Фотоприемники «Швабе» вошли в список ключевых экспонатов на форуме «Армия-2022»

Сегодня эти миниатюрные изделия работают на борту наземного, авиа-, космического и морского транспорта.

Группу новых малогабаритных фотоприемных устройств представляют НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха и Московский завод «САПФИР».

«В общей сложности предприятия Холдинга привезли в Кубинку свыше 10 видов таких изделий, в том числе на основе кремния, антимонида индия, твердых растворов кадмий-ртуть-теллур. Так, благодаря им по отраженному от объекта излучению дальномеры в самолетах определяют расстояние до цели, а тепловизоры позволяют наблюдать изображения объекта в отсутствии освещенности», – рассказал замгендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам – руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

«На форуме «Армия» мы традиционно проведем переговоры. Планируемые встречи будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам», – сказал директор по ГОЗ в «Швабе» Александр Стаценко.

Широкая номенклатура фотоприемных устройств от предприятий «Швабе» для оптико-электронной аппаратуры самого разного назначения представлена в павильоне В на стенде № 2С5-1.

«На правах одного из ведущих в стране лазерных центров наш институт специализируется на фотоприемных устройствах для регистрации лазерного излучения в системах лазерной дальнометрии и локации ближнего ИК-диапазона. В этом году на «Армии» мы представляем наши передовые наработки в этой сфере», – отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Московский завод «САПФИР» свыше 80 лет является ведущим в России серийным производителем оптоэлектронных приборов. Сейчас предприятие выпускает полупроводниковые ИК-фотоприемники и фотоприемные устройства на основе редких химических элементов, а также модульные многоканальные охлаждаемые фотоприемники.

«Сегодня на заводе выпускаются фотоприемные устройства – это один из ключевых видов продукции. С самыми современными образцами изделий данной группы можно ознакомиться на текущем форуме «Армия» в Кубинке», – сообщил генеральный директор МЗ «САПФИР» Сергей Кузнецов.

Экспозиция Международного военно-технического форума «Армия» открыта в КВЦ «Патриот» до 21 августа.