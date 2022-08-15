Тамара Глоба предупреждает: будьте осторожны — 16 и 19 августа Фото: Личный архив

По мнению звездных астрологов наступила лучшая и самая продуктивная неделя очень сложного месяца года – августа. У астрологов свой взгляд на происходящее, которым они делятся с теми, кто любит читать гороскопы.

Астролог Василиса Володина в понедельник 15 августа проанализировала неделю с 15 по 21 августа в своем телеграм канале: «Определенно нам предстоит лучшая неделя августа для личных дел, как ни оценивай месяц в целом».

Советы Василисы Володиной:

- Конечно, на глобальном уровне все не просто: квадрат Сатурна и Урана прошел критическую отметку в 3 градуса и продолжает усиливаться (это основная «экономическая» констелляция, которая задает нестабильность рынков, рост цен, проблемы промышленного и технологического секторов экономики). Но это глобально. А в личных делах ближайших дней будут сильнее чувствоваться добрые вести.

- Неделя открывается точным трином Марса к Плутону, который в классических учебниках описывают как высокую производительность труда. А я скажу, что это просто бешеная энергия для реализации личных целей. Аспект заряженный, воинственный, динамичный. А в земной стихии приобретает дополнительное упорство и неотвратимость. «Лучше уйдите с моей дороги или раздавлю», - говорит он. Надеюсь, что вся эта мощь пойдет на какие-то славные дела.

- Дружба Меркурия с Ураном дарит быстрое решение практических задач с помощью новых светлых идей. Если вас вдруг осенило, не сдерживайтесь – идите за идеей.

- Оппозиция Солнца к Сатурну (груз ответственности) начинает ослабевать, к концу недели и вам станет легче, и ноющих персонажей вокруг будет меньше. Если вы сами ноющий персонаж, то поводов ныть убавится.

- Трин Венеры к Юпитеру одна из лучших конфигураций на небе для личной, творческой и светской жизни. Показать себя, посмотреть людей, верить в удачу и поймать ее. Не просто так, конечно, за счет умения обаять и соблазнить собеседника. Старайтесь нравиться, это работает! Кстати, это один из аспектов долгожителя.

- Правда, пожароопасность во всех смыслах все еще с нами до конца месяца. Но я об этом самое главное уже сказала в своей трансляции. Все равно поводы для оптимизма есть.

Астролог Инна Любимова в своем телеграм-канале назвала лучшие дни недели: 15, 17, 18 и 20 августа. По мнению астролога: «Впереди нас ждет продуктивная неделя. Она подходит для запуска новых проектов и рекламы, вопросов карьеры, проведения презентаций, совещаний и зум-конференций, а также тех вопросов, которые заряжают нас позитивными эмоциями. Проявляйте больше личной инициативы и качества лидера для достижения наиболее высокого результата».

Астролог Тамара Глоба предупреждает о сложных днях недели, в которые надо быть осторожнее: 16, 19 августа.