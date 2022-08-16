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Звезды15 августа 2022 22:03

Шарик и Матроскин научат детей финансовой грамотности

Теперь жанр «Каникул в Простоквашино» можно будет определить так: экономический ликбез для самых маленьких
Глеб ГУБАРЕВ
Глеб ГУБАРЕВ
Матроскин, как обычно, будет учить Шарика жизни. Фото: Кадр из мультфильма

Матроскин, как обычно, будет учить Шарика жизни. Фото: Кадр из мультфильма

На самом деле персонажи культового мультика давно уже занимались связанными с финансами вопросами. Легендарная фраза дяди Федора: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное», - вполне может красоваться в учебниках экономики. Ну а теперь одной фразой дело не обойдется - скоро выйдет целая серия «Простоквашино», посвященная финансовой грамотности. Называется она «Золотая карта», и в ее создании участвовал Минфин.

В центре сюжета окажется пес Шарик, который, став владельцем кредитной карты, начнет слишком активно ею пользоваться и, разумеется, забудет о возврате средств в срок. Но ошалевшему от легких денег псу вправят мозги его товарищи - кот Матроскин и другие герои мультфильма.

- Об основах культуры обращения с деньгами можно и нужно рассказывать с раннего возраста, поэтому мы обратились к анимации, - отметил замминистра финансов Михаил Котюков.

Понаблюдать за приключениями Шарика и его кредитки можно будет уже очень скоро - 18 августа новая серия «Простоквашино» выйдет на экраны российских кинотеатров в рамках сборника «СоюзКиноМульт».

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