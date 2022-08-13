В Черногории семейный конфликт закончился массовым расстрелом

Версия о семейной ссоре, якобы ставшей причиной трагедии – тоже всего лишь домыслы черногорских журналистов Фото: REUTERS

На улице небольшого городка Цетине, расположенного на юге Черногории, раздалась стрельба. По заявлению местных СМИ, 11 человек были убиты и 6 ранены, а причиной расстрела стал семейный конфликт.

– Согласно неофициальной информации, 34-летний мужчина убил не менее десяти человек, после чего его, предположительно, убила полиция в перестрелке, сообщило телевидение Черногории.

Известно, что мужчина просто шел по улице городка и палил в прохожих, не давая приблизиться к раненым экипажам скорой помощи. Сообщают о пострадавших детях и как минимум одном полицейском, пишет CNN.

Власти города пока никак не комментируют случившееся, поэтому вся информация основывается в основном на слухах, согласно которым стрелка то ли убили в перестрелке, то ли он покончил с собой самостоятельно.

Версия о семейной ссоре, якобы ставшей причиной трагедии – тоже всего лишь домыслы черногорских журналистов, которые утверждают, что нападавшим был 34-летний житель городка Вучко Борилович, который после конфликта с кем-то из домашних схватил оружие и выскочил на улицу, начав стрелять в людей.