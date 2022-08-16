«Небесная капля», соты и обновленный логотип: «МИР» представил оформление юбилейного телевизионного сезона

Теперь в заставках программ, роликах, отбивках и титрах будут соты в цветах логотипа телеканала

Праздничный телевизионный сезон на канале «МИР» стартует 22 августа. Зрителей ждут новые выпуски «Исторического детектива» с Николаем Валуевым, викторин «Слабое звено», «Назад в будущее», «Игра в кино» и «Всемирные игры разума», и, конечно, новые яркие впечатления.

В этом году МТРК «Мир» отмечает 30-летие, и праздничное оформление канала будет отличаться не только новыми формами и графикой, но и особым глубоким смыслом.

Теперь в заставках программ, роликах, отбивках и титрах будут соты в цветах логотипа телеканала: это самые выразительные оттенки синего и зеленого − цвета земного шара.

«Лично для меня, соты – это, во-первых, символично. «МИР», как прочное сообщество, содружество информационных ресурсов и содружество стран, напоминает пчелиный улей. Это аллегория всей дружной семьи Содружества, непрерывной и слаженной работы «МИРа». Во-вторых, — это неожиданно. Ни один канал не использует этот образ в оформлении, и зрители нас точно ни с кем не спутают», − говорит главный режиссер МТРК «Мир» Константин Тароянц.

Главный режиссер МТРК «Мир» Константин Тароянц

Еще один яркий элемент нового оформления канала – «небесная капля», в которой отражается весь мир. Это символ единства, отражающий душу и формат канала «МИР». Голубой шар, напоминающий планету Земля, сменяется логотипом «МИР». Он, кстати, теперь в 3D.

Еще один яркий элемент нового оформления канала – «небесная капля»

Слоган юбилейного телевизионного сезона – «МИР выглядит ярко», и новый дизайн отлично его иллюстрирует. Анонсы интеллектуальных викторин «Слабое звено», «Назад в будущее», «Игра в кино» обещают еще больше интересных героев, моментов и впечатлений. Оригинальные заставки канала и титры с сотами стали еще заметнее. А логотип «МИР» − ярче, чем когда-либо. Встречаемся на 18-й кнопке!