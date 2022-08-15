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Происшествия15 августа 2022 16:44

ФCБ опубликовала кадры захвата украинских диверсантов под Волгоградом

Члены националистической группировки «Реструкт» пытались совершить подрыв нефтепровода, пытались отстреливаться, но были ликвидированы на месте
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Оказавшие вооруженное сопротивление диверсанты были ликвидированы на месте.

Оказавшие вооруженное сопротивление диверсанты были ликвидированы на месте.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвратили попытку подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса.

«В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка «Тесак»)», - сообщили в ФСБ России.

У нефтепровода сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, а рядом с трупами украинских диверсантов два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

«Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 г.р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 г.р., являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) и близкой связью его основателя А.Билецкого», - отметили в ФСБ России.

Речь идет о российских националистах, которые не смогли реализовать свои планы в России и бежали на Украину, где оказались под опекой украинских спецслужб. Там их обязали вербовать на территории России молодых людей для диверсионной деятельности, чем они и занимались с помощью сети Интернет.

В ФСБ отметили, что во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по «пресечению преступной деятельности А.Чуенкова и Ю.Ионова, а также розыску их пособников на территории России».

ТерроризмПроисшествия: ЧП