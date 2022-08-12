Владимир Путин ввел новые льготы для пограничников Фото: REUTERS

Указ президента уточняет подсчет выслуги лет. Так, для военнослужащих ФСБ, охранявших границу России с Украиной или ЛДНР, один день службы около спецоперации считается за два.

Для тех, кто получил ранение и попал в госпиталь, пропорции такие же. Месяц лечения считается за два месяца службы.

Конкретные условия повышенного зачета выслуги лет определит уже директор ФСБ.

Указ касается всех пограничников, которые служили рядом с Донбассом или Украиной с 24 февраля 2022 года.

Напомним, в середине июля российский лидер подписал закон об увеличении пенсий военным пенсионерам на 10%. Документ касается всех выплат, начиная с 1 июня. До этого пенсии повышались в феврале на 8,6%.

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В пятницу Владимир Путин еще ввел в России новый профессиональный праздник. 8 апреля теперь официально считается Днем российской анимации.

Кроме этого, в стране вводятся 10 персональных стипендий для студентов и аспирантов Российского государственного университета правосудия. Стипендии носят имя Вениамина Яковлева, выдающегося советского юриста и бывшего советника президента.