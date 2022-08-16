Шойгу: военные операции Киева планируют и координируют иностранные военные советники

Заявления коснулись ключевых проблем глобальной и региональной безопасности. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Шойгу выступил на 10-ой Московской конференции по международной безопасности в конгрессно-выставочном центре «Патриот» с заявлениями, которые коснулись ключевых проблем глобальной и региональной безопасности. Конференция традиционно открывается с выступления министра обороны. Вот, что он в частности заявил:

- «Распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе спецоперации на Украине российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие - все эти вбросы являются ложью. В применении ядерного или химического оружия на Украине нет необходимости. С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей».

- «Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований. В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена».

- «Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники».

- «Объединенные силы Запада руководят Киевом в гибридной войне против России».

- «Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов».

- «НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион».

- «Усиление военной группировки НАТО на «восточном фланге» завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны».

- «Пренебрежительное отношение к потерям чужих солдат подтверждает тезис о том, что НАТО преследует на Украине исключительно корыстные интересы. Очевидно, что колониальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве».

- «Запад наращивает поставки вооружения и военной техники Украине. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима».

- «Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте».

- «В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны».

- «Украина получает разведданные от всех имеющихся в НАТО источников информации».

- «Страны Запада несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе из-за поставок их оружия».

- «Россия внимательно изучает трофейные образцы западных вооружений и учитывает их качества для повышения эффективности вооружений».

- «Ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные Россией цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты».

- «Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом. 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира».

- «Западный миропорядок делит мир на «демократических партнеров» и «авторитарные режимы», против которых допускаются любые меры воздействия».

- «Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии - это еще один шаг по дестабилизации ситуации».

- «В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится».

- «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла».

- «Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаимодействия, характерные для колониального периода».

- «Сегодня Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев сохранить влияние в регионе в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро. Либеральные ценности, приверженность которым рассматривается США как согласие жить в мире, основанном на их правилах, на самом деле маскируют истинную цель - нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств».

Отметим, что на Форуме с передовыми техническими решениями и перспективными разработками предприятий оборонно-промышленного комплекса России прибыли ознакомиться представители более 70 государств. Они увидят разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий образцы продукции военного назначения более 1500 предприятий и организаций.

В рамках форума среди 289 мероприятий впервые пройдет Международный антифашистский конгресс, а в рамках пленарных заседаний по отдельным темам региональной повестки с докладами выступят представители Главного оперативного и Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России.