Гранты для молодых предпринимателей, мастер-классы и лекции: в Ижевске подвели итоги Всероссийского форума

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

О том, каковы перспективы развития молодежного бизнеса в современной России, как начинающим стартап-проектам выйти на новые рынки, по каким направлениям легче всего получить гранты для развития своего дела и в чем движущая сила предпринимателей, добившихся признания и успеха – об этом в ходе самых разных мастер-классов, дискуссий, тренингов, выступлений и брейнштормов говорили, спорили и рассуждали молодые предприниматели и их наставники со всей страны, приехавшие в Ижевск с 4 по 8 августа на форум молодых предпринимателей, организованного Федеральным агентством по делам молодежи.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

По данным российского центра содействия молодежному предпринимательству, средний возраст юных бизнесменов в России составляет 27 лет. Больше всего молодых людей, работающих на себя, проживают в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области. Наиболее популярным направлением деятельности среди российских бизнесменов в возрасте до 35 лет является сфера услуг и социальное предпринимательство. Юридические агентства, сети кафе, караоке, спортивные секции и небольшие фитнес-клубы, центры детского массажа и мануальной терапии, пансионаты для пожилых людей и инвалидов, компании по оказанию услуг сиделок, нянь, репетиторов, мастеров ногтевого сервиса, персонала по уборке – среди молодежи открытие подобных проектов довольно распространено.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Замыкает тройку наиболее распространенных сегментов и сфер среди начинающих бизнесменов – Интернет-предпринимательство: здесь в лидерах маркетинговые и пиар-агенства, компании-разработчики программного обеспечения, дизайнерские и архитектурные компании.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

О том, что бизнес у нынешней молодежи в тренде, демонстрируют и итоги ежегодного опроса, проводимого экспертами президентской платформы «Россия страна возможностей». Так, в 2021 году в опросе приняли участие свыше 10 тысяч студентов российских вузов, в 2022 году – свыше 3,5 тысяч студентов. Главный вывод – открыть свой бизнес после окончания учебы готовы 60% студентов, несмотря на то, что каждый второй респондент при этом осознает: построить успешную карьеру довольно сложно. Более трети студентов (41%) работают параллельно с получением образования.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Кстати, 84% учащихся вузов считают, что современные технологии оказывают позитивное влияние на производительность труда. При этом 56% отмечают и их негативное воздействие на состояние окружающей среды. Поэтому для большинства молодых респондентов при выборе будущей компании для трудоустройства важно, чтобы работодатель соблюдал принципы ESG (к ним относятся – ответственное отношение к окружающей среде, социальная ответственность, высокое качество корпоративного управления). На этот факт при трудоустройстве обратят внимание 74% опрошенных.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Основным преимуществом работы на себя молодые люди считают возможность реализовать свои идеи и создавать новые продукты. Самыми перспективными отраслями будущие предприниматели считают сферу услуг (14,6%), культуру и творчество (11%), искусство и моду (8%). В топ-10 также вошли FoodTech (сервисы доставки еды), EdTech (дистанционное образование), торговля, а также реклама и пиар.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

По мнению студентов, принявших участие в опросе, для развития молодежного предпринимательства, прежде всего, стоит активнее привлекать их к реальным проектам - этот момент отметили 73% респондентов, а также создавать специальные программы поддержки и льгот, добавлять в учебную программу специальные практико-ориентированные курсы.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

На площадку всероссийского форума в Ижвевске приехали как молодые предприниматели с действующим бизнесом, так и молодежь с бизнес-идеями. Те, у кого уже есть свое дело, смогли за четыре дня интенсива освоить новые методики развития бизнеса, прокачать свои навыки в том или ином блоке, а также освоить новые стратегии. Тем же ребятам, кто только планирует открыть свое дело, форум пригодился не только для погружения в мощное комьюнити, но и позволил пройти яркий и полезный интенсив – прокачать свою идею, научиться продавать свой продукт и упаковывать заложенные в него смыслы и идеи так, чтобы это считывалось сразу любым конечным потребителем. За четыре дня насыщенной деловой программы более 300 предпринимателей в возрасте до 35 лет смогли освоить самые популярные направления: классическое, технологическое, креативное и социальное.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

О том, что практика и непосредственное общение с погружением в бизнес-среду, где любой молодой человек сможет быть не просто сам по себе, а оказаться вовлеченным в идейно-вдохновляющее бизнес-сообщество таких же молодых ребят с горящим сердцем и глазами, говорили на форуме многие наставники. Так, к примеру, о необходимости включения в бизнес-сообщество, где можно развить свои навыки и расширить кругозор, говорила на нетворкинг-сессии «Связи решают все» замруководителя отдела работы с сообществом проекта «Твой Ход» Анастасия Задорнева.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Общение важно для предпринимателей. Ведь для того чтобы завести качественный контакт с коллегами, партнерами, контрагентами, клиентами нужно уметь правильно общаться, не стесняться, не бояться. А это — практика. И сегодня мы начали практиковаться пробовать презентовать себя, своих коллег и сразу же выдавать про себя как можно более лаконичную информацию. Это нужно для того, чтобы формировалось доверие и те самые профессиональные навыки, которые являются важнейшими в человеке, были сразу оговорены для дальнейшего сотрудничества, - отметила Анастасия Задорнева.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Геннадий Джанаев, молодой предприниматель из Калмыкии, рассказал, что приехал на форум не только ради знаний, но и для нетворкинга: «Новые знакомства — это всегда интересно, а для бизнеса еще и очень важно. Ты набираешься опыта благодаря коллегам, прокачиваешь навыки и уже знаешь, как в той или иной ситуации поступить».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Основной темой первого дня стало развитие молодежного предпринимательства в стране. Спикеры и участники в ходе стратегической сессии вносили конструктивные предложения в формирование дорожной карты организатора форума — трека Росмолодежь.Бизнес. Молодые люди разделились на группы, где обсуждали ключевые запросы молодежи от государства в сфере предпринимательства.

По словам члена Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Дмитрия Горькова, сегодня у молодежи больше возможностей.

- Можно подавать заявку на гранты, обращаться за поддержкой в региональные центры «Мой Бизнес», участвовать в крупнейших экономических мероприятиях, где завязываются новые знакомства, где ты рассказываешь свою идею, находишь партнера, расширяешь свои предпринимательские навыки, - отметил Дмитрий Горьков.

Со словами приветствия к участникам и гостям форума обратился глава региона Александр Бречалов: «Благодарю Ксению Разуваеву и всю команду Росмолодежи, что предоставили право проведения форума республике — самому предпринимательскому региону России. Мы прикладываем массу усилий, чтобы местный бизнес развивался и преуспевал. У участников — насыщенная программа с лекциями, мастер-классами от практиков, экскурсиями на предприятия Удмуртии. Уверен, они познакомятся с лучшими производствами республики — примерами импортозамещения — республика преуспевает в этом направлении».

Спикер также отметил, что потенциал республиканского производства недавно высоко оценил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Но самое главное здесь — общение. На таких площадках важно знакомиться, заводить полезные контакты с потенциальными партнерами и единомышленниками. Не упускайте своего шанса. У вас уже есть идеи, направленные на улучшение жизни людей, не побоюсь этого выражения — способные изменить мир. Путь созидания — самый правильный, и мы обязательно найдем применение этим инициативам на практике. Лучшие кейсы получат гранты от Росмолодежи до 1,5 млн рублей», — отметил Александр Бречалов.

Центральным событием первого дня форума стало пленарное заседание «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие начальник отдела департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Олег Дьяченко, руководитель Агентства по молодежной политике УР Алексей Выстребов, руководитель Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно, директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова и руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев.

Дискуссию открыл Олег Дьяченко: «Помимо hard skills есть еще и soft skills. Это и творчество, и волонтерство, и различные бизнес-инкубаторы. Самое сложное для студента — найти информацию, а когда точка доступа есть в самом университете — этот процесс становится в разы легче. Условия в университетах создаются, пример этому — различные новые пространства для студентов».

О ресурсах на местах в регионах рассказал Алексей Выстребов. По его словам, Удмуртия — это регион возможностей. Проведение первого Всероссийского форума молодых предпринимателей в Ижевске подтверждает статус республики как наиболее предпринимательского региона России.

- На форуме созданы все условия, чтобы ребята не только освоили новые стратегии развития бизнеса, обменялись опытом и получили практические советы от экспертов, но и узнали, какие условия может предложить Удмуртия молодым предпринимателям. Мы всегда открыты для потенциальных резидентов. Республика готова поддерживать и самых юных предпринимателей: например, проект «Школа бизнеса» помогает ребятам от 14 лет реализовывать свои бизнес-идеи. В прошлом году в «Школу бизнеса» подали 1 тыс. заявок, а в этом — более 2 тыс., теперь возраст участия повысился, и заявки могут подать молодые люди до 23 лет», — поделился Алексей Выстребов.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

С идеей поддержки и развития проектов молодых людей согласился и Алексей Рвачев. «То, что мы делаем, это как раз интеграция предпринимательской тематики и предпринимателей в молодежную повестку. Росмолодежь.Бизнес — это вовлечение, акселерация, поддержка и продвижение. Все, что нужно молодому бизнесу», — заключил он.

Ведущий эксперт по кроссмаркетингу в России Владислав Бермуда провел мастер-класс по креативным бизнес-решениям для удвоения прибыли. По его словам, «закон богатства: сначала отдай, потом получи». Вместе с участниками спикер детально разобрал подходящие под каждый проект варианты увеличения выручки.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Согласно деловой программе форума участники разделились по разным направлениям предпринимательства: социальному, креативному, технологическому и классическому. Спикерами выступили члены Клуба Росмолодежь.Бизнес.

Некоторые участники форума прошли регистрацию в сообщество прямо на площадке после лекций. «Сейчас в активе есть люди, которые хотят возглавить региональные отделения. И пока мы все здесь вместе можем провести с ними собеседование очно. Прокачка у нас ведется по трем основным направлениям: личностный рост предпринимателя, профессиональные навыки управления бизнесом и развитие самого предпринимательского сообщества», — прокомментировал вступление новых резидентов президент Клуба молодых предприниматель Росмолодежь.Бизнес и директор ООО «РОСФОРУМ» Дмитрий Захаров.

Потоки участников распределили по 8 дискуссионным площадкам в зависимости от направлений по интересам. Кто-то посетил лекцию по управлению командой с минимальными полномочиями, а кто-то — обсудил со спикером найм работников.

По мнению Гарри Мурадяна, руководителя кадрового агентства и школы развития карьеры, второй по значимости задачей, после привлечения денег является человек. «Каждый третий предприниматель испытывает трудности с наймом высококвалифицированных специалистов в регионах. Для поддержки малого и среднего бизнеса нужно развивать трудовую миграцию в России и стимулировать специалистов к релокации в регионы. При этом важно, чтобы зарплата таких специалистов была в рынке», — подытожил эксперт.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Насыщенная деловая часть охватила максимальное количество бизнес-отраслей. Здесь прокачали навыки самопрезентации и монетизации контактов, а также поговорили о тенденциях в маркетинге, креативных индустриях и даже GR-менеджменте.

Партнеры форума из инновационного центра «Сколково» запустили мини-версию лаборатории по генерации идей — «SkLab. Ижевск», где можно разработать свой проект и выбрать перспективную область для исследования.

Инновационный центр «Сколково» в последний день форума подвел итоги работы лаборатории «SkLab. Ижевск». Три дня участники разрабатывали проекты, выбирали перспективные области для исследований, создания и развития кейсов. По словам спикера Открытого университета «Сколково» Максима Иванова, основная задача, так как это лаборатория, ставить эксперименты в бизнес-тематике и проверять предположения. «На выходе бизнес-идеи уже проверены, то есть ребята либо убеждаются в её актуальности, либо приходят к пониманию того, что идею надо трансформировать или переключиться на другую. Мы разделились на команды “по интересам” и уже работали в них. У нас получилось 11 групп».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Например, 19-летняя Алина Заяринова из Ижевска сейчас активно развивает свой бренд одежды «Fiction». По словам девушки, в лаборатории все участники могли разделиться по интересам: «У нас была группа, которая занималась одеждой, и мы смогли обменяться контактами, опытом, это очень здорово помогает в понимании того, куда дальше двигаться в своём бизнесе».

В официальный день открытия форума также была запущена «Программа 2.0»: участники, записавшиеся заранее и прошедшие отбор, выступили в качестве спикеров.

По словам владелицы бренда уличной одежды «ANAKONDA» Анны Ердяковой из Екатеринбурга, «“Программа 2.0” — это отличная возможность попробовать себя на такую сильную аудиторию. Возможность ретранслировать свой опыт каждому молодому предпринимателю, который пришёл тебя послушать».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

На Форуме молодых предпринимателей в Ижевске объявили о появлении в России специальной площадки для продвижения бизнес-проектов — «Инвестиционные сессии».

«Инвестиционные сессии» будут проходить в два этапа: подготовительный (онлайн-формат) и встречи с инвесторами (офлайн-формат). Во время первого этапа участников сессий подготовят к презентации своих проектов инвесторам. Они получат видеоурок по основам создания презентации, включающий ключевые этапы, EQ и структуру выступлений, проведут практические мастер-классы, где состоится «пробная» защита проектов. В финале первого этапа каждый участник получит обратную связь. Во время второго этапа участникам проекта предоставят возможность лично представить свою бизнес-идею действующим инвесторам.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

- Сегодня молодежь активно генерирует новые идеи, и, конечно, для запуска она зачастую нуждается в инвесторах. Их недостаточно просто найти, ещё необходимо презентовать свой проект так, чтобы инвесторы были готовы его поддержать. Запуск «Инвестиционных сессий» позволит молодежи правильно продать свою идею. После первого этапа «на руках» у участника будет шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами, — прокомментировал детали проекта руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачёв.

«Инвестиционные сессии» запускаются в 30 субъектах России. Участниками проекта могут стать молодые люди от 14 до 35 лет включительно. Сроки проведения 1 потока — с 6 августа по 28 октября 2022 года, 2 потока — с 26 августа по 22 ноября 2022 года. Регистрация на первый поток доступна в АИС «Молодежь России» вплоть до 21 августа.

Деловая программа предпоследнего дня форума включила в себя лекции по индустрии моды, развитию бизнеса в малых городах, проектам подготовки предпринимателей в вузах, систематизации бизнеса, а также поддержке инновационных проектов и выбору ниши в социальном предпринимательстве.

На главной площадке форума прошел тренинг по продажам от одного из самых известных бизнес-тренеров России Дмитрия Норки. По словам эксперта, сейчас люди привыкли делать выбор сами, именно поэтому необходимо завоевать доверие клиента: «Доверие – это прагматичный осязаемый элемент. Сегодня я собрал 46 определений этого слова в бизнесе».

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

4 дня активной работы в направлении создания стратегии развития деятельности организатора — трека Росмолодежь.Бизнес позволили подготовить дорожную карту, презентацию которой представили участники форума. Психолог Ксения Матур из Ижевска рассказала ключевые проблемы предпринимателей: «Основные боли начинающих бизнесменов – это недостаточное информирование о поддержке предпринимателей, недостаточная финансовая и юридическая грамотность, нет возможности выйти на международные рынки (непродовольственные товары), а также нехватка психологической поддержки».

«Идеи, которые мы презентовали, касаются почти всех предпринимателей. Мы постарались предложить несколько мер по устранению проблем. Я готов помогать в их развитии как наставник и технический педагог инновационных профессий», — заключил Никита Емелин из Ивановской области.

Деловой блок форума завершился пленарным заседанием «Государство и бизнес. Меры поддержки». Участие в нем приняли заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин, заместитель руководителя ФНС по Удмуртской Республике Марат Хабибулин, заместитель Генерального директора АО «Корпорация МСП» Андрей Железняков, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц № 1 Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы Хетаг Цакоев и представитель Фонда содействия инноваций в Удмуртской Республике Полина Павлова.

В ходе дискуссии участники обсудили, как устроена система государственной поддержки бизнеса в России и какие федеральные и региональные программы доступны сегодня предпринимателям. По словам Михаила Тумина, в Удмуртской Республике есть очень хорошие предложения для начинающих предпринимателей, а также программы по развитию молодёжных инициатив. На федеральном уровне молодых предпринимателей поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи. Треком Росмолодежь.Бизнес в 2021 году была запущена Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства. «Молодым предпринимателям нужен "живой" диалог с представителями государства и бизнеса. Именно поэтому работа в программе ведется сразу по нескольким направлениям: вовлечение и популяризация, обучение молодёжи и акселерация проектов, наставничество, Клуб молодых предпринимателей, взаимодействие с органами власти и институтами развития, и, конечно, партнёрство с компаниями - лидерами рынка», — пояснил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов. Что касается поддержки от налоговой службы, то «сейчас приостановлены контрольные мероприятия», прокомментировал свою сферу Марат Хабибуллин.

Форум молодых предпринимателей входит в линейку платформы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Росмолодежь.События, которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Мероприятия охватывают более 1 млн человек.

Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства трека Росмолодежь.Бизнес была запущена в прошлом году. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность всем гражданам России от 14 до 35 лет включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития.

Важно!

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

10 человек стали победителями в конкурсе проектов и получили грантовую поддержку от Росмолодежи. Среди них:

1. Игорь Распопов, Белгородская область – грант на 80 тысяч рублей на образовательную программу «БЛОГ в школу»;

2. Никита Савельев, Хабаровский край - грант на 300 тысяч рублей с проектом АртХаб;

3. Анна Корепанова из Удмуртской Республики с образовательным интенсивом для медиаволонтеров «Живу в Мегаполисе» (грант на 300 тысяч рублей), - проект поможет собрать команду для освещения городских событий и 50 медиаволонтеров пройдут бесплатное обучение по ведению соцсетей. Конечным результатом станет практикум на фестивале «Дыши свободно» на Центральной площади в июне 2023 года;

4. Алина Альес, Кемеровская область - грант на 350 тысяч рублей с проектом по нетворкинг-сессии «Кубок КВН городов на Томи»;

5. Мария Баженова, Удмуртская Республика – грант на 400 тысяч рублей на спортивно-досуговую коворкинг-зону «Стрекоза»;

6. Шахтина Юлия, Удмуртская Республика - грант на 400 тысяч рублей на развитие детской робостудии «Погыли». Необычный проект с национальным уклоном - здесь дети-удмурты совместно с педагогами будут вместе конструировать и моделировать роботов через погружение в этноязыковую среду;

7. Дмитрий Моисеенко, Красноярский край – грант на 400 тысяч рублей на образовательную программу «Навигатор студенческого предпринимательства»;

8. Анастасия Колбина, Кировская область – грант на 560 тысяч рублей на проект «Время играть всей семьей!»;

9. Илья Банников, Удмуртская Республика – грант на 900 тысяч рублей на «Танцевальный чемпионат Izh Dance Champ». Это ребрендинг фестиваля уличных танцев «Крокодил». Танцоры с Удмуртии и других регионов страны приедут в Ижевск уже 19-20 ноября. Уникальностью обновленного проекта станет инклюзивная номинация для участников.

10. Алина Васильева, Удмуртская республика – грант на 900 тысяч рублей на тревел-шоу «PRосторы Удмуртии». Летом 2023 года 16 блогеров отправятся путешествовать по Удмуртии и выяснят, кто из них лучший.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Это интересно

В честь форума резидент «Тавриды» и стрит-арт художник Александр Гущин подготовил настенную роспись в парке им. Горького в Ижевске.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Мурал знакомит горожан с основными сферами бизнеса во Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

По задумке автора, нарисованные люди специально обезличены — на их месте может быть каждый: любой человек способен создать что-то новое, помочь обществу и начать мыслить шире.

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Кстати

На церемонии закрытия форума объявили победителей второго сезона проекта «Школа бизнеса» — образовательной программы для молодых людей от 14 до 23 лет, которая реализуется корпорацией развития Удмуртской Республики при поддержке правительства региона.