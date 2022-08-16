Как Ерофей Хабаров стал жертвой рейдерского захвата

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Евгений Сазонов «Первопроходцы Дальнего Востока»

Издательский дом «Комсомольская правда»

«Русские, как черти, шли и шли вперед» - говорится в книге об экспедиции Владимира Атласова. Но ровно то же самое можно сказать и обо всех первопроходцах Сибири и Дальнего Востока. «Которые сначала менее чем за полвека увеличили площадь России более чем в два раза, присоединив Дальнии Восток и открыв путь к Тихому океану. Которые затем открыли несметные дальневосточные богатства и сделали точные карты, стерев белые пятна из самых труднодоступных мест, где неуютно себя чувствовали даже медведи…»

Эта уникальная книга подготовлена «Комсомольской правдой» при помощи ПАО «Транснефть» и Русского географического общества. Ее автор, Евгений Сазонов - первый заместитель главного редактора «КП», а еще - неутомимый путешественник, побывавший во множестве экспедиций, организованных газетой. Он своими ногами прошел по дорогам, которые когда-то открыли его герои. Среди них - не только всем известные Семен Дежнёв, Ерофей Хабаров или Витус Беринг, но и люди, которые с течением времени оказались полузабыты. Василий Поярков и Семен Шелковник, Иван Евреинов и Федор Лужин, Иван Козыревский и главный помощник Беринга Алексей Чириков, Степан Крашенинников и Александр Миддендорф, и многие другие.

Мало кто помнит, что тот же Хабаров был не только первопроходцем, но и блестящим предпринимателем: на устье реки Куты он занимался варкой соли и хлебопашеством, мечтал (и, видимо, мог) накормить всю Сибирь. Но глава Ленского воеводства боярин Петр Головин осуществил в чистом виде рейдерский захват бизнеса. А потом еще и объявил Хабарова заговорщиком и отправил в тюрьму на двадцать месяцев; Хабаров вышел на свободу оправданным, но почти нищим. Впрочем, воевода вскоре помер, а Хабаров, чтобы поправить дела, снарядил экспедицию в далекую и таинственную страну Даурию «для покорения земель, лежащих по Амуру»… Вскоре Даурия вошла в состав Русского государства, а имя Хабаровск присвоено крупнейшему городу Дальнего Востока.

А вот в 1736 году на Камчатку отправляется 25-летний Степан Крашенинников. Сначала преодолевает путь в тысячу километров от Якутска до Охотска (и потом вспоминает: «Вообще о сей дороге объявить можно, что труднее пути представить нельзя»). А потом, в Охотске, перегружается на парусный бот с издевательским названием «Фортуна» - и тот на вторые сутки путешествия дает течь. «Стараясь облегчить судно, за борт стали выкидывать груз, в том числе и личный багаж пассажиров», и до Камчатки Крашенинников добирается с одной рубахой, которую не выбросили только потому, что она была на нем. Он жил в ужасных условиях и предельной бедности - ему просто забывали прислать жалование. Современный москвич очень быстро сошел бы с ума. А нищий и полуголодный Крашенинников в одиночестве пустился изучать Камчатку - реки, озера, вулканы, гейзеры, птиц, рыб, зверей, растения, приливы, отливы, полезные ископаемые… Пересек Камчатку более десяти раз, и собранные им сведения оказались бесценны.

Наверное, книга понравится даже людям, которые вовсе не умеют читать. Она фантастически проиллюстрирована. В ней множество карт, документов, живописных полотен. И сотни изумительных фотографий: их сделали как сам Евгений Сазонов и его коллега по «КП», участник экспедиций Леонид Захаров, так и другие фотографы. От этих кадров дух захватывает. И понимаешь, что, несмотря на все бедствия, перед первопроходцами Дальнего Востока открывалась ошеломительная красота. Которая, разумеется, никуда не делась и поныне.

Венера и Сергей Осепчук «Семейная кухня. Перезагрузка»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Венера Осепчук - известный кулинарный блогер, несколько лет назад написавшая книгу «Семейная кухня». Соавтором стал ее муж Сергей («я была приятно удивлена, когда впервые узнала, что он с такой же страстью и рвением разделяет со мной любовь к приготовлению еды»). Книга пользовалась огромным успехом, Венере пришло множество восторженных писем от читательниц, - и сейчас выпущена еще одна коллекция рецептов. Они не особо сложные, но блюда получаются очень вкусные: можно за считанные минуты накормить семью завтраком, приготовить салат, суп, горячее или пиццу, сладкую или несладкую выпечку. Например, чтобы сделать «сырную лепешку» (она напоминает хачапури, но готовится гораздо быстрее), надо всего лишь смешать в миске яйцо со 100 миллилитрами молока, четвертью чайной ложки соли и половиной чайной ложки сахара. Потом всыпать 80 граммов муки, перемешать, добавить 150 граммов натертого на крупной терке сыра и перемешать снова. А потом испечь лепешку на сильно разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом. При подаче на горячую лепешку выложить творожный сыр, руколу и кусочки красной соленой рыбы. Вот и все - минимум усилий и результат, почти как в кафе.

Виктория Фомичева «Лови торт!»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Всего десять лет назад Виктория Фомичева была «двадцатилетней девчонкой», которая не умела даже печь блинчики. И это несмотря на то, что ее бабушка работала на хлебокомбинате, и на работе создавала самые настоящие шедевры, а дома пекла изумительные караваи… В конце концов то ли проснулись гены, то ли разыгралась любовь к кондитерским изделиям - но в 2016 году Виктория испекла и собрала свой первый торт. Очень быстро это стало страстью. Торты Виктории начали заказывать сначала друзья, а потом и незнакомые люди, узнавшие о ней по рекомендациям… Сегодня она - известный кондитер и кулинарный блогер. И вам ничто не мешает повторить ее путь: в книге она дает массу полезных советов для начинающих. Рассказывает, что такое «пудра из йогурта», пектин и глюкозный сироп, как пользоваться кухонной техникой, будь то «планетарный миксер» или щуповой термометр… И в деталях, с помощью замечательных иллюстраций, объясняет, как приготовить клубничную панна-котту или апельсиновый торт с белым шоколадом, капкейки «Красный бархат» или зефирные сэндвичи.

Виктория Базоева «Ботанический заговор»

Издательство Individuum

Когда-то Виктория Базоева была журналисткой. А потом устала от планерок и бесконечных текстов - и переквалифицировалась в профессионального ландшафтного дизайнера. В ее небольшой по объему книге - уйма сведений о комнатных растениях и о том, как за ними ухаживать. Она рассказывает, как в Европу и Россию проникли экзотические растения вроде мимозы, акации или узамбарских фиалок. О массовом помешательстве на тех или иных растениях (например, на тюльпанах, пораженных вирусом мозаики в Голландии XVII века, или на орхидеях, за которыми в непролазных джунглях охотились британцы века XIX-го). Об искусстве бонсая и об истории выведения розовых кустов. О выращивании комнатных цитрусовых (кстати, их «столицей» в России стал городок Павлово-на-Оке в Нижегородской области - тамошний «павловский лимон» среди растениеводов давно стал легендой) или кактусов (те «для миллениалов стали безопасным вариантом ответственности: вроде бы и живые, но не настолько живые, как собаки или дети»). Ну и, естественно, дает миллион практических советов тем, кто решил озеленить квартиру. Впрочем, читать эту книгу будет интересно, даже если вы не собираетесь возиться с опрыскивателями и сучкорезами.

Карл Бергстром, Джевин Уэст «Полный бред! Скептицизм в мире больших данных»

Издательство «МИФ»

Первая фраза книги - «Наш мир захлестнула чушь, и мы в ней утопаем». Под словом «чушь» (по-английски грубее - bullshit) авторы подразумевают и фейковые новости, и сенсационные посты в соцсетях, и рекламные уловки… Например, в 1998 году в журнале Lancet была опубликована «шокирующе слабая научная работа», из которой следовало, что прививка от кори, паротита и краснухи якобы может быть связана с развитием аутизма. Серьезных доказательств приведено не было, но уже четверть века на эту работу ссылаются антипрививочники. Из-за нее люди начали отказываться от вакцинации своих детей, число заболеваний корью резко выросло. Серьезные ученые потратили миллионы долларов и сотни часов работы, чтобы опровергнуть это исследование (и полностью опровергли - его автор ныне признан аферистом и лишен медицинской лицензии). Но его чушь живет до сих пор. Так почему мы так легко на нее ведемся, и как научиться от нее отбиваться? Как включить логику и перестать верить эффектным заголовкам или ярким диаграммам, с помощью которых можно внедрить в мозг любой бред? Об этом и книга.