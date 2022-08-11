Владимир Машков вывез "Табакерку" в Крым

11 августа пройдет первый показ спектакля «Матросская Тишина». Гастроли организованы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича один из самых успешных в Москве. Билеты на него дороги: от 2 500 до 15 тысяч рублей. И всегда аншлаг.

«Именно этот спектакль стал нашим гимном, нашей настоящей «Чайкой», открывшей Подвалу дорогу на театральный Олимп», – писал Олег Табаков в книге «Моя настоящая жизнь».

Олег Табаков поставил спектакль со своими студентами больше 30 лет назад. Роль старика Абрама Ильича Шварца на сцене школы-студии МХАТ Табаков доверил тогда 24-летнему Владимиру Машкову. Потом «Матросская Тишина» вошла в репертуар «Табакерки».

После назначения Владимира Машкова худруком этого театра (в 2018 году) спектакль был восстановлен в режиссёрской версии Машкова и Александра Марина.

Главные роли играют Владимир Машков (он по-прежнему Абрам Шварц) и Владислав Миллер (Давид Швац). Сегодня Машков, Миллер, Сергей Угрюмов, Сергей Беляев и другие звезды «Табакерки» выйдут на сцену «Херсонеса Таврического».

На гастроли театр добирался непросто. Самолеты в Крым сейчас не летают. Только идут поезда. В пути команда Театра Олега Табакова провела 32 часа.

Спектакль «Матросская Тишина» будет показан в новом формате: действие будет проходить на летней сцене музея-заповедника. Декорации, часть звукового и светового оборудования труппа привезла с собой из Москвы. Специально для спектакля была перестроена открытая сцена «Херсонеса Таврического».

Перед вечерним показом на площадке вовсю идет монтаж сценического оборудования. По обе стороны установлены два светодиодных экрана размером 6 на 12 метров. На них будет идти трансляция для полутора тысяч людей, которые заполнят зрительный зал.

Цены на билеты по сравнению с Москвой демократичные: 1500 – 6000 руб.

- Приходится репетировать в необычной атмосфере, - рассказал журналистам на пресс-конференции Владимир Машков. – Будем играть спектакль под переливы волн и в сопровождении ветра, что, надеюсь, нас только вдохновит.

"Табакерка" открывает мазей-заповедник для драматических театров. До этого в «Херсонес Таврическом» выступал Мариинский театр, на сцене показывали оперу и балет.

- Это первый опыт драматического спектакля, - говорит Машков. - Чтобы зрителям было удобно, чтобы действие было видно с любого места, будут работать два монитора. Постараемся максимально сделать так, чтобы даже в такой необычной обстановке зрители получили те же эмоции, что и у нас в театре.

То, что Херсонес – древний город, имеет сакральный смысл. Эмоции, которые дарит театр, остались такими же острыми, как и в античности. Мы попытаемся наладить связь пространства и времени. «Матросская тишина» - это история о любви, прощении и смысле жизни. История любви отца к сыну. Когда Олег Павлович Табаков прочитал пьесу Галича нашему курсу, все были уверены, что Абрама Шварца будет играть он сам. И вдруг выбор пал на меня, я был крайне удивлен. Приблизиться к выражению большой отцовской любви мне было сложно тогда. Но я вспомнил, как мой отец любил меня, как он смотрел на меня, как он гордился мной, я помню его глаза.

Олег Павлович почти всегда приходил на спектакль, и радовался, и бывал растроган до слез. В этом спектакле его душа, душа театра «Современник», душа и послевоенного поколения, и победителей в Великой Отечественной войне.

Театр Олега Табакова покажет в Херсонесе Таврическом 4 спектакля: 11, 12, 14 и 15 августа.

Кстати, художественный руководитель ТОТ Владимир Машков одним из первых поддержал решение президента Владимира Путина о спецоперации на Украине. Мартовские сборы от спектакля «Матросская тишина» пошли на поддержку жителей ДНР И ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России.