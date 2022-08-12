Обмани меня красиво

Девушки с детскими травмами - первые в очереди среди потенциальных жертв мошенников. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Бабы дуры не потому, что дуры, а потому что бабы». Эта фраза принадлежит криминальному авторитету Антибиотику из сериала «Бандитский Петербург». Нехорошим человеком был этот Антибиотик. Но в женщинах толк знал. Без обид. Потому что, когда трепещет большое женское сердце, разуму только и остается, что нервно покуривать в коридоре. Таков закон женской природы: сердце кричит, разум молчит. В подобные моменты для представительниц слабого пола дело не в деньгах, а в чувствах. Они-то их и подводят, опустошая кошелек и счета.

Дядьку жалко

Вообще-то статистика говорит, что на уловки мошенников чаще клюют мужчины, чем женщины (57 процентов против 43). Но это в тех случаях, когда обманщики прикидываются сотрудниками несуществующих банков или мифической службы безопасности, якобы спасающими деньги клиентов от «атак». На такой мякине слабый пол (доверчивые пенсионерки не в счет) особо не проведешь. Зато, когда речь заходит о чувствах и отношениях, когда дело начинает пахнуть романтикой, тут многие дамы теряют волю, как полосатый слон от звуков флейты (был такой в мультфильме про братьев Пилотов. Милый, но глупый).

Историй обмана альфонсами-мошенниками доверчивых девушек - пруд пруди. Мы о них периодически пишем, но все не впрок. Одна из последних случилась в Волгограде. Там 29-летний ушлый затейник Александр Кобылинцев облапошил 30 женщин. Со всеми он познакомился в интернете, всех обаял, все мечтали выйти за него замуж и со всех в итоге Санек насобирал 2 миллиона рублей «пожертвований», с которыми дамы, естественно, расстались абсолютно добровольно.

Кобылинцев нашел беспроигрышный способ выуживания денег: он давил на жалость. Но с учетом современных реалий, придающих делу иллюзию достоверности. Например, по одному из сценариев, он был военнослужащим и находился в Сирии. В какой-то момент что-то случалось, и он просил у новых возлюбленных денег. И те от всей души делились всем, что нажито непосильным трудом, лишь бы помочь Сашеньке, ведь ему там так непросто, кругом враги. Его, кстати, за аферу посадили на 4 года. Справедливость восторжествовала, но все равно неприятно.

- Давление на жалость - это самый мощный прием, - говорит психолог Эдуард Толохов. - У любой женщины есть материнский инстинкт, из-за него-то этот прием почти в ста процентах случаев срабатывает. Особенно если обманщик действует тонко - не ноет, не давит, а просто рассказывает о своей несчастной жизни, как бы невзначай. Женщине становиться его жалко, она хочет посочувствовать, помочь. Обманщик может притворяться непризнанным гением или человеком со сложной судьбой, который вскользь

может обмолвиться, допустим, о своих боевых подвигах или рассказывать, как несправедливо с ним где-то обошлись. Походя, в разговоре ни о чем. Редкая женщина останется равнодушной к таким «вбросам».

А не спеть ли мне «песню» о любви?

Есть и другие «эмоциональные крючки», на которые ловится женский пол. Например, уверенность, остроумие и напористость. Точнее, их демонстрация. Если мужчина - в общении на сайте знакомств или «в офлайне» - превращает ее жизнь в праздник, такому мужчине женщина, когда понадобится, отдаст даже ключи от квартиры, где деньги лежат. Или возьмет на себя кредит. Особенно если сама живет тихо, скучно и не избалована романтикой. Или если ее в детстве недолюбили родители. Психологи, кстати, говорят, что такие вот девушки с детскими травмами - первые в очереди среди потенциальных жертв мошенников. Побольше красивых слов, клятв и обещаний любить вечно, фантазий о будущей семье и детях - и стена женского недоверия рушится, даже если она была. Известен случай, когда одна девушка - ни разу не легкомысленная - продала трехкомнатную квартиру и отдала деньги одному такому говоруну. Он ей пел красивые «песни» о любви, предложил руку, сердце, а заодно и проект, который, если вложиться, будет кормить их счастливую семью всю жизнь. Развязка истории известна. Несостоявшийся идеальный муж исчез с деньгами.

Ты у меня одна

Один из самых эффективных (хоть и самых затасканных) приемов - рассказы мошенника о том, как много женщин у него было, и «все не то», - заставляет доверчивое женское сердце уверовать в исключительность его хозяйки.

- Мысль о том, что только ее смог по-настоящему полюбить этот пользующийся спросом интересный мужчина, окрыляет, - комментирует психолог Толохов.

Еще один безотказный способ - назовем его так: «назойливость/остраненность». Сначала он настойчиво и приторно добивается внимания - ходит по пятам или пишет каждый час, а потом вдруг раз и исчезает. Женская психология срабатывает предсказуемо: что имеем не храним, потерявши плачем. Привыкнув к вниманию, дама осознает, что уже не может жить без внимания этого прекрасного мужчины, готового на все, и стоит тому снова замаячить на горизонте, открывает перед ним душу. А за ней - и кошелек.

Словом, прав бы киношный Антибиотик. Обмануть того не трудно, кто сам обманываться рад.