Шарик и Матроскин научат детей финансовой грамотности

Матроскин, как обычно, будет учить Шарика жизни. Фото: Кадр из мультфильма

На самом деле персонажи культового мультика давно уже занимались связанными с финансами вопросами. Легендарная фраза дяди Федора: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное», - вполне может красоваться в учебниках экономики. Ну а теперь одной фразой дело не обойдется - скоро выйдет целая серия «Простоквашино», посвященная финансовой грамотности. Называется она «Золотая карта», и в ее создании участвовал Минфин.

В центре сюжета окажется пес Шарик, который, став владельцем кредитной карты, начнет слишком активно ею пользоваться и, разумеется, забудет о возврате средств в срок. Но ошалевшему от легких денег псу вправят мозги его товарищи - кот Матроскин и другие герои мультфильма.

- Об основах культуры обращения с деньгами можно и нужно рассказывать с раннего возраста, поэтому мы обратились к анимации, - отметил замминистра финансов Михаил Котюков.

Понаблюдать за приключениями Шарика и его кредитки можно будет уже очень скоро - 18 августа новая серия «Простоквашино» выйдет на экраны российских кинотеатров в рамках сборника «СоюзКиноМульт».