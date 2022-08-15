Расплавивший всю Европу аномальный зной ударит по Москве в последние недели августа

Для августа неделя устойчивой 30-градусной жары - явление крайне необычное. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве зной, можно сказать, только начался. До сих пор лето-2022 хоть и теплее, чем обычно (почти на 3 градуса по сравнению с климатическими нормами), но пока обходится без температурных рекордов и, к счастью, без пожаров и смога, как было в 2010-м. Но тем не менее для августа неделя устойчивой 30-градусной жары - явление крайне необычное. А она нас с вами ждет, судя по прогнозам Гидрометцентра России.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО

Но нам еще повезло - до европейской части России дотянулась лишь окраина мощного антициклона, который уже полтора месяца поджаривает Старый Свет. Небывалый зной летом-2022 расплавил все континенты: США, Китай (в эти дни во многих провинциях Поднебесной +35…+40, подобная ситуация была и в июле), Японию, север Африки (там и обычно-то пекло, а сейчас вообще +47).

Синхронные волны жары, накрывающие весь земной шар, климатологи называют главной аномалией нынешнего лета. И очень тревожным сигналом.

Собственно, волны тепла - самое очевидное следствие глобального потепления. И ученые давно уже предупреждали, что они станут более частыми и сильными.

Вот, стали.

Будущее наступило. Причем раньше, чем предполагалось в прогнозах.

- Мы всегда говорили о вероятности таких явлений. Но как-то даже сюрреалистично, что оно происходит на самом деле, на наших глазах, - разводит руками Эунис Ло, климатолог из Университета Бристоля в Великобритании.

МЫШЕЛОВКА В АТМОСФЕРЕ

Да, жителям большинства регионов России его слова могут казаться преувеличением - нас волны жары и их катастрофические последствия (см. ниже) пока обходят. Главной мишенью стала Европа.

Авторы недавно опубликованного исследования Потсдамского института климата связывают этот факт со струйными течениями, или джетами - мощными потоками сильного ветра в верхних слоях атмосферы.

Струйный поток, идущий над Северной Атлантикой, над Европой иногда раздваивается: один язык огибает Старый Свет с юга, другой с севера. И они словно запирают континент, не пуская к нему циклоны с дождями и прохладой. А зной шпарит во всю мощь. Из-за глобального потепления меняется циркуляция в атмосфере, и такие двойные джеты возникают все чаще, объясняет Кай Корнабер из Колумбийского университета (США).

КТО ВИНОВАТ

Почему одновременно плавятся от зноя и Европа, и США, и Китай, словно в небесной канцелярии включили все конфорки сразу? В числе «подозреваемых» - так называемые волны Россби в атмосфере, опоясывающие всю планету и принимающие участие в формировании циклонов и антициклонов. С ними связывают блокирующие процессы, когда одна и та же погода держится необычайно долго. Как жара сейчас. Однако взаимосвязь волн Россби с изменениями климата еще не изучена. Так что дело о зное и о его виновниках остается открытым.

Впрочем, климатолог Дипти Сингх из Университета Ванкувера считает, что суть вообще не в этом. На Земле в принципе становится теплее, - значит, волны жары случаются чаще, значит, все больше шансов, что они будут накрывать разные страны и континенты одновременно. Что ж, логика железная, не поспоришь!

ГЛАВНЫЕ АНОМАЛИИ ЛЕТА-2022

Истоки Темзы пересохли, а в Альпах тают ледники

В Великобритании впервые за 150 лет метеонаблюдений зафиксирована температура выше +40. И точно так же впервые пересохли истоки Темзы.

В Португалии и Марокко зной достигал +47 градусов, в Испании +45.

В Италии лето-2022 может стать самым горячим в истории наблюдений. В славящейся живописными пейзажами стране 25% территории - под угрозой опустынивания.

Лесные пожары полыхают во Франции, Испании, Италии, Греции, Болгарии и Германии.

Июль 2021 года и июль 2022 года. Рейн в Германии ощутимо обмелел. Особенно видна разница, если сравнить фото, сделанные с разницей в год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Засуха в Европе - сильнейшая за 500 лет. К таким выводам пришел Андреа Торети из Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии.

В Словении за лето выпало всего 7% осадков по сравнению с климатическим нормами, в Бельгии - 8%. Жесткий дефицит воды также испытывают Франция, Польша и Нидерланды.

В Швейцарских Альпах растаял перевал, который был покрыт льдами в течение 2 тысяч лет.

В Средиземном море температура воды на 5 градусов выше, чем обычно, доходит до +30.

В Токио 9 дней подряд держалась жара выше +35 градусов - такого до сих пор не случалось.

Шанхай побил рекорд по 40-градусному зною: 6 суток адского пекла. И еще 22 дня с температурой выше +37.

В США за июль установлены 1403 новых рекорда дневных температур и 2856 рекордов ночных температур (речь идет о суточных максимумах для разных дат и городов).

На западе США - засуха, какой не случилось с 800 года н.э., то есть больше тысячи лет. А на востоке, в штате Кентукки, - наводнение с десятками погибших.

И это лишь факты о погоде. Последствия аномальной жары и засухи для экономики, экологии, здоровья - отдельная тема.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рекордный ливень в пустыне...

В Эмиратах за один мощный ливень вылилось в два раза больше дождя, чем в Москве с начала лета. В пустыне такого никогда не бывало! Фото: YouTube

В Объединенных Арабских Эмиратах зноем и сушью никого не удивишь - пустыня! Природа решила работать на контрастах и обрушила на богатую нефтяную страну невиданный ливень. На Фуджейру за одни сутки в конце июля вылилось 255 мм осадков. Для понимания масштаба: в Москве с начала лета, то есть за два с половиной месяца, выпало 136 мм осадков. А тут за день вдвое больше! Как результат - самое сильное наводнение в истории ОАЭ. Справились быстро и без жертв.

...и в Южной Корее

В Южной Корее, увы, 14 человек погибли из-за сильнейших ливней, затоплены почти 4 тысячи домов. На прошлой неделе за трое суток на Сеул обрушилось 525 мм дождя. По 52 ведра на каждый квадратный метр. За всю историю наблюдений такого потопа не было, признают в Корейском метеорологическом управлении.

Экстремальные осадки и крайне неравномерное их распределение (где-то засуха, а где-то потоп) - тоже одна из примет меняющегося климата.