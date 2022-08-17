Цивилизация возвращается: АвтоВАЗ снова начал выпускать автомобили с подушками безопасности

С понедельника завод работает в режиме пятидневки Фото: ТАСС

Есть хорошие новости для поклонников автомобилей Lada - с этой недели «АвтоВАЗ» снова начал выпускать автомобили Lada Niva Travel. А кроме того, с конвейера стали сходить и машины, оснащенные подушками безопасности. Цивилизация возвращается.

- Еще в понедельник на ВАЗе стали выпускать автомобили Lada Niva Travel, это бывшая Шнива (так по-свойски в автомобильных кругах называют модель Chevrolet Niva, под этим брендом автомобиль выпускался до 2019 г. - Ред.), - рассказал kp.ru автомобильный эксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - И буквально с сегодняшнего дня стали устанавливать подушки безопасности на Нивы и Гранты (Granta). Но подчеркну, что ими оборудуются не все автомобили. Так что в продажу будут поступать версии как с подушками, так и без.

С понедельника завод работает в режиме пятидневки.

- Линия, где собирают «Гранты» работает в две смены, а линия «Нивы» - в одну, - уточнил Моржаретто. - Есть на заводе даже третья, ночная, смена — но она не выпускает машины, а создает задел комплектующих для утренней и вечерней смен.

Но даже с учетом этого увеличения рабочего времени завод, по мнению эксперта, работает примерно на 10 процентов своей потенциальной мощности.

- На полную мощность предприятие может выйти только в следующем году, - считает Моржаретто.

Предприятие еще «добавит газу» 29 августа. С этого дня завод перейдет на шестидневку. Режим «черных суббот» планируется держать в течение 3 месяцев — до конца ноября. Как сообщает «Автостат», будут задействованы все три сборочные линии: Lada Niva (в одну смену), Lada Granta (в две) и линия под названием В0 - на ней планируется возобновить выпуск популярных моделей Largus, здесь производство также будет организовано в две смены. Таким образом, во второй половине 2022 г. АвтоВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Кстати, о «Грантах»

АвтоВАЗ возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta, их собирают на дочернем предприятии «ПСА ВИС-АВТО». Версий этих, как друзей у Оушена — 11 штук. Отличаются они типом кузова: с открытым бортом, удлиненная платформа, фургон, фургон-холодильник и т.д. Кабина у автомобиля двухместная — ставка делается не на пассажиров, а на грузы. А грузоподъемность в зависимости от модификации, составляет при 90-сильном моторе от 790 до 915 кг.

В базовую комплектацию коммерческих Granta входит электроусилитель руля, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка. Это вариант упрощенки — нет ни подушек безопасности, ни антиблокировочной системы торможения.

За 7 месяцев 2022 года на российском рынке было продано 4930 легких коммерческих автомобилей Lada - на 48% меньше, чем в январе-июле прошлого года, сообщает «Автостат».