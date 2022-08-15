«Создавать свои тренажеры интереснее, чем копировать импортные»: инженер из Кирова наладил свое производство спортивного оборудования

Татьяна Кузнецова тренируется 10 лет и разницы между импортными и вятскими тренажерами не замечает Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В нашей стране много чего загадочного и необъяснимого. С одной из больших загадок столкнулся несколько лет назад и 24-летний Дмитрий Пойлов - инженер кировского завода с жутковатым названием «Термит». Случилось это еще в 2011 году. Как человек спортивный Дмитрий посещал разные тренажерные залы и недоумевал: почему эти залы заставлены дорогущими иностранными тренажерами, когда их можно легко и по мизерной себестоимости смастерить на любом заводе, страдающем от нехватки заказов? Да что на заводе. Смастерить многие из них можно и в гараже. Благо, гараж у Дмитрия - маленькая мастерская.

Дмитрий Пойлов не зависит от импортного оборудования, потому что научился его делать сам Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Своими раздумьями молодой человек не стал делиться с руководством завода, опасаясь насмешек - «ишь, умник выискался». Даже не стал советоваться с родителями и друзьями, боясь, что начнут отговаривать. Начал готовиться к сборке первых и самых простеньких тренажеров под названием «спортивная скамейка». Это приспособление для развития практически всех мышц и укрепления пресса. Иностранные образцы, опять же, стоят огромных денег. Например, европейского производства – до 30 тысяч рублей. Дмитрий же купил на своем заводе почти за копейки списанный металл. Сам сделал чертеж. Сам, пилил, сверлил, сваривал в гараже. Тренажер получился что надо, и с минимальными вложениями. Друзья и знакомые, покачавшись на той скамейке, восклицали восторженно: «Во! Умеют буржуи делать!» И спрашивали: «Немецкая? Английская?»

«ТАКОЙ УМНЫЙ, А В ГАРАЖЕ СИДИШЬ!»

- У меня два высших образования, - рассказывает Дмитрий. – Технология и машиностроение, а еще экономика управления на предприятии. Мама сначала за сердце хваталась: «Дима, у тебя же два высших, почему ты в гараже сидишь?» А мне было интересно создавать то, на что люди тратят баснословные деньги.

Пробежимся по ценам в интернете. Гиря – от тысячи до трех. Гантели – в среднем тысяча. Скамья с брусьями - до 20 тысяч рублей в зависимости от модификации, силовой тренажер – до 35 тысяч, силовой многофункциональный комплекс – от 100 тысяч и выше. А их на один фитнес-зал нужно по несколько штук и желательно поразнообразнее, чтобы у клиента был выбор. У Дмитрия каждое изделие выходило куда дешевле. Гири и гантели, например, он вытачивал из обрезков металла на заводе.

Производственный цех для вятских тренажеров Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Каждый тренажер я тщательно вымерял по антропометрическим данным, - объясняет Пойлов. – Проверял готовые аппараты на себе. На самом деле, американские, европейские, китайские тренажеры - одинаковые. Нет в них значительных отличий. Копировать их не сложно, но я старался что-то доработать, чтобы регулировать их было проще или тягу поднимать. Мне важно, чтобы человеку легко и комфортно работалось на тренажере.

В гараже-мастерской все было очень скромно. Самый простой сварочный аппарат, болгарка практически самодельная, бэушная дрель и т.д.

- Изначально примерно тысяч 100 вложил в производство, - вспоминает Дмитрий.

Подушки для тренажеров собирал дома. Нашел швею, которая из кожзаменителя шила нужные по форме сидения, набивая их наполнителем. А потом прикреплял их к оборудованию.

Работа над очередной беговой дорожкой Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ПЕРЕЕЗД В ЗАЛ

Пришел момент, когда тренажеров-самоделок накопилось так много, что пора было переезжать в другое помещение. Дмитрий арендовал свой первый фитнес-зал «Record Gym». На его открытие он потратил около полумиллиона рублей. 300 тысяч занял у родителей. Деньги ушли на ремонт, покраску, обустройство раздевалок, душевой, санузла.

- Тренажеров в зале было не больше 30-ти, - вспоминает Дмитрий. – Но этого хватало на первое время.

- Как клиентов набирали?

- Расклеивал объявления по району. Поставил себе задачу выйти в ноль за первый год. Мне нужно было примерно 70 тысяч платить каждый месяц на аренду зала и коммуналку. Это значит – 70 посетителей в месяц. Работал я один – и за администратора, и за тренера, и за уборщика. После двух месяцев удалось достичь баланса – доход сравнялся с расходами.

К тому времени Пойлов начал сам делать рычажные тренажеры, усложнял их. Рисовал чертежи, покупал металл и варил его сам в том же гараже.

- Самым сложным было бороться с сомнениями, - говорит он. – Постоянно одолевали мысли – вдруг не получится? Но когда прошло два года, и я встал на ноги, появилось желание развиваться дальше.

Эти тренажеры от Record Gym особенно популярны у клиентов Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Так Пойлов принялся делать оборудование для новых залов. Нанял сварщика, арендовал цех на окраине города. Дмитрию стали заказывать тренажеры знакомые, желающие открыть свои фитнес-залы. И «Record Gym» стал выпускать изделия на продажу. Но в последние годы у компании Пойлова другая стратегия. Оборудование больше не продают, а делают для себя – на открытие новых залов. К концу лета начнет работать уже шестой фитнес-центр.

- Если бы я мог вернуться на 10 лет назад и дать совет себе, начинающему гаражному изобретателю, то я бы сказал: «Дима, открывай сеть фитнес-залов. Не зацикливайся на продажах», - рассуждает владелец компании.

- Почему? – интересуюсь. – И где бы тогдашний Дима нашел деньги?

- Потому что нужно расширять свой бизнес и вкладываться в его развитие, - уверяет Пойлов. – Сегодня наибольших прибылей добиваются те, кто организует сети. Посмотрите, как растут всякие «Пятерочки» и «Магниты». А деньги бы Дима нашел. Другое дело, что Дима тогда не слушал ничьих советов.

В фитнес-залах есть индивидуальные занятия с тренером Фото: Личный архив

САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА

За 10 лет Пойлов и компания произвели сотни тренажеров. Они полностью оборудовали около 50 залов в России, Белоруссии, Казахстане, других странах СНГ. Еще в 150 залах есть отдельные тренажеры от «Record Gym». Сейчас Дмитрий планирует открыть свои фитнес-залы в других городах.

- В России у нас нет конкуренции, - говорит он. – Таких как мы, кто производит свое оборудование и работает на нем, единицы. Большинство покупает импортные тренажеры для залов. Но это слишком дорого и не приносит больших прибылей сразу. Во-первых, нужно огромное количество денег на открытие. Во-вторых, станки стоят дорого. Особенно сейчас. Мы же все делаем сами. Это выгоднее в десятки раз.

- Какие тренажеры выпускаете?

- Перечислю по категориям: скамейки, грузоблочные, рычажные, рамы, оборудование для хранения блинов, дисков, гантелей. Разрабатываем и уже есть пилотные выпуски кардиооборудования – беговых дорожек, велотренажеров, гребных тренажеров.

- Санкции вам помешали?

- Поначалу нержавейка подорожала в разы, но на тот момент у нас было сырье в запасе. Сейчас цены откатились на прежние позиции. Импортные запчасти мы используем пока только на кардиооборудовании – счетчики для велодорожек, например. Но так как мы его еще не поставили на поток, а готовим тестовые экземпляры, то проблем с комплектующими не было. Если нужна электроника, мы берем китайскую.

На сегодня в штате компании больше 30 человек, плюс тренеры в статусе самозанятых. Посетителей 10 тысяч человек. Годовой оборот – десятки миллионов. И это, по словам Пойлова, не предел.

Многие девушки ходят в фитнес-залы для красивой фигуры Фото: Личный архив

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ГДЕ СПОРТИВНАЯ СКАМЕЙКА ТАМ И НОВАЯ СЕМЕЙКА

Как признались нам по секрету сотрудницы фитнес-клуба, иные девушки и юноши ходят сюда не только, чтобы отточить фигуры, но и в поисках своей судьбы. Ну а где еще, как не в спортивном зале, можно встретить трезвого и серьезного, сильного и трудолюбивого человека? Здесь, и правда, если внимательно приглядеться, можно узреть, как молодые люди — он и она, работая на разных тренажерах, незаметно бросают друг на друга пылкие взгляды и оттого начинают, видимо от волнения, все быстрее крутить педали. Сказывают, что благодаря данному фитнес-клубу создалась уже не одна спортивная семья.

Мария Чувашина бодро частит ногами по беговой дорожке. Разговорились. Оказалось, Мария мать троих детей. При этом фигура у нее идеальная. Ходит в этот спортивный зал уже два с половиной года. Работает технологом, сидит за компьютером, потому ей очень нужны спортивные нагрузки. Иногда ходят вместе с мужем, но сегодня муж на работе. Мария занимается с тренером. Это ей обходится в 4 тысячи рублей за 10 занятий. Занятие около двух часов. Приезжает 2 раза в неделю.

Спрашиваю, зачем платить деньги за беговую дорожку, когда можно за городом побегать бесплатно вокруг колхозного поля?

Мария отвечает, что бег на дорожке – это только разминка. Потом будет и спортивная скамейка, и всякие прочие тренажеры. Конечно, можно и дома отжиматься и тягать железо, но дома нет нужной мотивации. А здесь, когда деньги уже уплачены, ты стараешься отработать свои затраты по полной.

Шутит Мария или говорит правду, не знаю. Но сама атмосфера зала, где все дружно под музыку занимаются спортом, конечно, очень располагает к тому, чтобы тоже встать на дорожку.