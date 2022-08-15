Большинство россиян поразились, что семья Тепляковых ждет 8 ребенка, проживая в однушке

Алиса Теплякова с мамой и папой. Фото: Телеканал "Россия"

Живущая в однушке семья Тепляковых ждет восьмого ребенка. Родители юных вундеркиндов хотят накопить на квартиру побольше, но пока им это не удается, а тем временем мама вновь оказалась в положении. Узнав эти новости большинство россиян поразились, как можно рожать так много детей, не имея нормальных жилищных условий. Большинство опрошенных сошлись во мнении, что для 10 человек однокомнатной квартиры маловато. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

59% россиян категорично заявили, что рожать детей следует только тогда, когда родители могут обеспечить малышу нормальные условия жизни, в том числе и обеспечить его личным пространством в квартире.

«Нужно же сначала создать условия, чтобы дети не страдали», - говорит участник опроса.

«С головой надо дружить и думать не только о себе, но и о детях. С дури-то можно и футбольную команду нарожать», - возмущается другой.

Еще 23% добавили, что дети – это прекрасно, но восемь малышей для однушки – все-таки перебор.

«Дети - это классно, но разум и ответственность перед детьми превыше чувств. Любовь-любовью, а кушать хочется всегда, и ты в ответе за свои действия и поступки», - говорит третий.

А вот 9% россиян заявили, что детей нужно рожать столько, сколько хочется, но порой таким многодетным семьям и правда приходится непросто. 5% респондентов добавили, что дети – это счастье, поэтому рожать нужно, несмотря ни на какие трудности, отсутствие дохода и комфортных жилищных условий. Более того, некоторые отметили, что многодетных семей следует ценить больше и выделять больше помощи от государства.

«Если дети – вундеркинды, то пусть хоть двадцать человек рождают, а государству стоит поддержать их», - уверенно заявил участник опроса.

«Но ведь им же должны за счет государства улучшить жилищные условия. Разве им не положены такие льготы, как многодетным?», - недоумевает другой.

Оставшиеся 4% россиян заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,9 тысячи человек.