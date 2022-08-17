В Джанкой и Ялте задержаны шесть террористов

Оперативно- разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются

В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в Ялте и Джанкое были нейтрализованы члены законспирированной ячейки террористов, состоящая из 6 граждан России.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров международной террористической организации, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», - сообщили в ФСБ России.

По местам жительства преступников обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно- разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжается системная работа по пресечению деятельности структур международной террористической организации.