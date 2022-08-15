Большая кольцевая линия метро Москвы станет самой протяженной в мире

Сооружение Большой кольцевой линии Московского метрополитена выходит на финишную прямую: уже в 2023 году 31 станция линии будет полностью готова. Кольцо станет самой протяженной линией метрополитена в мире, ведь его длина составит 70 километров. Когда кольцо сомкнется, с него можно будет пересаживаться на 11 радиальных линий столичного метро, а пассажирам будет доступно более 45 пересадок, в том числе на МЦК и МЦД. Сейчас на Большой кольцевой линии работает 22 станции, которые значительно разгрузили подземку.

Первый участок был запущен в 2018 году, и благодаря нему путь до Москва-Сити стал удобнее, а транспортная доступность улучшилась сразу в шести районах города. Оставшиеся девять станций улучшат транспортную доступность для почти миллиона жителей различных московских районов. Так у горожан появятся новые маршруты, которые позволят экономить до 45 минут в день.

Рассказываем, какие районы затронут новые станции, и как изменится метро Москвы после полного запуска Большой кольцевой линии в материале kp.ru.