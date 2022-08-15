Минобороны: Зеленский готовит ядерную катастрофу для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Похоже, что скоро все вопросы с украинской пшеницей могут отойти на задний план. Как и с радиационной безопасностью для Украины и Европы, где продовольственный голод станет не страшным прогнозом, а ближайшей реальностью.

Вот, что заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев: «Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Для их реализации в г. Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1 000 военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля».

В общем речь идет о том, что Зеленский решил устроить еще один Чернобыль на Украине. Такой, чтобы жара в Европе осталась у европейцев в памяти, как самые чудесные дни в этом году. Сам Зеленский уедет домой к семье в США, где его уже ждет охраняемая резиденция.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящихся украинскими властями провокациях, в результате которых может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, а преступный киевский режим и страны Запада по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинят в их возможных последствиях российские Вооруженные Силы», - пояснил последствия очередных шагов Зеленского Мизинцев.

Подчиненные Мизинцева продолжают фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Авдеевке в детском саду № 10 (ул. Коммунальная) дислоцированы подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, при этом подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

- «В Артемовске боевики националистических батальонов в школе № 7 (ул. Кузнечная) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась».

- «В Николаевке в детском саду № 1 (ул. Вице-адмирала Синецкого) размещены военнослужащие ВСУ, в непосредственной близости к дошкольному учреждению оборудованы позиции артиллерии».

- «В Славянске в школе № 8 (ул. Торская) украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита»».

- «В Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

«Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам простых граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев, и напомнил, что Вооруженные Силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В понедельник вечером министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС.

Также они обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка.

Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 237 человек, в том числе 3 702 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 395 365 человек, из которых 541 660 детей».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 569 125 автомобилей, в том числе за сутки – 5 209».

- «В субъектах Российской Федерации подготовлены к приему беженцев более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими гражданами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 31 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 228 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 56 иностранных судов из 14 государств. В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» с 1 августа 2022 г. из украинских портов вышли 16 судов, вывезены 453 246 тонн продовольствия, в том числе: 379 981 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6 000 тонн подсолнечного масла, 3 050 тонн пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника».

- «На пунктах сбора подготовлено более 58 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 55 392,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 452 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 184 тонны гуманитарной помощи».