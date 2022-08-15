Хлеборобы Ростовской области собрали самый большой в России урожай ранних зерновых - более 14,5 миллиона тонн

В уборочной кампании приняли участие около 12,5 тысячи комбайнов. Фото: сайт правительства Ростовской области.​

В 2022 году 14 миллионов 543 тысячи тонн высококачественного зерна собрали хлеборобы Ростовской области, тем самым побив собственный прошлогодний исторический рекорд в 12,7 миллиона тонн. Об этом в своем Telegram-канале рассказал донской губернатор Василий Голубев, поздравляя всех работников сельского хозяйства Ростовской области с новым урожаем ранних зерновых культур.

ПОБИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД

- Основной донской каравай поистине небывалый – собрано более 14,5 миллиона тонн! - сообщил глава региона. - Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 миллиона тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 центнера с гектара, то есть более чем на 11% выше прошлогодних показателей. Низкий поклон всем труженикам села!

Для сравнения - в Краснодарском крае урожай ранних зерновых составил 12,4 миллиона тонн. Сейчас хозяйства Ростовской области собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур уже почти с 3 миллионов 450 тысяч гектаров уборочных площадей, в том числе с 2,9 миллиона гектаров, засеянных основной культурой донского региона – озимой пшеницей. В уборочной кампании принимали участие около 12,5 тысячи комбайнов, более 13 тысяч грузовых машин и свыше 29 тысяч тракторов. Основу в донском каравае - 2022 составляет более 13,3 миллиона тонн озимой пшеницы.

Василий Голубев по традиции самостоятельно обработал участок за штурвалом комбайна. Фото: сайт правительства Ростовской области.​

Ежегодно с 2014 года урожай ранних зерновых на Дону превышает 9 миллионов тонн. А еще 10 лет назад регион собирал гораздо меньше - в среднем ежегодно 6-7 миллионов тонн вместе с поздними зерновыми. Таким образом, Ростовская область за последние 9 лет удвоила производство зерновых культур.

ПОСЕВЫ ВЫДЕРЖАЛИ ПОГОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Формирование урожая было непростым. Так, озимые хорошо пережили зиму, а вот весной донские посевы ждали погодные испытания. Весенняя посевная приостановилась сразу после старта. В этом году на всем юге России морозная погода в середине марта не позволяла вести активную посевную кампанию. Весна была затяжной и холодной. Ход весенней посевной кампании в этом году был неоднократно прерван частыми дождями. Но именно майские осадки и помогли набрать тот необходимый запас влаги, который позволил созреть и набрать силу озимым и взойти яровым культурам.

Дождливый май сменился нехарактерно жарким июнем. Что способствовало тому, что уборочная кампания началась на неделю раньше. Донские хлеборобы вели работы в круглосуточном режиме, стремясь не упустить ни одной погожей минуты, чтобы вовремя собрать выращенный урожай. Набрав высокие темпы уборочных работ, аграрии Ростовской области собрали победный урожай, внеся свою неоценимую лепту в российский каравай 2022 года.

Основу в донском каравае составляет более 13,3 миллиона тонн озимой пшеницы. Фото: сайт правительства Ростовской области.​

Основой успеха стал самоотверженный труд донских хлеборобов, которые сохранили любовь к своему делу и ответственны перед своим народом, перед своей страной. Самый большой валовой сбор достигнут в этом году в Сальском районе, где аграрии собрали более 846 тысяч тонн ранних зерновых. На втором месте оказались хлеборобы Зимовниковского района – более 823 тысяч тонн, а на третьем месте - зерноградцы с урожаем в 715 тысяч тонн. Самая же высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского района – 63 центнера с гектара.

СЛАГАЕМЫЕ ОБЩЕГО УСПЕХА

Свой вклад в сегодняшний рекордный урожай внесла аграрная наука. Успешные хозяйства ежегодно получают стабильно высокий результат, несмотря на непростые погодные условия. Еще одним важным слагаемым успеха является постоянная господдержка. В этом году региону предусмотрено 7,8 миллиарда рублей из федерального и областного бюджета.

Важное значение имеет также техобеспечение и техмодернизация донских хозяйств. Ростовская область является лидером по количеству сельхозтехники. В уборочной кампании приняли участие около 12,5 тысячи комбайнов, более 13 тысяч грузовых машин и более 29 тысяч тракторов. Активно ведется на Дону процесс обновления парка сельхозтехники.

Так, благодаря губернаторской программе на субсидирование приобретения сельхозтехники в текущем году из областного бюджета выделены почти 500 миллионов рублей. На эти средства было просубсидировано приобретение 122 комбайнов, 57 тракторов, 396 единиц прочей сельхозтехники.

Сегодня донской регион в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых - около 2,5 миллиона тонн и занимает первое место по агроэкспорту в Российской Федерации. Впереди предстоит сбор урожая пропашных и поздних зерновых культур, результаты которого будут известны в ноябре. Одновременно с уборкой скоро начнется и озимый сев. Ростовская область по-прежнему остается регионом мощного агропромышленного производства и продовольственным донором России.