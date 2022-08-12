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Не готовы брать ипотеку? Возможно, вы попадаете под одну из программ, по которой можно получить субсидию на новую квартиру совершенно безвозмездно.

Да, бывает такое, что часть денег на новую квартиру готово дать государство. Но не всем. Для этого достаточно принадлежать к одной из социальных или профессиональных категорий, которые власти хотят особо поддержать.

1. Субсидия для молодых семей при покупке квартиры

На безвозмездную субсидию могут рассчитывать:

- семьи, где обоим супругам не больше 35 лет,

- неполная семья из одинокого родителя не старше 35 лет и ребенка до 18 лет включительно (или нескольких детей).

Молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Но при этом быть платежеспособной. Субсидия покрывает только часть стоимости новой квартиры, остальное надо иметь возможность выплатить из своих средств.

Сколько денег дадут, зависит от расчетной стоимости будущего жилья. Не путать с той суммой, за которой его реально придется покупать.

Что такое расчетная стоимость? Сейчас попробуем объяснить.

Берется расчетная площадь — 42 кв. м. для семьи из двух человек или 18 кв. м. на каждого члена семьи, если их от трех и больше. И умножается на норматив стоимости квадратного метра в конкретном регионе. Опять-таки — не надо путать этот норматив с рыночной стоимостью квадрата. Норматив регулярно пересматривается, с оглядкой на рыночную ситуацию, но рассчитывают его чиновники.

Мы почти добрались до конца формулы. Молодая семья без детей получит 30% от расчетной стоимости жилья, с ребенком или детьми - 35%.

Еще один важный момент. На субсидии для молодых семей в большинстве регионов немаленькие очереди, в которых можно провести по нескольку лет. Поэтому с программой есть проблема: многие ее участники, пока до них доходит очередь, успевают уже «постареть» и выбывают, потому что им уже больше 35 лет.

Если все-таки повезет, субсидию можно потратить на покупку квартиры в новостройке, дома, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

2. Выплата при покупке квартиры многодетным семьям с ипотекой

На эту программу могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми. Важно: третий (или последующий) ребенок должен родиться не раньше 1 января 2019 года.

Если такая семья возьмет ипотеку, то получит от государства 450 тысяч рублей на погашение долга. Кредит может быть взят как до рождения ребенка, так и после.

Плюс этой программы — она достаточно простая. Не нужно ждать решения какой-то комиссии. Если семья соответствует требуемым условиям, ей надо просто обратиться с заявлением в банк, который выдал ипотеку. Дальше все сделают без нее.

Важный момент: обналичить эти 450 тысяч и потратить на что-то другое нельзя. Деньги будут перечислены сразу в банк по безналу.

3. Выплата при покупке квартиры правоохранителям

Сотрудники МВД со стажем более 10 лет имеют право на единовременную выплату для приобретения или строительства жилья. Правда, не все, а в конкретных случаях:

- не имеют в собственности жилья, не являются нанимателями помещений по договору социального найма (и у других членов семьи — например, супруги — жилья на таких условиях нет);

- жилье в собственности или по соцнайму есть, но его площадь меньше 15 кв. метров на человека;

- живут в аварийном помещении,

- живут в коммунальной квартире или в общежитии,

- делят квартиру с другой семьей (включая родителей).

Обращаться надо в жилищно-бытовую комиссию при том учреждении, где служит заявитель. Сумма выплаты рассчитывается индивидуально - в зависимости от стажа службы, состава семьи, рыночной стоимости жилья в регионе.

4. Выплата при покупке квартиры сельским работникам

Выплату можно получить в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» - до 70% от стоимости строительства и приобретения жилья в сельской местности.

На селе надо не только жить, но и работать по трудовому договору (не менее пяти лет) либо вести официальную предпринимательскую деятельность, связанную с АПК, ветеринарией или деревенской социалкой. В программе много нюансов, которые определяются на региональном уровне (включая расчетную стоимость жилья, исходя из которой определяется сумма выплаты).

Для сельских специалистов есть и ряд других программ с единовременными выплатами, которые можно потратить в том числе и на решение жилищного вопроса. Например, «Земский учитель» - для педагогов, согласившихся не менее пяти лет проработать на селе.

По программе полагается единовременная выплата в 1 млн рублей (на Дальнем Востоке — 2 млн рублей).

Аналогичная программа «Земский доктор» есть для молодых врачей. Размеры выплат: 2 млн рублей – при переезде на работу на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику, 1.5 млн рублей – труднодоступные места, список которых отдельно утверждается региональными властями, 1 млн рублей – остальные сельские территории.

5. Выплата при покупке квартиры льготникам

Есть ряд льготных категорий граждан, которые имеют право на получение жилищного сертификата (та же субсидия).

Это, в частности:

- военнослужащие (которые не участвуют в программе военной ипотеки)

- переселенцы из закрытых военных городов;

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию;

- вынужденные переселенцы;

- выезжающие из районов Крайнего Севера;

- молодые ученые;

- переселенцы с территории комплекса «Байконур»;

и еще целый ряд федеральных льготников.

Обязательное условие для получения жилсертификата — семья должна иметь статус нуждающейся в жилых помещениях или в улучшении жилищных условий. Нет, это, по нашему законодательству, не одно и то же. Это две разных очереди на жилье — в зависимости от даты постановки на учет.

Сумма выплаты зависит от региона, программы и т. п. Важный момент — сертификат надо обязательно «отоварить» в течение определенного срока, иначе право на госпомощь сгорит.

ВАЖНО! Помимо федеральных программ, по которым определенных категориям граждан полагаются выплаты на решение своих жилищных проблем, есть еще и региональные. Полный каталог жилищных программ с поиском по регионам есть здесь: спроси.дом.рф/catalog/

ТОЛЬКО ЦИФРЫ Почем новостройки для народа

(стоимость кв. м. во 2 квартале 2022, тыс. руб.)

Топ-10 самых дорогих регионов

1. Москва 358

2. Санкт-Петербург 220

3. Ленинградская обл. 175

4. Московская обл. 159

5. Приморский край 149

6. Магаданская обл. 147

7. Сахалинская обл. 136

8. Севастополь 133

9. Якутия 122

10. Татарстан 121

И топ-10 самых дешевых

1. Кабардино-Балкария 34,5

2. Дагестан 42

3. Ингушетия 47

4. Карачаево-Черкессия 47

5. Калмыкия 50

6. Чечня 54

7. Ставропольский край 55

8. Марий Эл 57

9. Оренбургская обл. 58

10. Курганская обл. 58

По данным Росстата.

«Скидки» на ипотеку

В последнее время государство все чаще предпочитает субсидировать не прямые выплаты «на жилье» гражданам, а ставку по ипотеке. Напомним основные ипотечные программы с господдержкой.

1. Льготная ипотека на новостройки (ставка до 7%)

Доступна любому гражданину РФ, который готов купить именно жилье у застройщика.

2. Семейная ипотека (ставка до 6%)

Для семей, где начиная с 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок.

3. IT-ипотека (ставка до 5%)

Для сотрудников компаний, которые работают в сфере информационных технологий и имеют соответствующую аккредитацию Минцифры. Чтобы претендовать на льготную ипотеку, айтишник должен зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц (в городах-миллионниках - от 150 тысяч рублей).

4. Сельская ипотека (до 3%)

Для тех, кто хочет купить или построить (а также перестроить) жилье в сельской местности. Одно из условий — новое жилье должно быть не избушкой с печкой, а капитальным домом с полноценным набором современных удобств.

5. Дальневосточная ипотека (ставка до 2%)

Ей могут воспользоваться:

- молодые семьи (обоим супругам до 35 лет включительно, либо в случае неполной семьи - родителю до 35 лет включительно и у него ребенок до 18 лет включительно),

- участники программы «Дальневосточный гектар»,

- участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов (без ограничения по возрасту и семейному положению)