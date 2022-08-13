Герои спецоперации «Z»: младший сержант Беломыцев взял в бою хорошего «языка»

Заряжающий орудия гаубичного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики рядовой Кирилл Шавлак

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

ШЕЛ ВПЕРЕДИ ШТУРМОВОЙ ГРУППЫ

Рядовой Тамерлан Цопанов

«Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, рядовой Тамерлан Цопанов выполнял боевую задачу по освобождению одного из стратегически важных населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к городу, российские военнослужащие столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков, открывших массированный огонь по нашим военным с применением артиллерии и минометов.

Группа, в составе которой действовал Тамерлан, одной из первых вступила в бой с противников.

В условиях непрекращающегося огня Тамерлан, умело маневрируя на улицах города, передвигаясь под прикрытием боевой машины пехоты вел бой с националистами.

Рядовой Тамерлан Цопанов

В результате очередного залпа вражеской артиллерии Тамерлан получил тяжелое ранение ноги, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь продолжил вести прицельный огонь по украинским радикалам. Мужественные и самоотверженные действия рядового Тамерлана Цопанова способствовали продвижению батальонно-тактической группы вглубь обороны в заданном секторе ответственности».

ОСВОИЛ ПРЕМУДРОСТИ АРТИЛЛЕРИИ

Рядовой Кирилл Шавлак

«Кирилл Шавлак осознанно пришел служить в Народную милицию Луганской Народной Республики сразу после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Говорит, что очень хорошо понимал всю трагичность происходящего на родной земле, и давно принял для себя решение защищать Родину. Ровно через две недели после того, как парню исполнилось 18 лет, он подписал контракт и начал осваивать премудрости службы в артиллерии. В качестве заряжающего гаубицы «Мста-Б» военнослужащий принимал участие в штурме укрепрайонов ВСУ, освобождал от врага населенные пункты ЛНР. Не смотря на молодость Кирилла, командование дивизиона отмечает его смелость, целеустремленность, исполнительность и инициативу. Рядовой Кирилл Шавлак уверен, что после победы в освобожденные республики наконец придет долгожданный мир, о котором мечтает каждый житель Донбасса».

ВЗЯЛ В БОЮ ХОРОШЕГО «ЯЗЫКА»

Младший сержант Георгий Беломыцев

«Перед батальоном российских Вооруженных Сил стояла задача занять оборону и не допустить прорыва украинских националистов в направлении населенного пункта. Организовав оборону, батальон в течение 20 дней отражал атаки противника. В ходе очередной попытки прорваться к населенному пункту, группа боевиков, вооруженных пулеметом стрелковым оружием, предприняла попытку обойти батальон с фланга. Мгновенно оценив ситуацию, Георгий, оперативно сменив позицию, прицельным огнем поразил националистов. Один из боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен. Задержанного националиста Георгий доставил на пункт управления батальона, где в ходе допроса он выдал данные расположения основных сил врага. Благодаря смелости и решительности младшего сержанта Георгия Беломыцева все попытки националистов восстановить контроль над населенным пунктом были отбиты».

Младший сержант Георгий Беломыцев

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик вручены сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

В мероприятии также принял участие заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Иван Верменников.

Более шестидесяти военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

«В свою очередь, Министерство обороны обеспечит вас всем необходимым набором социальных гарантий. Всем нуждающимся подобраны жилые помещения либо по желанию будут компенсироваться затраты на съемное жилье.

Генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим окончившим курсы удостоверения о повышении квалификации, жилищное извещение, воинские звания и удостоверений «Ветерана боевых действий», а также 4 медали «За отвагу», 9 орденов «Мужества», 2 медали «Жукова», медаль «Суворова» и знак отличия «Орден святого Георгия-Георгиевский крест» IV степени.

Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

СПРАВКА «КП»

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих получивших ранения.

Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.