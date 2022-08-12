Дно Байкала опутали сети: Как энтузиасты спасают великое озеро

Александр Красовский восемь лет занимается спасением Байкала

Специально для тех, кто фыркнул: «Подумаешь, сети. Что в них такого!», поясним подробно.

Брошенная сеть продолжает «работать» несколько сезонов. Пока она не скрутится в жгут и не ляжет на дно, в ней гибнут не только рыбы, но и птицы, нерпы, ракообразные. За годы сетка собирает тонны (!!!) трупов живых существ.

Мало того, даже уже на дне сеть продолжает вредоносить и уничтожать уникальную экосистему Байкала. Течением ее таскает по дну и она буквально выкашивает водоросли, а так же, эндемичные байкальские губки, являющиеся наиболее эффективным фильтратом мелководья.

Брошенная сеть продолжает «работать» несколько сезонов. Пока она не скрутится в жгут и не ляжет на дно. Фото: Александр Красовский

Брошенные сети, опутанные водорослями и трупами рыб и животных — прекрасный рассадник колонии цианобактерий. Из-за них «цветет» вода. И в процессе цветения цианобактерии продуцируют токсины, представляющие опасность для всего живого, что контактирует с ними. В мире зарегистрировано немало случаев тяжелых заболеваний и даже гибели животных и людей, спровоцированных в результате контакта с цианотоксинами. О проблеме рассказал, в том числе, дайвер Александр Красовский.

- Саш, сколько лет ты занимаешься подъемов сетей со дна?

- Да уже лет восемь, не меньше. Даже не спрашивай, сколько мы тонн уже вытащили из Байкала. Я даже не считал. Сначала мы просто сами по себе с ребятами собирались, садились на катер и ехали поднимать эту гадость.

- Как вы ее поднимали?

- Ныряли на дно с аквалангом, цепляли сети, тащили их на корабль, потом отвозили на сжигание.

- То есть вы дайверы?

- Ну, да. Были любители, а потом я основал общественную организацию «Глубина ответственности» и дело перешло на новый уровень. Нам удалось привлечь внимание к этой проблеме, поднять ее на более высокий уровень.

Волонтеры достают со дня Байкала рыболовные сети, в которых умирают и годами гниют тысячи живых существ. Фото: Александр Красовский

Достаточно сказать, что в последней экспедиции помимо вот этих простых, неравнодушных участвовали представители природоохранной прокуратуры, территориального управления федерального агентства по рыболовству, сотрудники нацпарков «Заповедное Прибайкалье» и «Заповденое Подлеморье», и другие.

- Мы активно взаимодействуем с Институтом океанологии им. П.П.Ширшова РАН и кафедрой гидробиологии и общей экологии МГУ им. Ломоносова . И сейчас у нас целый экопроект «Байкал без сетей».

Саша еще много рассказывал про то как и с кем он теперь взаимодействует и сколько простых ученых и целых научных организаций осознали, что выброшенные в воду сети — это далеко не так безобидно. А я же хочу, чтобы вы просто почитали его отчет об очередной экспедиции. Потому что это не отчет, а целый приключенческий рассказ увлеченного своим делом человека. Шедевр!

«В прошлом году, во время проведения 1-го этапа экспедиции «Байкал без сетей», в ходе первого же погружения мы забуили 5 сетей, но на поверхность удалось поднять лишь 4 – пятая оказалась строптивой и норовистой, и никак не хотела покидать облюбованное ею место. Позже, в ходе разбора погружения и просмотра видео, стало ясно почему – эта клетчатая гадина достаточно плотно обволокла свал, и имела весьма внушительные размеры и, соответственно, немалый вес.

Фото: Александр Красовский

Позже, на катере ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» мы выходили на поиски той точки, на которой упустили сеть. Ориентировались по фото, сделанным в первый день экспедиции, и не без труда вроде бы нашли нужное нам место, сохранив его координаты .

Но приступить к подъёму той сети в 2021 году я не успел – вскоре мы с ребятами из Питера ушли на чистку мелководья в Северобайкальск, а потом наступили холода и сезон штормов.

Целый год мысли об упущенной сети не давали покоя, и я искал, так сказать, поводы для новой встречи с ней. Но как-то всё не складывалось – все наши экспедиционные планы пошли прахом из-за изменения ситуации в стране, работы проводилось мало, и без должного оснащения.

И вот, с лёгкой руки Алексея Шабанова, нами заинтересовалась Сеть АЗС «БРК». Благодаря их помощи, был зафрахтован теплоход, и в минувшие выходные, при участии Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, а так же при столь важной и нужной поддержке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в сопровождении водолазов ЛИН СО РАН - мы отправились в путь.

Пришли на место…. Первое же погружение принесло результат – полный 90-литровый таз сетей (чтоб вы понимали, есть на мелководье места где сети встречаются каждые 5-10 метров, а есть и те, где они в несколько слоёв лежат), но это была не та гадина, на которую нацеливались. Либо я промахнулся с точкой, либо с глубинами….

И здесь стоит заметить, что мало кто может похвастаться таким знанием акватории Байкала, как водолазная группа ЛИН СО РАН! Ханаев Игорь и Иван Небесных, взявшие на себя проведение водолазных работ в ходе нашей краткосрочной экспедиции, предложили не рыскать в поисках, а поднять громадину, стоявшую в районе пос. Б.Коты, местонахождение которой они точно знали. Игорь обнаружил её более 20 лет назад, и давненько хотел поднять… но её размеры, сложность конструкции и вес - останавливали его. Без лишней демагогии, нами было принято решение предпринять попытку подъёма.

Объясню, это не простая «китайка» с рынка, а добротная ставная сеть, или бредень, времен СССР, предназначением которой был промысел байкальской желтокрылки.

После получаса подготовительных подводных работ и обвязки сетеполотна - начался подъём… Мне кажется, что даже Гоблин густо краснел бы, если бы пытался цитировать нас в этот момент. Из допустимых слов звучали лишь «сеть», «багор», «нож» и «тяни!!!». Остальное….. хотя, какого черта – в тот момент было допустимо всё! Только представьте, каково это – тянуть на высокий борт теплохода сеть весом в несколько сот кг, оснащенное множеством металлических грузов, полусгнившими жердями, проволокой и прочими «прелестями», что аж пришлось по возвращении ехать ставить укол от столбняка, так как руки были исколоты и изрезаны – в тот момент было не до перчаток. К подъёму бойко подключились и инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», и сопровождавший нас Алексей Шабанов, и Вячеслав Красилов, представлявший Природоохранную прокуратуру (старший советник юстиции, на минуточку). Общими усилиями, чуть не развязав пупки, мы всё таки сделали это, и «фотомодель» Игоря Ханаева была извлечена с первой же попытки !

Фото: Александр Красовский

Наверное, моя морда лица была настолько довольной, что всех лимонов Иркутска не хватило бы, чтоб скривить её!!! Осознание того, что эта гнусная клетчатая убийца больше никогда не навредит Байкалу – дорогого стоит!!

С чувством выполненного долга мы отужинали, горячо и бойко обсуждая проделанную работу, а на следующий день продолжили чистку мелководья. Выходные прожиты не зря!!!

Вообще, стоит заметить, что ещё 5-6 лет назад я даже представить, наверное, не мог бы, что по звонку мы получим столь важную помощь от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», правовую и физическую (как показала практика) поддержку от Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, да еще и спонсоры, ознакомившись с нашей деятельностью, охотно окажет поддержку в нашей нелёгкой, неприятной, дурно пахнущей (в буквальном смысле слова) но крайне нужной работе!!! Значит, что-то мы делаем правильно!

P.S. Всё поднимаемое нами подлежит обязательной утилизации в специальных печах… однако жизнь ставной сети, поднятой нами, в ближайшее время не закончится – она станет элементом декора одного из прибрежных Гостевых домов, владелец которого давно меня просил, в случае обнаружения чего-то подобного, оповестить его. Но об этом пускай лучше он сам расскажет, если у него возникнет такое желание.