Женщины страдают постковидом ярче и дольше мужчин

Считается, что женщины обладают повышенной чувствительностью к своему состоянию Фото: Shutterstock

В исследовании, проведенном учеными в Нидерландах и опубликованном в медицинском журнале the Lancet, приняли участие 76 422 человека. Были и те, кто перенес заболевание коронавирусной инфекцией первой волны, варианта «альфа» (B.1.1.7) или еще более раннего уханьского варианта, и контрольная группа.

Стойкие симптомы у участников исследования, спустя время от трех до пяти месяцев после выздоровления от ковида, включали:

- боль в груди,

- трудности с дыханием,

- боль при дыхании,

- боль в мышцах,

- потеря вкусовых ощущений и обоняния,

- покалывание в конечностях,

- сдавленность (комок) в горле,

- попеременное ощущение жара и холода,

- тяжесть в руках или ногах,

- а также общую усталость.

У 12,7% пациентов эти симптомы можно было отнести исключительно к COVID-19.

Интересно, что множественные симптомы — например, попеременное ощущение жара и холода, ком в горле и общая усталость — были более выраженными после COVID-19 у женщин, чем у мужчин. Исследования показали, что женщины сообщают о более серьезных симптомах после ковида, чем мужчины, и эти симптомы дольше сохраняются.

Этому феномену было предложено несколько объяснений. Во-первых, считается, что женщины обладают повышенной чувствительностью к своему состоянию по сравнению с мужчинами из-за биологических различий, коренящихся, среди прочего, в половых гормонах и генотипе. Во-вторых, женщины могут лучше осознавать собственные телесные ощущения, чем мужчины, что позволяет легче и раньше воспринимать симптомы.