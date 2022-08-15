ФCБ опубликовала кадры захвата украинских диверсантов под Волгоградом

Оказавшие вооруженное сопротивление диверсанты были ликвидированы на месте. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвратили попытку подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса.

«В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка «Тесак»)», - сообщили в ФСБ России.

У нефтепровода сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, а рядом с трупами украинских диверсантов два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

«Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 г.р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 г.р., являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) и близкой связью его основателя А.Билецкого», - отметили в ФСБ России.

Речь идет о российских националистах, которые не смогли реализовать свои планы в России и бежали на Украину, где оказались под опекой украинских спецслужб. Там их обязали вербовать на территории России молодых людей для диверсионной деятельности, чем они и занимались с помощью сети Интернет.

В ФСБ отметили, что во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по «пресечению преступной деятельности А.Чуенкова и Ю.Ионова, а также розыску их пособников на территории России».