Рассчитывать силы, искать проекты, беречь репутацию. Эксперты дали советы, как НКО могут успешно получить гранты

Многие НКО пугает количество бюрократии, через которую нужно прорваться, чтобы получить грант. Однако эксперты уверены - все не так страшно Фото: Shutterstock

Получение гранта - один из самых ответственных этапов для некоммерческих организаций, нацеленных на помощь людям. Заинтересовать в своем проекте или попасть под условия существующего кейса - все это требует множество времени и сил, которые, увы, не всегда окупаются. О том, как правильно подавать заявки на гранты, а также где это делать и почему не стоит расстраиваться в случае отказа - рассказали в эфире Радио "Комсомольская Правда" генеральный директор центра развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций D-Group.Social Инга Моисеева и директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Как отметила Инга Моисеева, всего бывает три основных группы грантовых конкурсов. И в зависимости от того, к какой из них относится проект, нужно выбрать куда податься.

- Первая группа - это грантовые конкурсы, которые организуют органы власти или созданные ими фонды и фонды-партнеры, которые являются гранд-операторами. Также есть большая группа от частных благотворительных фондов, в которых, как правило, один создатель или меценат, у них обычно экспериментальная, необычная тематика. И есть еще бизнес-компании, которые свои программы устойчивого развития и социальной ответственности реализуют как раз через грантовые конкурсы, поддерживая НКО и активистов, чтобы что-то можно было делать на местах.

Отвечая на вопрос о том, как НКО понять, какой грантовый конкурс ей подходит, Инга Моисеева и Татьяна Голубаева сошлись во мнении - для начала нужно глубоко изучить методические материалы о конкурсе от грантодателя, инвестировать в это время и силы.

- Это позволит понять, вы готовы идти на такие условия, совпадает ли то, что у вас есть, с требованиями грантодателя. Например, многие стали просить публичную отчетность. Если ее нет, то время на написание заявки тратить не стоит. А вот подумать, стоит ли начать ей заниматься - стоит, - считает Инга Моисеева.

- Если подойти к задаче получения гранта очень структурно, то это абсолютно реально. Наш фонд "Берегиня" получает и федеральную поддержку, и региональную, как и наши коллеги. Также и от организаций, которые самостоятельно выдают гранты, - добавляет Татьяна Голубаева.

Многие НКО пугает количество бюрократии, через которую нужно прорваться, чтобы получить грант. Однако эксперты уверены - все не так страшно.

- Если деньги государственные, то грантодатели связаны бюджетным кодексом и бюрократии больше. Частные грантодатели, фонды, бизнес, стараются минимизировать этот объем, но законные требования по целевым расходам средств все же есть. Хотя все стараются сделать этот процесс удобным. Так что бояться не надо, - говорит Инга Моисеева.

Еще один совет для НКО, озвученный в прямом эфире, - помнить, что реализация гранта это не бесплатная история. Для этого как минимум понадобится управление, которое является трудовой и недешевой функцией, а также функция финансового администрирования для финансовой отчетности за полученные деньги. Поэтому у НКО должны быть ресурсы, которые нужно запланировать заранее, еще до того, как делать проект.

- С началом реализации проекта мы встречаемся сразу на совещании, вносим план в систему, распределяем обязанности и ответственности. Очень важно вести учет документов, причем в процессе, а не в конце. В первые же дни важно думать об отчете, от этого зависит твоя репутация, это сродни кредитной истории, - советует Татьяна Голубаева.

А Инга Моисеева добавляет, что если получить грант не удалось, то не стоит расстраиваться - дорогу осилит идущий.

- Если грант не дали, можно дать себе несколько часов на печаль, дать себе обсудить это с коллегами. Но не нужно заниматься конспирологией - гадать, почему так вышло. Лучше просто постараться получить максимум обратной связи. И потом просто держим путь к следующему гранту, делаем все тщательнее, начинаем подготовку раньше, и все получится.