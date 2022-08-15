Привычка убегать: Офицеры ВСУ покинули позиции, переложив свои обязанности на сержантов и рядовых

Подбитый танк ВСУ рядом с селом Берестяное. Фото: Александр КОЦ

На самом деле, это не первый такой случай. Пленные, которые попадают в руки и луганских войск и донецких, всегда говорят об одном и том же: что они в глаза не видели командования, что их привезли ночью на позиции, не сказали, где они находятся и дали одну команду – держаться и не отступать ни на шаг. При этом из командных чинов они видят вокруг себя либо сержантский состав, который замещает офицеров в виду их отсутствия, либо и вовсе - чуть более опытных рядовых-контрактников.

А где настоящие командиры? Наверное, на Украине сейчас большой кадровый голод. Офицеры, которые должны обучаться по четыре года, выпускаются намного раньше и идут в войска совсем зелеными, неподготовленными. Оно и понятно, текучка кадров на украинской стороне фронта, очень интенсивная (спасибо работе союзной артиллерии, танков и авиации). Вот поэтому в украинских окопах и вокруг них, кроме мобилизованных резервистов, командование практически отсутствует.

Есть связь, по которой сержанты и рядовые получают команды от офицеров, находящихся на безопасном расстоянии. Эти команды собственно им и приходится выполнять, но, как правило, судьба таких подразделений, находящихся на передке, незавидна. В лучшем случае они попадают в плен к союзным войскам, в худшем – остаются лежать в земле. И так было практически на всех направлениях, которые я увидел за последние пару месяцев.

На линии Северодонецк-Лисичанск так же не было офицеров. Были большие группы иностранных наемников, у которых своя система субординации, построена без деления на офицерские и рядовые звания. Но вот кадровые части украинской армии, бригады и десантно-штурмовые, и мотострелковые, и мотопехотные бригады, почему-то обходятся на передовой без офицеров.

Уничтоженный мост в районе города Лисичанск. Фото: Александр КОЦ

При этом, Кадровый голод - исключительно в офицерских должностях. В живой силе у Украины проблем нет. Буквально на днях Владимир Зеленский подписал очередной приказ - продлил военное положение и мобилизацию на Украине. Это можно считать стартом очередной волны мобилизации. Какая там? Пятая уже по счету, в которой перемалывается не только молодое поколение Украины.

Среди тех, кого Киев бросает на фронт, очень много пожилых людей, тех, кому пятьдесят и и даже слегка за. То есть люди, которых вырвали из привычной среды обитания (будь ты городской или сельских), прогнали в лучшем случае через двухнедельные курсы подготовки (а, пленные признаются, что, как правило, ограничиваются тремя-пятью днями), после чего бросают их в самое пекло. Затыкать дыры, которые образовались в оборонительных рубежах по линии Северск-Артемовск. И таких людей там много.

Приказы по удаленке получают как привило с беспилотников (у Украины очень хорошо поставлена работа с ними), есть наблюдательные пункты на высотах, которые еще не отбиты союзными войсками, есть доклады с мест от тех же сержантов, которые оставлены за старших.

Но как показывает практика, офицеру звена, командиру батальона или командиру бригады, не обязательно находиться на передовой. Он стоит на резервном пункте управления. И там с картой пытается каким-то образом развернуть оборону вверенного ему участка.

Но среди солдат нет даже офицеров взводного или ротного звена. Которые должны быть рядом. Но их нет. Понятно, что командиром отделения может быть и сержант, но командиром роты, все-таки, как минимум, должен быть лейтентант и старлей, а их сейчас в украинской армии практически нет - не хватает на все участки фронта.

У спецназа, сил специальных операций - и боевики, и штурмовики – это офицерский состав. Там с чиноподчинением все в порядке. На мобилизованную армию не хватает.