«На страже ваших денег»: Тинькофф запустил новую платформу защиты от мошенников и спаммеров

Тинькофф Банк запустил платформу, которая позволит защитить клиентов банка и мобильного оператора (Тинькофф Мобайл) от телефонного мошенничества и спама.

- Это первая подобная интеграция в России защитных инструментов банка и мобильного оператора в одной платформе. Один из ключевых сервисов платформы — технология «Нейрощит», которая на основе искусственного интеллекта выявляет и пресекает попытку мошенничества непосредственно во время телефонного звонка, - говорится в официальном сообщении банка.

Нейрощит анализирует и сопоставляет огромное количество технических характеристик входящего звонка. Во время разговора звук преобразовывается в набор специфических данных. Искусственный интеллект обрабатывает их и сравнивает с накопленными «эталонными» наборами данных мошеннических звонков. Если количество совпадений превышает допустимый порог, искусственный интеллект маркирует разговор как потенциально опасный и разрывает его. Сценарии мошенничества регулярно меняются, поэтому искусственный интеллект перманентно обучается на всех входящих данных. Анализ технической информации звонка позволяет выявить мошеннический звонок практически со 100% вероятностью.

- Социальная инженерия - главная проблема в борьбе с мошенниками. Когда клиент под психологическим давлением во время мошеннических звонков сам переводит деньги, противодействовать такому гораздо сложнее, ведь технически этот перевод выглядит как обычная операция, которые миллионы наших клиентов совершают ежедневно. Здесь речь уже о защите клиентов от них самих. За месяц количество ответов наших клиентов мошенникам и спамерам возросло на 18%. Именно поэтому мы решили объединить технологии банка и мобильного оператора. Синергия инструментов поможет защитным алгоритмам лучше «видеть» подозрительные транзакции, предугадывать шаги злоумышленников во время телефонных атак и эффективнее защищать деньги наших клиентов, - поясняет Алексей Бакланов, вице-президент и руководитель Центра экосистемной безопасности Тинькофф.

До конца этого года в Тинькофф планируют создать усиленную защиту внутри «Нейрощита». В ее рамках искусственный интеллект с согласия абонента сможет анализировать текст разговора в режиме реального времени. Кроме того, защиту можно будет сделать персонализированной.

- Клиенты смогут сами выбрать сценарий отработки потенциально опасного звонка: разрывать разговор, получать уведомление прямо во время звонка без прерывания разговора голосом помощника Олега или с помощью смс-сообщения, а также совсем не пропускать потенциально опасные звонки. Такая кастомизация позволит гибко настроить услугу для себя или для своих близких, - поясняют в банке.

Как поясняют в банке, в новую комплексную платформу защиты клиентов входят больше десяти различных технологий: непосредственно сам «Нейрощит», выявление массового обзвона, блокировка СМС-спама, определитель номера, анализ по черным спискам, дерево контактов, антивирус, сверка голоса, вход по лицу или отпечатку пальца, система фрод-мониторинга и другие механизмы.

К примеру, определитель номера заранее оповещает клиента о том, что входящий звонок подозрительный или на него уже есть жалобы. Дерево контактов позволяет определять, кому обычно человек отправляет деньги. Если совершается перевод на крупную сумму на незнакомый номер, не записанный в телефонной книге, это сигнал для системы, что нужно приостановить транзакцию и получить дополнительное подтверждение от клиента.

КСТАТИ

Самозащита личных денег Вот какие инструменты желательно подключить, чтобы ограничить возможный вред от действий мошенников и усложнить им доступ к вашему счету:

- Настройте доступ к приложению Тинькофф с помощью Face ID или отпечатка пальца. Эти данные в отличие от кода нельзя подсмотреть, подобрать или скопировать.

- Подключите СМС- или пуш-уведомления. Они помогают клиенту следить за операциями и вовремя заблокировать карту, если он их не совершал.

- Установите лимит по карте. Он ограничивает возможные мошеннические списания, особенно если карта часто используется для онлайн-покупок или подписок.