Слайм может вызвать аллергию и даже спровоцировать астму

У многих детей популярные игрушки могут спровоцировать контактный дерматит на руках. Фото: Shutterstock

Слайм появился далеко не в последние годы. Ему уже почти 50 лет! Впервые лизун (Slime — «слизь») начали продавать аж в 1976 году. Эта желеобразная вязкая гадость растекается по поверхности (в том числе пледам, постельному белью), и, если его долго не трогать, постепенно затвердевает.

Сделать слайм можно и дома, о чем знают многие родители, лишившиеся гелей для душа или жидкостей для мытья посуды, клея и крахмала. По сути это и есть состав слайма (в качестве загустителя производители добавляют гуаровую камедь или борную кислоту). Вроде бы — вещи все давно известные и, казалось бы, безопасные.

Но педиатр, дерматовенеролог Дарья Щукина объясняет, что у многих детей эти игрушки могут спровоцировать контактный дерматит на руках. А у кого-то вызвать и аллергический дерматит (то есть запустить аллергическую реакцию).

«В моей практике даже встречались приступы обструкции бронхов на новый купленный слайм. Частая причина — бор, консерванты и ароматизаторы», - объясняет врач.

И предупреждает: даже если один слайм не вызвал никакой реакции, то другой может спровоцировать аллергию. Поэтому обращайте внимание на покрасневшие кисти ребенка после игры с новой игрушкой.