"Украинскую расу" придумали в начале XX века, чтобы отрезать ее от России

- Петя, я обещал, что все налажу, но американцы мне тут кое-что предложили... Фото: Getty Images

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с историком, автором книги «Новороссия воZVвращение. Краткая история от Екатерины до Путина. 1782 - 2022» Александром Мясникова.

Александр Мясников. Фото: Иван МАКЕЕВ

РАСЦВЕТ «БАНДЕРИЗМА»

- В своей книге вы пишете, что, если б Янукович все же договорился с Москвой о помощи Киеву в $15 млрд, не было б майдана, и СВО, и современной Новороссии. Все достаточно было решить деньгами?

- Не все так просто. Учитывая возможности наших братьев на Днепре работать с деньгами, это мало бы что изменило. Да, могло отодвинуть майдан. Но пузырь рос и должен был взорваться. У нас в истории есть три очень симптоматичные книги. Муссолини - «Мой фашизм». Гитлер - «Майн кампф». И Кучма - «Украина не Россия».

- Ну вы сравнили...

- Это совершенно русофобская книга. Она продолжает плеяду изданий, которые сострадают нацизму.

- Но до Кучмы президентом свободной Украины был партийный функционер Кравчук.

- Вообще-то Кравчук входил в сотню золотой молодежи бандеровцев. И эту религию впитал с молоком матери. Он в детстве носил еду фашистам в лес и гордился этим. А потом был Ющенко, который насчитал 24 русско-украинских войны! И он повернулся на том, что Украина - древнейшая страна.

В России 2000-х никто не понял, что книга Кучмы - это бомба замедленного действия. Ядерная.

- Когда родилось это «учение»?

- С 1918-го. С создания Украины - государства имени Владимира Ленина. А первые «настоящие» националисты появились в Вене в 1929 году.

- Тогда уже была советская Украина.

- Да, и там создается националистическое движение, которое поддерживают Австрия и Германия. А после Второй мировой - и ЦРУ. Позже, в 1974 году, когда СССР цветет, у власти Брежнев, в Гарварде создается Украинский национальный институт. Он, кстати, существует до сих пор. И это именно он подготовил то, что началось с 1991 года.

ОБМАН - КАК ПОЛИТИКА

- Почему история вынесла наверх олигархов? Януковича, потом Порошенко?

- Они оба хотели создать моноолигархию. Отодвинуть всех от кормушки и самим подгребать, правя страной. Но Порошенко был опытнее и хитрее. За ним стояли другие деньги. Вообще власти на Украине никогда не были в прямом смысле самостоятельными. За всеми маячил кто-то, кто финансировал.

- Вы пишете, что Порошенко обманул всех.

- Западу обещал реформы - и не провел их. Националистам обещал одно, а кинул их на Донбасс. Обманул избирателей, которым обещал, что будет мир. Обманул Донбасс. Сам факт вранья стал при нем государственной политикой.

- А как же «Минск»?

- Фикция. Никто не собирался ничего делать. Коллективная Европа опять обманула нас, как при Мюнхенском сговоре в 1938-м.

- Можно сказать, что Зеленский поставил крест на попытке оставить Донбасс Украине?

- Да. Угрозами о возвращении Крыма. Но главное - его заявление, что Украина выходит из Будапештского соглашения. То есть покидает клуб стран с ядерным оружием. Когда СССР разваливался, шел разговор, что есть гаранты, которые обеспечат безопасность Украины. Никто не мог представить, что это повлечет за собой идеологические проблемы. Вот спусковой крючок.

- Он сам это придумал?

- Это американцы, которые считают, что могут управлять миром.

ТРИ МОЛОТА

- XIX век - наши западные «партнеры» выбирают Турцию как молот, который расколет Российскую империю. Начинается Крымская война. Не получается. Все получается наоборот. В их планах это называлось «Восточная война», и рассчитана она была на два месяца.

- И мы ее проиграли.

- Ни в коем случае. Задачи Англии и Франции были: отделить от России Крым и Кавказ и там создать Черкесское государство. Потом отобрать Украину, Белоруссию, Прибалтику, Карельский перешеек, Финляндию, лишить Россию портов. А американцы уже шли забирать Камчатку.

- Но это все осталось при нас.

- Конечно, мы потеряли два уезда в Бессарабии, и все. Но нам внушают, что мы проиграли. Тогда молотом была Турция.

Идем дальше. ХХ век, Третий рейх, вскормленный Западом. Накачанная американскими, английскими деньгами промышленность Германии. Задача та же - расколоть Россию. Главным помощником должна была выступить Польша. В чем Украина и Польша похожи - они все время хотят усидеть на двух стульях. Тогда снова не получилось.

- Наше время?

- XXI век - ситуация повторяется. Выбирается для России очередное государство-кувалда - Украина. Третья попытка.

ГЕНИАЛЬНЫЕ «ОТКРЫТИЯ»

- Зеленского выбрали, потому что он пластичен и идеально подходит для разрушения?

- Для целей, которые выбраны, он - идеальный вариант. Президент-актер может любую роль сыграть так, что мир зальется слезами.

- В ненависти к России он раньше замечен не был. У него тут бизнес, недвижимость, друзья. Он сам себя уверил, что никакого единства украинцев и русских быть не может?

- Реальная история вообще в их историю не вписывается никак. Там ведь даже не национализм или нацизм, там все круче. Так называемый интегральный национализм.

- Что это такое?

- Якобы это не отдельная нация, как, предположим, Гитлер считал, а раса - украинцы. Причем древнейшая. И все остальные вообще не могут на что-то претендовать.

- Сами придумали?

- В 1864 году «великий ученый» Хант выступает с «гениальным открытием» - нашел якобы недостающее звено между человеком и животным. Это негры. Так начался расизм. Еще более важное заявление: если Дарвин сказал, что все сделал селекционный отбор, то, по Ханту, среди людей это должна делать отдельная нация. Англосаксы. На них потом ссылается Гитлер. Весь германский национализм строится на английской базе.

- А украинский?

- Он «выше» всего. Я смотрел эти учебники, это же безумие. Михаил Грушевский придумал этот украинский язык и историю, находясь в Лемберге (ныне Львов).

Факельные шествия с портретами Бандеры на праздниках - вот до чего довело Украину желание как можно дальше оторваться от России. Фото: EAST NEWS

КИЕВ И РУСЬ

- Тоже ведь не сам.

- Мы получили этот подарок от австро-венгерского генштаба, который поддержали немцы. Они претендовали на базовую роль германских народов, но Бисмарк ее обманул. И Австрия решила сыграть в большую игру. В Вене, в генштабе, заведовал разведкой человек, который был российским шпионом - полковник Редль, но его в России не слушали.

- Думали, что несерьезно?

- Конечно. «Какая Украина?». Редль сообщал, что нашли в Киеве захудалого выпускника университета, которому предложили большие деньги и кафедру. Вот этого Грушевского. Тот и перевел всю историю России в историю Украины, но самое главное - еще придумал язык.

- А Грушевский признавал только украинскую историю?

- Да. И на Украине эту ерунду учат. У него многотомная «история», где есть великий украинский князь Юрий Долгорукий. А Владимир Креститель крестил Украину.

- У вас в книге упоминается, что термин «Украина» использовал Бисмарк.

- Он не придумал его, он сказал, что ему нравится это название. Это польское название, от слова «окраина».

- Но оно и в России было.

- У нас «украинцами» в XV - XVI веке называли пограничников. А государственности такой не было.

- А они кивают на Киевскую Русь!

- Государства под названием «Киевская Русь» вообще не существовало в истории. Это технический термин. Чтобы связать историю Рюриковичей и Романовых. Его ввел в обиход историк Сергей Соловьев в XIX веке. Тогда было модно - Холмская Русь, Червонная Русь. И мода тянулась весь XIX век. А вообще Русь - это было как обозначение какой-то области. Ну и придумали Киевскую Русь.

ЛЕНИНСКИЕ ТЕЗИСЫ

- А государством Украина стала лишь благодаря Ленину?

- Скорее Ленину и Троцкому. Но ранее, когда к Временному правительству обратились из Киева с сообщением о том, что мы хотим независимую республику, но в составе России, во Временном правительстве собрались и решали: какая Украина, что это такое? Это что, Малороссия? В конце концов решили: четыре губернии вам отдадим - и делайте вы эту Украину. Вот только зачем? Вы же все равно в составе России! Но они сделали. А дальше произошла страшная вещь…

- Октябрьская революция?

- Нет. 3 марта 1918 года мы подписали Брестский мир, пустили немцев, отдали им территории и таким образом там все потеряли. Но за два месяца до этого, в январе, то же самое подписало украинское правительство. В том же самом Бресте - с теми же австрияками и немцами. И пускает их войска на территорию Украины и Новороссии. Которые и душат в конечном итоге Донецкую республику.

- Украина стала германской?

- Главным сырьевым придатком Австро-Венгрии и Германии. И в 1918-м весь урожай с так называемой самостийной Украины пошел в Германию.

- То есть в Киеве тогда между Москвой и Берлином выбрали Берлин? А какая роль Ильича?

- Он не признал ту Новороссию, которая тогда называлась Донецко-Криворожской республикой. А ее депутаты приехали в марте 1918-го на съезд в Москву - и просили принять их в состав Российской Федерации. Но Ленин сказал - нет, только в составе Украины. Для всех был шок. И тогда началась эта политика коренизации, которая называлась украинизация.

В 1925 году, когда всей этой украинизацией стал заниматься Каганович, начались уголовные дела. «Ты главный инженер и не хочешь писать по-украински? Все, статья».

- Была же еще Народная республика в Одессе. Ее помнят мало.

- В 1918-м была провозглашена Одесская народная республика в составе... Петроградского совета народных депутатов. Чем прославился Мишка Япончик? Он убедил руководство этой Одесской народной республики, что можно создать полк из уголовников. И эти четыре батальона по главным улицам Одессы маршировали, а спереди и сзади шли два еврейских похоронных оркестра, которые играли.

- И чем это все закончилось?

- Кто-то погиб, кто-то разбежался. Когда в республике не было денег, Япончик собрал компанию людей, они объехали 93 семьи с предложением, чтобы завтра все принесли деньги в счет Одесской народной республики. На следующий день они принесли деньги. Но это все задушили немцы с австрияками.

СЕРДЦЕ РОССИИ

- В своей книге вы говорите о том, что каждый правитель России считал эти земли очень важными для страны.

- На протяжении двух с половиной веков точно. Есть же замечательные плакаты 1920-х годов - «Донбасс - сердце России». Не Урал, а именно Донбасс был главным металлургическим центром России. Потому что там уголь и железо вместе.

- Какие территории могли бы сегодня называться Новороссией?

- Земли, начинающиеся от Харькова и заканчивающиеся в Одессе. Прежде заканчивались в Кишиневе. Новороссийский губернатор назывался новороссийско-бессарабским и сидел в Одессе, где главный университет называется Новороссийским. А до этого был в Николаеве.