блуждать по старым улочкам в центре, охаешь-ахаешь через каждые двадцать метров. Капитальные двухэтажные домики, которым больше века, утопают в цветочных газонах и кашпо (местные хозяюшки, конечно, постарались!). Глухих заборов нет даже у дорогущих особняков-новоделов. Как в Европе. Понятно, что вся эта старина - наследие Восточной Пруссии (треть большого немецкого региона после Второй Мировой войны отошла РСФСР). Но в Зеленоградске это все сумели сохранить и все новые подгонять под «тот» стиль. Добавив русской душевности.

Ко всему прочему Зеленоградск внезапно оказался настоящей столицей котиков. Фото: Александр РОГОЗА

Если вы когда-то, много лет назад, уже бывали в Зеленоградске - забудьте. Это не считается.

- Я в середине 2000-х был в Зеленоградске по работе. Посмотрел - ужаснулся. Все эти старые дома были разбиты в хлам, будто война только-только закончилась. А сейчас приехал - не узнал город. Русская Европа! - восторгался пенсионер из Питера, с которым разговорились во время экскурсии на Куршскую косу.

КРЕАТИВ И КОТОШЕФ

По словам местных жителей, Зеленоградск стал стремительно развиваться лет семь-восемь назад. Среди предпринимателей нашлись люди креативные, которые смекнули, какое сокровище спрятано под слоями облупившейся краски. Засучив рукава, начали работать. Закипел ремонт фасадов, принарядились магазины янтаря, появились небольшие креативные музеи. А местные власти, увидев, какие деньги потекли от туристов, взялись за благоустройство.

Котики здесь повсюду. И живые, и всякие прочие - огромные граффити, сувениры, подставки для цветов. Фото: Александр РОГОЗА

И получилась… Да-да, та самая русская Европа. Европейская архитектура, в чем-то даже европейский менталитет в хорошем смысле этого слова (в Прибалтику, Польшу и куда подальше многие здешние мотались регулярно) - спокойствие, умиротворенность. Туристу такая картинка отлично зашла.

Ко всему прочему Зеленоградск внезапно оказался настоящей столицей котиков. Они здесь повсюду. И живые, и всякие прочие - огромные граффити, сувениры, подставки для цветов. Да даже на альтернативном гербе города красуются три кота. Вот кто-то решил же однажды: ребята, все любят котиков и теперь мы город котиков! Сказано - сделано. Холенные очараваши разных цветов лениво валяются на скамейках, газонах, трутся о руки радостных туристов. Приезжие в восторге. Котики, которым чешут брюшки, - тоже.

(Вот вы где-нибудь видали специальный светофор для котов? В Зеленоградске он есть - на местном Арбате, пешеходном Курортном проспекте.).

Да даже на альтернативном гербе города красуются три кота. Фото: Александр РОГОЗА

- Изначально, это обычные дворовые коты, - объяснила хозяйка одного из магазинов. - Но их отмыли, пролечили, стерилизовали. Круглый год они бродят по городу, довольные жизнью. У нас в городе даже специального человека выбирают, который следит за котами и кормит их каждый день - котошефа.

Вот кто-то решил же однажды: ребята, все любят котиков и теперь мы город котиков! Сказано - сделано. Фото: Александр РОГОЗА

ИСТОРИЯ СИБИРЯКА ИЗ МОСКВЫ

Вечером накануне возвращения домой долго сидели на лавочке у моря. Слушали волны. Потом купили в ближайшем ларьке глинтвейна (очень!).

- А на новогодние праздники у вас тут как?

Стоящий за прилавком мужчина лет пятидесяти лукаво улыбнулся.

- Очень красиво, ребят. Весь центр в иллюминации. И суровое море рядом шумит. Сказка! Можно я вам в двух словах свою историю расскажу? Сам из Сибири, но много лет прожил в Москве - оттуда жена. И вот мы с ней в октябре прошлого года впервые приехали в Калининградскую область. Посмотрели несколько городов. Больше всего понравился Зеленоградск. На Новый год прилетели сюда еще на недельку. Короче, 1 апреля 2022-го мы переехали сюда насовсем. Навсегда. Вот, открыли две кофейни. Работаем, гуляем у моря. Мечта.

Вероятно, я теперь тоже знаю, куда приедем на зимние каникулы.

Многие туристы используют Зеленоградск помимо пляжного отдыха и как базу для поездок в другие интересные локации неподалеку. Фото: Александр РОГОЗА

Куда еще поехать из Зеленоградска

Многие туристы используют Зеленоградск помимо пляжного отдыха и как базу для поездок в другие интересные локации неподалеку. Благо варианты есть.

1) Куршская коса. У этой длинной полоски песка, поросшего сосновыми лесами, статус национального парка. На въезде даже КПП стоит. Но при этом населенные пункты там тоже имеются. Самый экономичный вариант - рейсовым автобусом из Зеленоградска. Утром туда, вечером назад. (Стоимость билета до самой дальней точки - 230 рублей). Засада одна: в сутки автобус делает всего три рейса. Брать экскурсию дороже (от 1500 рублей с человека), но эффективней. Гид все местные истории расскажет (про богатыршу, которая наметала эти дюны, про танцующий лес и редкие виды птиц), а микроавтобус будет останавливаться у всех значимых мест. Поверьте, сюжетов для селфи будет вдоволь. Будет даже час на то, чтобы искупаться в море прямо на косе!

Фото: Александр РОГОЗА

2) Калининград. Это совсем рядом. На машине - всего 20-25 минут. (Поездка на такси на такое расстояние обойдется от 500 рублей. Желто-черный агрегатор тут работает). В качестве альтернативы - электричка. Это 78 рублей за билет и около 45 минут в дороге. Минус один - в жаркие дни из бывшего Кенигсберга к берегу устремляются многочисленные отдыхающие и в электричках порой случаются аншлаги. Что несомненно стоит посетить: остров Канта на реке Преголя (с красивым готическим собором в центре и могилой знаменитого немецкого философа), Музей янтаря в крепостной башне 19 века (350 рублей стоит билет для взрослых, 150 для детей), Музей мирового океана (помимо аквариума рекомендую посетить стоящее на приколе бывшее советское научное судно «Витязь» - там и с бытом моряков можно познакомиться, и оценить коллекции работавших на корабле биологов, и по палубам побродить. Билеты - 300 рублей для взрослого, 150 для ребенка).

Фото: Александр РОГОЗА

3) Светлогорск. Еще один красивый курортный городок (бывший Раушен). Из Зеленоградска туда ездит электричка (48 рублей, 40 минут). Туристов здесь поменьше, потому что город считается более элитным и цены на аренду здесь раза в 1,5-2 выше. В каком-то смысле это культурный центр побережья, потому что именно в Зеленоградске находится концертный зал «Янтарь холл», куда с концертами и спектаклями приезжают звезды, а в августе проводят фестиваль КВН. Местный пляж - совсем маленький и узкий. Зато имеется длинный благоустроенный променад, несколько музеев и смотровая площадка на утесе, куда можно подняться на лифте. (80 рублей с человека).

Фото: Александр РОГОЗА