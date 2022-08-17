Фестиваль Русского географического общества стартует в «Зарядье»

Участник IV Фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье". Фото: Максим Григорьев/ТАСС

V Фестиваль РГО будет проходить 11 дней на всей территории столичного парка «Зарядье. За это время гости смогут изучить страну от Калининграда до Камчатки и узнать об истории географических открытий от самих великих русских путешественников, оживших в голографическом виде (кстати, богатая цифровая экспозиция, посвященная первопроходцам, откроется в палатах Старого Английского двора).

Кроме того, можно будет взобраться на самые высокие вершины страны, отправиться на экскурсии в разные города вместе с финалистами конкурса РГО «Лучший гид России», поплавать на айсберге и даже опуститься на дно Байкала (виртуальное) в батискафе (самом настоящем).

Одной из основных тем вновь станет богатство культур народов России. На главной сцене можно увидеть темпераментный башкирский ишкимдык, страстную кавказскую лезгинку или чукотский девичий танец журавлей. В лектории пройдут мастер-классы по народному искусству, а прямо у стен Кремля расположатся традиционные жилища коренных народов - башкирская юрта и якутская ураса.

V Фестиваль РГО будет проходить 11 дней. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В течение всего фестиваля в Медиацентре парка открыт VR-кинотеатр. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие в самые необычные и живописные уголки России, увидеть природные чудеса нашей страны, а также отправиться в прошлое и встретиться Миклуха-Маклаем, Колчаком, Семеновым-Тян-Шанским и многими другими великими первооткрывателями.

В программе фестиваля - более 80 лекций знаменитых ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству для детей и взрослых, викторины, интеллектуальные игры и многое другое.

Основная цель проекта - рассказать в доступном и увлекательном формате, где обучение совмещено с развлечением, насколько многогранной и комплексной является наука география, как много нового можно узнать о своей стране.

КСТАТИ

Завтра на фестивале подведут итоги VIII фотоконкурса «Самая красивая страна» - масштабного медиапроекта РГО, в котором ежегодно принимают участие более 5 тысяч профессионалов и любителей фотографии со всего мира (а всего за время существования конкурса было прислано почти полмиллиона работ!). Мы наконец узнаем имена победителей во всех номинациях (подробнее об этом - на KP.RU).