Омский пловец Антон Московенко переплыл пять озёр Горного Алтая ради помощи тяжелобольным детям

Антон Московенко с помощью благотворительного заплыва привлек внимание к омскому Центру «Радуга» и хоспису «Дом радужного детства». Фото: Антон Московенко

Бросить вызов самому себе и совершить поступок, который не только привлечет внимание, но и поможет другим людям - такой была идея омского пловца Антона Московенко, когда он решил организовать благотворительный заплыв для себя одного. Мало кто решился бы на такое испытание - переплыть сразу пять озер Горного Алтая. В холодной воде, которая будто «тянет на дно». В горной местности, где мало кислорода и погода может испортиться за пять минут.

Стартовал Антон 30 июля. Первым было Телецкое озеро, которое называют «братом Байкала» за его холодную воду и глубину. Телецкое покорилось пловцу, а за ним сдались и озера Узункель, Чейбеккёль, Мультинское, Кучерлинское.

- Главное, погода была отличная. Хотя по прогнозам все выглядело гораздо хуже. Обещали дожди, сильный ветер. Самое удивительное, что дождь начался, когда я уже проплыл всю дистанцию. Для меня это знак свыше, что всё делаю правильно, не зря затеял, - признался порталу «Открытые НКО» Антон Московенко.

Смысл опасного испытания, которому подверг себя Московенко - привлечь внимание к омскому Центру «Радуга» и хоспису «Дом радужного детства». Спортсмен активно поддерживает общественников, которые помогают детям с паллиативным статусом и их мамам. Все желающие поддержать инициативу пловца, могли внести пожертвование на любую сумму на сайте «Радуги».

- Я приехал в Алтайский край не с пустыми руками. Рассказал сотрудникам МЧС этого региона о том, что моё спортивное испытание ради детей, рассказал про «Радугу». Они не просто откликнулись и согласились сопровождать меня на лодке, пока плыву, а проявили заинтересованность. Ребята из МЧС показали очень слаженную работу. Чувствовалось, что все делают одно больше дело. Откликались, когда оператор просил их развернуть лодку для лучшего кадра. По приходу на базу я вручил им буклеты о «Радуге», газеты о нашем омском детском хосписе. А еще два арбуза больших в благодарность. Очень запомнилась атмосфера – все работали в одном направлении, - рассказал Антон.

Испытание далось Антону нелегко. Посередине озера Телецкое встречались ветра и высокие волны. А глубина под толщей воды была 290 метров - это высота 96-этажного небоскреба.

- Каждое озеро запомнилось по своему. Где-то было чуть труднее, где-то ждали приятные неожиданности. Но всегда рядом были хорошие люди. Вокруг меня и идеи поддержать «Радугу» сплотилось очень много неравнодушных людей. Даже незнакомые проявляли заинтересованность, расспрашивали про хоспис, ребят.

Антон занимается плаванием с девяти лет. Завершив карьеру профессионального пловца, он не оставил увлечение всей своей жизни: продолжил готовить спортсменов (среди его воспитанников олимпийский призёр Мартин Малютин, Анна Рзаева и другие), а сам решил переквалифицироваться на открытую воду.

Закончив с очередной благотворительной миссией, Антон вернулся из Алтайского края в родной Омск. И уже снова начинает готовиться к новому благотворительному заплыву.

Мало кто решится на такое испытание – переплыть сразу пять озер Горного Алтая. Фото: Антон Московенко

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