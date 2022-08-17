Поход в центр занятости: Получить поддержку и открыть свое дело

Основные услуги центров занятости «Работа России» уже доступны в онлайн-формате. Фото: «Комсомольская правда»

Благодаря национальному проекту «Демография» в стране вовсю идет модернизация центров занятости. Теперь, обратившись в них, граждане не просто получают список вакансий, но и поиск работы «под ключ». Карьерные консультанты в центрах занятости «Работа России» помогают определиться с направлением, рассказывают, как можно получить новую профессию или повысить квалификацию, и поддерживают во время адаптации на новом рабочем месте.

В прошлом номере еженедельника мы говорили о жителях Карелии, которые нашли себе место и открыли дело при поддержке центров занятости.

Сегодня - рассказы из Липецкой области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КЛУБНИЧНАЯ ФЕРМА

Светлана Болотина из Липецка раньше работала бухгалтером. Но случилось сокращение. Кто-то бы воспринял такой поворот судьбы как провал, кризис. А Светлана решила - это отличный повод изменить свою жизнь!

В итоге главной кормилицей в ее семье стала… клубничная ферма. Светлана официально оформилась как безработная. Как принято в современных центрах занятости, ее встретил карьерный консультант, с которым она обсудила свои желания и возможности, мечты и мысли относительно будущего трудоустройства. Ей хотелось организовать свой бизнес. И в итоге, когда Светлана защитила бизнес-план, ей выделили 145 тысяч рублей на строительство ягодной фермы. Получилось, что примерно половину всех расходов на организацию клубничного бизнеса на приусадебном участке липчанки взяло на себя государство.

Теперь ягода приносит неплохой доход.

- В теплице клубника созревает гораздо раньше, чем в грунте, - рассказывает Светлана Болотина. - И, хотя стоит она дороже, ягоду охотно покупают. Кроме собственно клубники, хозяйка фермы также продает саженцы.

- Прошел уже год после открытия бизнеса, - продолжает Светлана. - Одной теплицы явно мало. Понимаю, что надо расширяться. Отличный бизнес получился, учитывая, что выращивает Светлана Болотина сладкую ягоду круглый год.

Фото: Shutterstock

МЕЧТЫ О СВОЕЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Карьерный консультант помог найти себя и Кристине Казьминой из города Грязи Липецкой области, посоветовав девушке открыть парикмахерскую. Кристина как раз только недавно окончила курсы повышения квалификации. А услуги парикмахера в ее родном городе, как оказалось, пользуются большим спросом.

Клиенты Кристину хвалят. И намекают молодой бизнес-леди - неплохо было бы расширить бизнес: открыть косметологический кабинет да и маникюрный не помешал бы.

- Было страшно: а вдруг не получится? - рассказывает Кристина. - Но в центре занятости меня вдохновили на успех, познакомили с такими же предпринимателями, как я. И помогли с клиентами, пригласили жителей на мастер-классы. Пришло около 100 человек. И многие потом в итоге стали моими клиентами.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ

Благодаря центру занятости нашла себе дело по душе и открыла свой бизнес липчанка Ирина Синюкова. Ирина - художник. Она давно мечтала о независимости, о своем деле, но средств на стартап не хватало. Выручила субсидия. На выделенные центром занятости деньги Ирина закупила оборудование, в том числе токарный станок по дереву, аэрограф, приобрела расходные материалы. Теперь она изготавливает расписные матрешки, пасхальные яйца, деревянную посуду и т. д. Есть эксклюзивные вещицы - Ирина делает портреты на бересте.

- Карьерные консультанты подробно рассказали, как получить помощь, как вести свое дело, - говорит Ирина. - Предложили встретиться и пообщаться с такими же самозанятыми, как я, у которых все уже получилось. После таких вдохновляющих историй и поддержки у меня не осталось сомнений. Сначала моими основными клиентами были иностранцы. Но сейчас ситуация изменилась.

В центре занятости меня снова поддержали: предложили пройти курс по выходу на маркетплейсы. Сейчас работаю в этом направлении.

По программе переобучения в рамках нацпроекта «Демография» жители региона могут выбрать одно из 200 направлений. Заявления принимают онлайн на портале «Работа России» или непосредственно в центрах занятости.

А еще в этом году получить финансовую помощь от государства стало легче. Если раньше выплату на открытие своего дела мог получить гражданин, который стоит на учете в центре занятости не менее трех месяцев, то сейчас - сразу после получения статуса «безработный». А в качестве вида деятельности достаточно оформить самозанятость.

ВАЖНО

До конца года все услуги центров занятости переведут в электронный вид

-Модернизация центров занятости - это не только изменение пространства самих новых кадровых центров, - говорит заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова. - Это пересмотр подходов и повышение качества предоставляемых услуг: центры занятости строят свою работу вокруг соискателя и его потребностей, адресно подходят к каждой ситуации. Внедряются новые стандарты работы центров занятости, меняется корпоративная культура, развивается сервис «карьерного консультанта». Такие специалисты не просто подберут вакансию, подходящую по навыкам, но и помогут наметить траекторию для дальнейшего развития, решить жизненную ситуацию соискателя. Благодаря переходу на единую цифровую платформу основные услуги центров занятости уже доступны в онлайн-формате. До конца этого года все услуги центров занятости будут переведены в электронный вид.

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