Минобороны: украинские националисты распределились по психиатрическим больницам

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских медицинских учреждений в военных целях:

- «В Александровке в здании больницы (ул. Дзержинского) сосредоточены украинские вооруженные формирования,

на прилегающей территории размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась».

- «В Артемовске на территории туберкулезной больницы (ул. Мариупольская) дислоцированы подразделения ВСУ, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

- «В Краматорске подразделения ВСУ в городской психиатрической больнице (ул. Е.Белокур) оборудовали казармы

и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».

- «В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (ул. Курортная) дислоцируются боевики батальона «Азов», оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения».

«Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: Министерство обороны РФ

После чего он в очередной раз призывал международные организации, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения «оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 420 866 человек, из которых 555 902 ребенка.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 574 387 автомобилей, в том числе за сутки – 5 262».

- «В субъектах Российской Федерации подготовлены к приему беженцев более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

С прибывающими гражданами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 27 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 255 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики».

- «Для значительной части украинцев, фактически преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить. На пунктах сбора подготовлено более 58,4 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 55 978,2 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 458 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 585,4 тонны гуманитарной помощи».