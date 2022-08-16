Няня для страусов и дегустатор жвачки: найдены идеальные вакансии для любителей ничего не делать и получать за это деньги

Вот, например, этим летом один из американских сайтов по бронированию отелей предложил получить деньги за то, чтобы… валяться на пляжах. Фото: Shutterstock

Что такое «работа мечты»? Есть банальный, но конкретный ответ на этот вопрос. Согласно многочисленным опросам российские женщины таковой считают профессии актрисы, певицы и модели, а мужчины независимо от возраста и места проживания — высоко котируют «форменную службу» в рядах отрядов космонавтов и элитных войсковых подразделений. А в последнее время в топ самых престижных вошла профессия специалиста по информационным технологиям (то есть программиста, айтишника).

«Комсомолка» попыталась копнуть глубже. Оказалось, что рынок труда нередко преподносит сюрпризы, приглашая занять очень необычные вакансии, позволяющие соискателю получать немалые деньги за необременительную и полную ярких красок и захватывающих впечатлений работу.

ПЛЯЖНЫЙ ГУРУ

Вот, например, этим летом один из американских сайтов по бронированию отелей предложил получить деньги за то, чтобы… валяться на пляжах. Победителю конкурса заплатят $15000 (900 тысяч рублей) только чтобы он объехал лучшие прибрежные мотели от Флориды до Калифорнии и задокументировал все плюсы и минусы тамошних пляжей. Кроме зарплаты нанятый эксперт получит бесплатный солнцезащитные крем и очки, а также фотоаппарат. Работодатель намерен отобрать счастливчика на основе трех показателей – креативности, оригинальности и качества примеров отчетности.

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В некоторых азиатских странах неплохие деньги можно заработать совсем на иных эмоциях: в Индии и Пакистане нарасхват профессиональные скорбящие. Это специально нанятые люди, которых приглашают на похороны, чтобы те горевали и проливали слезы по усопшему. Наличие такой высокопрофессиональной массовки – важный показатель того, что близкие покойного не поскупились на церемонию последнего прощания с ним. За хороший актерский талант таким образом можно заработать до $1000 (60 тысяч рублей) в неделю, а также почти не тратиться на питание: особо отличившихся скорбящих на поминках сажают за центральный стол.

СОННАЯ РАБОТА

Если вы любите много спать и высоко прыгать, то пара таких талантов будет по достоинству оценено компаниями – производителями матрасов. Для проверки качества выпускаемой продукции, а также новых моделей кроватей и матрасов им всегда необходимы люди, которым всего-то и нужно будет, чтобы на матрасах спать и на них же прыгать. На основании оценок таких вот специалистов фирмы затем оценивают характеристики матрасов, регулируя в случае необходимости их упругость.

ПО ЧАСТЯМ

Для проходов по подиуму или съемок в рекламе необходимо соответствовать определенным стандартам красоты. Но что делать, если подкачали пропорции тела? В индустрию гламура все же можно проникнуть и в этом случае. Правда, при этом необходимо обладать хотя бы чем-то одним привлекательным и красивым. Например, лодыжками, мочками ух или губами. Дело в том, что для съемок рекламных постеров зачастую требуются только определенные ракурсы конкретных частей человеческого тела. Говорят, что одна из самых высокооплачиваемых моделей одного из ювелирных домов – сущая карга, но на пальцах и запястьях именно ее рук драгоценные кольца и браслеты выглядят умопомрачительно.

Для съемок рекламных постеров зачастую требуются только определенные ракурсы конкретных частей человеческого тела. Фото: Shutterstock

НУЖЕН ХВОСТ

В свете растущей популярности плавания в специальном костюме, имитирующим русалочий хвост, девушки сейчас неплохо зарабатывают, почти ничего не делая. Один минус – работа мокрая, в воде. Дело в том, что во многих торговых центрах, дворцах торжеств, отелях и офисных комплексах сейчас стало модным заселять декоративные водоемы не шустрыми рыбками, а псевдорусалками. Работа простая – сиди себе в воде, плещи хвостом, судачь с товарками и улыбайся людям.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ

Разведение страусов – занятие доходное, но весьма хлопотное. Больше всего внимания требуется птенцам страуса – они невероятно суетливые, любят драться, да еще и постоянно норовят убежать. Так что если рядом с вами расположена страусиная ферма – смело ищите там свободное (и хорошо оплачиваемое) место страусиного няня. Работа непыльная – присматривать за птенцами, разнимать их в случае необходимости, а также заботиться о еще невылупившихся птицах. Страусы в неволе неохотно высиживают яйца, поэтому рождение новых поколений происходит в инкубаторе, в котором яйца время от времени необходимо переворачивать для их равномерного прогрева.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ

Во многих ресторанах китайской кухни вместе со счетом подают особые печенья, внутри которых лежит полоска бумаги с напечатанным на ней предсказанием. Работники китайского общепита, судя по всему, исчерпали фантазию и стали нанимать «предсказателей», которые за достойную сумму регулярно обеспечивают их своим творчеством в виде тех самых коротких письменных заверений посетителей о скором богатстве или неожиданной приятной встрече.

ВНИЗ И ВВЕРХ

Заплатив за вход в аквапарк и скатившись разок-другой по водной горке, знайте, что спуски на горку и подъемы на нее вы могли бы превратить в источник дохода. Аквапарки держат в своем штате специальных тестеров-испытателей, которые только и делают, что катаются на водных горках и других аттракционах. В специальный журнал они заносят свои впечатления, позволяющие содержать оборудование в безопасном состоянии. Будьте лишь готовы к тому, что время от времени вам придется спускаться с горок в чем мать родила: менеджмент учитывает сценарий, при котором кому-то взбредет забраться на горку без штанов. А это значит, что необходимо будет учесть разницу взаимодействия горки с полностью обнаженным телом отдыхающего и попой, прикрытой плавками или купальником.

ЖУЙ И ДУЙ

В профессиональные дегустаторы со стороны не попасть. Но если так хочется что-нибудь вкусное пробовать, да еще и получать за это деньги – пытайте свои силы в компаниях по производству жевательной резинки. Там всегда работают как профессионалы, так и люди без специального образования. И те, и те занимаются лишь тем, что постоянно жуют жвачки, тестируя стойкость вкуса, их вязкость и консистенцию. Причем у непрофессионалов есть еще и одно неочевидное преимущество – в их рабочие обязанности входит выдувание пузырей из жвачки. Скорость, простота выдувания пузырей и их максимальные размеры являются важным критерием, влияющим на популярность той или иной марки не только среди детей, но и среди взрослых, и производители учитывают это.

ПЛАТА ЗА ОДИНОЧЕСТВО

Но можно и вообще ничего не делать, а просто жить, получая за это зарплату. Но на отдаленном острове. Дирекция по развитию туризма австралийского Квинсленда недавно искало смотрителя одного из островов Большого барьерного рифа. Помимо солидной зарплаты работнику предоставляется в полное распоряжение каменный дом с бассейном. Все, о чем просят смотрителя – это приветствовать иногда прибывающих на этот остров туристов (в прошлом году их было аж четверо), а также давать интервью журналистам. Возможно, работодатель все же имеет какие-то скрытые планы на смотрителя, так как в описании вакансии значится такое обязательное требование к претенденту как «предприимчивость».