В крови нашли таинственный "катализатор старения" — из-за него мы и теряем молодость

Исследователи уверены, что работы в этом направлении могут привести к рождению новых терапевтических стратегий, способных радикально продлить жизнь человека. Фото: Shutterstock

Клим Чугункин и голые девушки стаями

Омоложение с помощью переливания пожилым крови молодых людей - этой идее сто лет в обед. Собственно, именно опытами по омоложению занимался профессор Преображенский, герой знаменитого “Собачьего сердца”. Только он полагался на пересадку органов. Если помните, 51-летней даме он намеревался вставить яичники молодой обезьяны. Что именно Филипп Филиппович пересадил пожилому пациенту (его играет Сергей Филиппов) мы не знаем, но спустя 25 лет тому снова стали сниться обнаженные девушки стаями. Трансплантация гипофиза балалаечника Клима Чугункина псу Шарику это эксперимент из той же серии. Только профессор у Булгакова ошибся - гипофиз отвечал не за омоложение, а за очеловечивание!

Эта линия возникла у писателя не на пустом месте. Повесть была написана в 1925 году, в это время на всю Москву гремели опыты по омоложению Александра Богданова - видного большевика, друга Ленина и шурина Луначарского. Богданов выдвинул теорию обменного переливания крови, как способа продления жизни. Идея “физиологического коллективизма” - когда люди в буквальном смысле становятся братьями по крови - как нельзя кстати соответствовала революционному духу времени.

Сестру Ленина спас обмен кровью

Обменное переливание Богданов использовал в том числе и для лечения старых большевиков. Среди его пациентов фигурировали сестра Ленина Мария Ульянова, экономист и член президиума Госплана Владимир Базаров-Руднев… Причем, утверждается, что Марию Ильиничну переливание крови спасло от ранней смерти: она, как и старший брат, тяжело болела атеросклерозом сосудов головного мозга и медицинские светила предсказывали, что дни ее сочтены. Спустя год после окончания Булгаковым “Собачьего сердца” Александр Богданов возглавил первый в мире Институт переливания крови, созданный по распоряжению Сталина. К 1928-у году Институт провел около 400 гемотрансфузий (научное название переливания крови), причем Богданов называл себя “главным подопытным кроликом”, он участвовал в 11 обменных переливаниях, но двенадцатое стало роковым. В клинику института обратился 21-летний студент Лев Колдомасов, он перенес малярию и страдал от туберкулеза. Группы крови Богданова и Колдомасова совпали, при этом директор института ошибочно считал, что у него есть иммунитет к туберкулезу. Кроме того, специалисты полагают, что их кровь была несовместима по резус-фактору. Но резус-фактор открыли только в 1940 году. Спустя несколько часов после переливания крови участники почувствовали себя плохо. Через 15 дней Богданов скончался от острой почечной недостаточности. Второй участник обмена Лев Колдомасов через 2 недели совершенно поправился, прожил долгую жизнь, стал известным ученым-климатологом и считал, что своим исцелением обязан исключительно Александру Богданову.

Сестра Владимира Ульянова (Ленина) Мария. Фото: ru.wikipedia.org

Тем не менее, после этого трагического случая практика обменного переливания была прекращена. Исследования, которые затем ученые на эту тему вели десятилетиями, давали противоречивые результаты.

Литр молодой крови по цене $5500

В 2005 году команда исследователей из Калифорнийского университета в Беркли под руководством профессора кафедры биоинженерии Ирины Конбой опубликовала в журнале Nature сенсационную научную работу. Они соединили систему кровообращения старых лабораторных мышей и молодых (это называется парабиоз). И когда по жилам “ветеранов” задорно побежала молодая кровь, выяснилось, что признаки старения у пожилых грызунов стали исчезать.

На исследования команды Ирины Конбой вскоре обратили внимание основатели скандального американского стартапа Ambrosia Medical. С января 2019 года стартап предлагает пожилым пациентам наполнить вены кровью юных доноров по цене 5500 долларов за 1 литр. Еще несколько лет назад стартап заявил, что обнародует результаты собственного исследования о живительном эффекте молодой крови, однако до сих пор обещанной публикации в научных журналах не появилось.

В свою очередь Ирина Конбой, чьи работы вдохновили стартаперов, утверждает, что создатели Ambrosia Medical неправильно поняли результаты ее иследований.

- Когда в наших экспериментах кровеносную систему старых и молодых мышей сшивают вместе, у них также появляются общие органы, включая почки, печень, легкие и все важные фильтрующие органы, — объяснила профессор Конбой . - Фактически старый грызун получал в совместное пользование внутренние органы молодого самца. Представьте, что у вас новая печень. Вы, вероятно, тоже ощутили бы пользу. Кроме того, все в восторге от омоложения пожилого участника парабиоза, но параллельно мы зафиксировали преждевременное старение молодого участника. Причем, это дряхление юной особи было гораздо сильнее выражено. Поэтому у меня нет уверенности, что молодая кровь это ключ к омоложению. Скорее, секрет старения следует искать в особенностях крови пожилых.

Кроме того, медики подчеркивают, что переливание крови это далеко не безобидная процедура, нередко она вызывает сильную иммунную реакцию. Врачи переливают кровь только при опасных для жизни состояниях, тщательно взвешивая риски.

Жаль, что мы стареем не как коньяк

Совсем недавно, в конце июля этого года вышло свежее исследование супругов Конбой. В новом эксперименте молодым мышам переливали кровь зрелых грызунов, а потом тестировали на физическую выносливость. Микки Маусов загоняли на беговую дорожку и с помощью струи воздуха заставляли бегать до изнеможения. Мыши, получившие старую кровь,быстрее сходили с дистанции и в целом пробегали меньше грызунов из контрольной группы. Кроме того, у них проявлялись признаки старения печени и повреждения почек.

Майкл и Ирина Конбой выдвинули гипотезу, что клетки мышей-пенсионерок высвобождают какой-то катализатор старения. Ученые используют термин «секреторный фенотип, связанный со старением» (SASP): именно он приводит к дряхлению организма: мышечной слабости, потере выносливости и повреждению тканей.

Любопытно, что для обретения второй молодости мышкам не обязательно было заливать в организм молодую кровь. Похожий эффект “молодильных яблок” возникал, когда в вены старых мышей вливали банальный физиологический раствор с альбумином (это белок, который заменяет родные белки организма, потерянные при удалении плазмы). Тем самым экспериментаторы просто разбавили “токсичную” старую кровь и снижали концентрацию тех самых таинственных SASP.

Когда по жилам старых мышек побежала молодая кровь, выяснилось, что признаки старения у пожилых грызунов стали исчезать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Наши исследования демонстрируют, что молодая кровь сама по себе не будет эффективным лекарством, - говорит Ирина Конбой. - Точнее будет сказать, что в старой крови есть неизвестные на сегодня вещества, которые необходимо нейтрализовать, если мы хотим обратить старение вспять.

Исследователи уверены, что работы в этом направлении могут привести к рождению новых терапевтических стратегий, способных радикально продлить жизнь человека.