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11 августа 2022 8:00

АнтиАнапа, русская Европа и официальная столица котиков: повлияла ли блокада на туризм в Калининградской области

Корреспондент kp.ru провел с семьей отпуск на побережье Балтийского моря
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Зеленоградск - совсем крохотный городок. Из конца в конец неспешным прогулочным шагом можно пройти минут за тридцать. Но какой же он атмосферный!

Зеленоградск - совсем крохотный городок. Из конца в конец неспешным прогулочным шагом можно пройти минут за тридцать. Но какой же он атмосферный!

Фото: Александр РОГОЗА

Первое, что бросалось в глаза (и в уши): здесь было тихо!

Нет, волны, конечно, шелестели. Как положено. Люди на пляже разговаривали, хохотали, радовались жизни плескающиеся. Но при этом - никаких криков про горячую кукурузу, никаких надоедливых объявлений в мегафон про покатушки на банане и никаких хитов Стаса Михайлова в колонки из кафе на набережной (ну вы знаете: когда садишься кушать и за столом из-за этой круглосуточной «дискотеки» друг друга не слышишь). При этом ту же кукурузу как символ советского пляжного отдыха, никто не отменял. Надо тебе - не сочти за труд, товарищ, пройди двадцать метров до стационарного павильона с перекусами и напитками… Музыка в ресторациях тоже была. Но тихая и ненавязчивая. А вот бананов и урчащих гидроциклов не было от слова совсем.

Однако никто по этому поводу не горевал. Народ активно загорал, купался, неспешно гулял по променаду. И так - все 5 километров чистейшего песчаного пляжа города Зеленоградска. И все, что характерно, вокруг такие спокойные…

Август месяц. Калининградская область. Наши дни.

«Это же какая-то коллективная АнтиАнапа, - хором обрадовались мы. - Все, как мы любим!»

Балтика, конечно, не про пляжный отдых от рассвета до заката, который практикуют на рассейских югах.

Балтика, конечно, не про пляжный отдых от рассвета до заката, который практикуют на рассейских югах.

Фото: Александр РОГОЗА

НЕСЛУЧИВШИЙСЯ РЕКОРД

- Честно говоря, половина прилетающих туристов у меня первым делом спрашивает: а у вас тут точно все спокойно? - рассказывает таксист, который мчит нас из аэропорта Храброво в приморский Зеленоградск (бывший прусский город Кранц). - Насмотрелись по телеку про блокаду. Но грузовые поезда к нам уже давно запустили опять. А вот машины латыши так и маринуют на границе. Мелкое вредительство!

Если блуждать по старым улочкам в центре, охаешь-ахаешь через каждые двадцать метров.

Если блуждать по старым улочкам в центре, охаешь-ахаешь через каждые двадцать метров.

Фото: Александр РОГОЗА

По словам водителя, на жизнь Калининградской области несколько недель «блокады» по большому счету никак не повлияли.

- Разумеется, у нас спокойно. Спокойней некуда. Кто сюда полезет в здравом уме? У нас же тут мощный Балтийский флот и много чего еще…

В 2021 году российский эксклав на Балтике побил рекорд по числу туристов - более 1,9 млн человек приехали сюда. За последние годы народ с «материка» (как на Калининградщине называют большую Россию) хорошенько распробовал здешние пляжи. И начал бывать здесь все чаще и чаще. В 2022-м ожидалось, что турпоток поставит новый исторический максимум. Но по словам местных жителей - торговцев в магазинчиках, держателей гостиниц и точек общепита - в этом году отдыхающих заметно меньше, чем в прошлом. (Хотя лично по моим наблюдениям - людей очень много!). Многие россияне, как говорят, побоялись пересекать границу (пусть и условную - самолеты теперь летают из Москвы в Калининград вкруголя, облетая закрытое для нас воздушное пространство прибалтийских стран - время в пути увеличилось с 1 часа 40 минут до 2,5 часов) именно «из-за политической обстановки».

Капитальные двухэтажные домики, которым больше века, утопают в цветочных газонах и кашпо

Капитальные двухэтажные домики, которым больше века, утопают в цветочных газонах и кашпо

Фото: Александр РОГОЗА

А мы вот решились. Причем, нынешний отпуск запланировали как раз в марте, уже после начала спецоперации. И сейчас, глядя на нынешние цены, понимаем: молодцы мы, что заранее...

КАК ДЕШЕВЛЕ

Билеты на семью из четырех человек туда-обратно из Москвы обошлись в 30 тысяч рублей. (Сейчас, если брать хотя бы на неделю вперед, - 70 и выше).

А вот с бронью жилья пришлось «потанцевать». Привычный «Букинг» еще в феврале перестал искать варианты размещения по России, а для аккаунтов из России - вообще везде. Российский «Островок» тупил, еще один отечественный сервис - «Суточно.ру» только набирал ход. Поэтому на нужные даты в августе квартиру мы искали через хозяйку двушки, которую снимали в Зеленоградске прошлым летом. Она посоветовала знакомую. Та прислала видеообзор своей 70-метровой квартиры с двумя спальнями: шикарный новый ремонт со стильной мебелью. Посмотрели в Яндексе фото дома и ЖК, где это все находится, - что-то ближе к московскому бизнес-классу. Признаться, озвученная цена смутила. 4000 рублей в сутки. По рынку российских курортных городов в самый пляжный месяц сезона это дешево. Владелица квартиры попросила предоплату в 4000. Остальное - по прилету. (Итого 28 тысяч за неделю).

Понятно, что вся эта старина - наследие Восточной Пруссии

Понятно, что вся эта старина - наследие Восточной Пруссии

Фото: Александр РОГОЗА

Кстати. Больших (по меркам «материка») гостиниц на побережье нет, поэтому аренда квартир на время отпуска - самый востребованный вариант. Плитка и микроволновка есть - можно экономить на питании, если покупать полуфабрикаты в магазине или готовить самим. Цены в маркетах чуть дороже, чем в «большой России» (потому что многие продукты доставляют извне), но в разы дешевле питания по ресторанам (на променаде с полдюжины приличных заведений, кормят вкусно, но ценник за одно блюдо начинается от 600-700 рублей).

В Зеленоградске это все сумели сохранить и все новые подгонять под «тот» стиль. Добавив русской душевности.

В Зеленоградске это все сумели сохранить и все новые подгонять под «тот» стиль. Добавив русской душевности.

Фото: Александр РОГОЗА

Честно говоря, опасались, что с квартирой получится оказия: приедем, а нас заселят в какой-нибудь сарай. Ничего подобного! Квартира оказалась та самая, с видео. А в качестве бонуса - полная сахарница конфет (дети заценили), в шкафу - чай и аптечка с приличным набором на всякий случай. Мелочь, а приятно!

Год назад такой же сервис мы получили в Калининграде, где брали квартиру на двое суток. Возможно, это некий местный стандарт.

По словам местных жителей, Зеленоградск стал стремительно развиваться лет семь-восемь назад.

По словам местных жителей, Зеленоградск стал стремительно развиваться лет семь-восемь назад.

Фото: Александр РОГОЗА

Если попытаться снять такую же квартиру прямо сейчас, в сутки попросят не 4, а минимум 7 тысяч.

И ПРО ПОКУПАТЬСЯ, И ПРО ПОГУЛЯТЬ

Балтика, конечно, не про пляжный отдых от рассвета до заката, который практикуют на рассейских югах. Это, скорее, для тех, кто и про покупаться (с погодой нам повезло: солнце, +24+30, температура воды +20+21), и про погулять, и про проехаться по окрестным достопримечательностям.

Зеленоградск - совсем крохотный городок. Из конца в конец неспешным прогулочным шагом можно пройти минут за тридцать. Но какой же он атмосферный!

Если блуждать по старым улочкам в центре, охаешь-ахаешь через каждые двадцать метров. Капитальные двухэтажные домики, которым больше века, утопают в цветочных газонах и кашпо (местные хозяюшки, конечно, постарались!). Глухих заборов нет даже у дорогущих особняков-новоделов. Как в Европе. Понятно, что вся эта старина - наследие Восточной Пруссии (треть большого немецкого региона после Второй Мировой войны отошла РСФСР). Но в Зеленоградске это все сумели сохранить и все новые подгонять под «тот» стиль. Добавив русской душевности.

Ко всему прочему Зеленоградск внезапно оказался настоящей столицей котиков.

Ко всему прочему Зеленоградск внезапно оказался настоящей столицей котиков.

Фото: Александр РОГОЗА

Если вы когда-то, много лет назад, уже бывали в Зеленоградске - забудьте. Это не считается.

- Я в середине 2000-х был в Зеленоградске по работе. Посмотрел - ужаснулся. Все эти старые дома были разбиты в хлам, будто война только-только закончилась. А сейчас приехал - не узнал город. Русская Европа! - восторгался пенсионер из Питера, с которым разговорились во время экскурсии на Куршскую косу.

КРЕАТИВ И КОТОШЕФ

По словам местных жителей, Зеленоградск стал стремительно развиваться лет семь-восемь назад. Среди предпринимателей нашлись люди креативные, которые смекнули, какое сокровище спрятано под слоями облупившейся краски. Засучив рукава, начали работать. Закипел ремонт фасадов, принарядились магазины янтаря, появились небольшие креативные музеи. А местные власти, увидев, какие деньги потекли от туристов, взялись за благоустройство.

Котики здесь повсюду. И живые, и всякие прочие - огромные граффити, сувениры, подставки для цветов.

Котики здесь повсюду. И живые, и всякие прочие - огромные граффити, сувениры, подставки для цветов.

Фото: Александр РОГОЗА

И получилась… Да-да, та самая русская Европа. Европейская архитектура, в чем-то даже европейский менталитет в хорошем смысле этого слова (в Прибалтику, Польшу и куда подальше многие здешние мотались регулярно) - спокойствие, умиротворенность. Туристу такая картинка отлично зашла.

Ко всему прочему Зеленоградск внезапно оказался настоящей столицей котиков. Они здесь повсюду. И живые, и всякие прочие - огромные граффити, сувениры, подставки для цветов. Да даже на альтернативном гербе города красуются три кота. Вот кто-то решил же однажды: ребята, все любят котиков и теперь мы город котиков! Сказано - сделано. Холенные очараваши разных цветов лениво валяются на скамейках, газонах, трутся о руки радостных туристов. Приезжие в восторге. Котики, которым чешут брюшки, - тоже.

(Вот вы где-нибудь видали специальный светофор для котов? В Зеленоградске он есть - на местном Арбате, пешеходном Курортном проспекте.).

Да даже на альтернативном гербе города красуются три кота.

Да даже на альтернативном гербе города красуются три кота.

Фото: Александр РОГОЗА

- Изначально, это обычные дворовые коты, - объяснила хозяйка одного из магазинов. - Но их отмыли, пролечили, стерилизовали. Круглый год они бродят по городу, довольные жизнью. У нас в городе даже специального человека выбирают, который следит за котами и кормит их каждый день - котошефа.

Вот кто-то решил же однажды: ребята, все любят котиков и теперь мы город котиков! Сказано - сделано.

Вот кто-то решил же однажды: ребята, все любят котиков и теперь мы город котиков! Сказано - сделано.

Фото: Александр РОГОЗА

ИСТОРИЯ СИБИРЯКА ИЗ МОСКВЫ

Вечером накануне возвращения домой долго сидели на лавочке у моря. Слушали волны. Потом купили в ближайшем ларьке глинтвейна (очень!).

- А на новогодние праздники у вас тут как?

Стоящий за прилавком мужчина лет пятидесяти лукаво улыбнулся.

- Очень красиво, ребят. Весь центр в иллюминации. И суровое море рядом шумит. Сказка! Можно я вам в двух словах свою историю расскажу? Сам из Сибири, но много лет прожил в Москве - оттуда жена. И вот мы с ней в октябре прошлого года впервые приехали в Калининградскую область. Посмотрели несколько городов. Больше всего понравился Зеленоградск. На Новый год прилетели сюда еще на недельку. Короче, 1 апреля 2022-го мы переехали сюда насовсем. Навсегда. Вот, открыли две кофейни. Работаем, гуляем у моря. Мечта.

Вероятно, я теперь тоже знаю, куда приедем на зимние каникулы.

Многие туристы используют Зеленоградск помимо пляжного отдыха и как базу для поездок в другие интересные локации неподалеку.

Многие туристы используют Зеленоградск помимо пляжного отдыха и как базу для поездок в другие интересные локации неподалеку.

Фото: Александр РОГОЗА

Куда еще поехать из Зеленоградска

Многие туристы используют Зеленоградск помимо пляжного отдыха и как базу для поездок в другие интересные локации неподалеку. Благо варианты есть.

1) Куршская коса. У этой длинной полоски песка, поросшего сосновыми лесами, статус национального парка. На въезде даже КПП стоит. Но при этом населенные пункты там тоже имеются. Самый экономичный вариант - рейсовым автобусом из Зеленоградска. Утром туда, вечером назад. (Стоимость билета до самой дальней точки - 230 рублей). Засада одна: в сутки автобус делает всего три рейса. Брать экскурсию дороже (от 1500 рублей с человека), но эффективней. Гид все местные истории расскажет (про богатыршу, которая наметала эти дюны, про танцующий лес и редкие виды птиц), а микроавтобус будет останавливаться у всех значимых мест. Поверьте, сюжетов для селфи будет вдоволь. Будет даже час на то, чтобы искупаться в море прямо на косе!

Фото: Александр РОГОЗА

2) Калининград. Это совсем рядом. На машине - всего 20-25 минут. (Поездка на такси на такое расстояние обойдется от 500 рублей. Желто-черный агрегатор тут работает). В качестве альтернативы - электричка. Это 78 рублей за билет и около 45 минут в дороге. Минус один - в жаркие дни из бывшего Кенигсберга к берегу устремляются многочисленные отдыхающие и в электричках порой случаются аншлаги. Что несомненно стоит посетить: остров Канта на реке Преголя (с красивым готическим собором в центре и могилой знаменитого немецкого философа), Музей янтаря в крепостной башне 19 века (350 рублей стоит билет для взрослых, 150 для детей), Музей мирового океана (помимо аквариума рекомендую посетить стоящее на приколе бывшее советское научное судно «Витязь» - там и с бытом моряков можно познакомиться, и оценить коллекции работавших на корабле биологов, и по палубам побродить. Билеты - 300 рублей для взрослого, 150 для ребенка).

Фото: Александр РОГОЗА

3) Светлогорск. Еще один красивый курортный городок (бывший Раушен). Из Зеленоградска туда ездит электричка (48 рублей, 40 минут). Туристов здесь поменьше, потому что город считается более элитным и цены на аренду здесь раза в 1,5-2 выше. В каком-то смысле это культурный центр побережья, потому что именно в Зеленоградске находится концертный зал «Янтарь холл», куда с концертами и спектаклями приезжают звезды, а в августе проводят фестиваль КВН. Местный пляж - совсем маленький и узкий. Зато имеется длинный благоустроенный променад, несколько музеев и смотровая площадка на утесе, куда можно подняться на лифте. (80 рублей с человека).

Фото: Александр РОГОЗА

Фото: Александр РОГОЗА

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