Раскрыт способ попасть на программу Гузеевой, Корчевникова или Мясникова

Борис Корчевников сейчас часто бывает с гуманитарной помощью на Донбассе. Сейчас телеведущий в Москве — в ближайшие дни записи его авторской программы. Фото: СОЦСЕТИ

Начались съемки телешоу, которые на лето уходили в отпуск. Также в график съемок встали записи новых проектов. А это значит, что появилась возможность немного подзаработать или просто интересно провести время – для любопытных телезрителей, кто мечтает увидеть закулисье ТВ. Продюсеры отмечают много новых лиц в эти дни на съемках – отпускники так развлекаются, внося разнообразие в программу пребывания в столице. Рассказываем куда можно попасть в ближайшие дни и сколько на этом заработать. Набор на массовку обновляется постоянно.

«Поем на кухне всей страной»

На съемки нового музыкального телеконкурса Первого канала приглашают активных зрителей от 30 до 65 лет. «Поем на кухне всей страной» - проект, где незвездные таланты из народа поют, а жюри и зрители оценивают конкурсантов. Требования к этой массовке стандартные: опрятный, ухоженный внешний вид; яркий однотонный верх одежды; исключить следующие наряды - спортивные костюмы, майки, шорты; надписи и лейблы; темные цвета, полоски и прочие узоры. Буфетов на территории съемок нет, поэтому перекусы и воду брать с собой.

КОГДА: 18 августа. С 10 до 23 часов.

ГОНОРАР: 900 рублей

«Голос. 60+»

Начались съемки телепроекта «Голос. 60+» для Первого канала. Зрителей зазывают много – зал большой. Запишут три выпуска, а потом проведут финал в прямом эфире. Сегодня снимают первый выпуск, даты остальных съемок сообщат позже – ориентировочная дата съемки: через неделю. Возраст массовки: от 14 до 60 лет. Здесь проверяют паспорт: но московская регистрация, как и российское гражданство для участия в съемках не является обязательным условием. Ведущая проекта – Лариса Гузеева, наставники – Елена Ваенга, Александр Малинин, Игорь Корнелюк, Валерий Сюткин. Сделать селфи с Гузеевой вам точно не удастся (она это не любит), а вот «поймать» в перерыве или после записи кого-то из наставников шанс остается.

КОГДА: 17 августа, 24 августа.

ГОНОРАР: 900 рублей.

Начались съемки шоу «Голос. 60+». После этого — сразу начнут снимать основной «Голос». Фото: СОЦСЕТИ

«Судьба человека»

Идет запись целого блока интервью Бориса Корчевникова со звездными героями для телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия». Здесь особенные требования к одежде: просят не приходить в белой одежде; нужны – однотонные черные или темные наряды и сменная обувь такого же цвета. Возраст зрителей – от 20 до 55 лет.

КОГДА: 17, 18, 19 августа. 10.30 – 22.00.

ГОНОРАР: 700, 800 рублей.

«За гранью»

Это социальное телешоу на НТВ ведет Сергей Соседов. От зрителей в съемочном павильоне требуют традиционно – аплодировать и охать-ахать (выражая эмоции) по команде телевизионщиков. Возраст массовки – 18 – 55 лет. Одежда – яркая и однотонная.

КОГДА: 19, 20 августа. 08.00 – 22.00.

ГОНОРАР: 750 рублей.

«Аватар»

Новое шоу канала НТВ «Аватар» соберет на съемках много звезд. В жюри - Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Марк Тишман, Ида Галич. Ведущий – тот же что и в «Маске»: Вячеслав Макаров. На сцене будут сменять друг друга участники - девять поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром какого-то персонажа. Зрительский зал на съемках – просто огромный, поэтому отбора на месте не будет: можно записаться заранее. Возраст: 16 – 50 лет.

КОГДА: 23 августа. 12.30 – 22.30.

ГОНОРАР: 700, 800 рублей.

Вячеслав Макаров — новый ведущий шоу «Аватар» на НТВ. Первая съемка 23 августа. Будет много звезд. Приглашают очень много зрителей. Фото: канал НТВ

«О самом главном»

На съемки разрешается приносить подарки и гостинцы ведущему – доктору Александру Мясникову. Здесь – проверяют документы, берут только с российским гражданством, необходима сменная обувь. Приветствуются зрители опрятные, аккуратные. Если зритель задает доктору вопрос – плюс 500 рублей к оплате.

КОГДА: 18 августа. 07.00 – 19.00.

ГОНОРАР: 800 рублей. Плюс 500 рублей – за вопрос.

«Свои»

Новое общественно-политическое шоу «Свои» снимают в «Останкино», поэтому пропускная система строгая – необходима регистрация в Москве или области; или бумажный билет о прибытии в столицу не позднее трех месяцев назад. Предупреждают: столовые приборы разрешены только пластиковые, но ножи даже такие – запрещены.

КОГДА: 19 августа. 19.00 – 23.45.

ГОНОРАР: 450 рублей.

«Смехополис»

В новом юмористическом шоу-концерте снимаются артистки Марина Федункив, Юлия Михалкова, Денис Косяков и другие звезды соответствующего амплуа. На этих съемках будет огромное преимущество: программу пишут в концертном зале с удобными креслами для зрителей. Часто все иначе: не очень удобные стулья или конструкции без спинок.

КОГДА: 18, 19 августа.

ГОНОРАР: 800 рублей.

«Музыка на звезде»

Самая комфортная по условиям съемка для массовки. Набирают традиционно «с перебором»: это когда приглашают максимальное количество людей – больше, чем нужно, но отбирают на месте наиболее опрятных, аккуратных и т.д. Сюда приглашают нарядных зрителей. Так вот здесь нестандартный случай – тем, кого не отберут компенсируют проезд в сумме 100 рублей. И гонорар – больше 1000 рублей, такого этим летом в массовке еще не было. Пройдет запись двух концертов – Алексея Глызина и Игоря Саруханова для шоу «Музыка на звезде» на канале «Звезда».

КОГДА: 19, 20 августа. 12.30 – 22.30.

ГОНОРАР: 1300 рублей.

«Русское лото»

На съемку программы «Русское лото» приглашают активных зрителей, которые не застесняются поговорить с ведущим. Разыграют очередной тур лотереи, послушают выступление звезд – запись короткая и часто веселая. Условие странное – размер одежды до 50-го.

КОГДА: 20 августа. 13.00 – 20.00.

ГОНОРАР: 600 рублей.

Расписание, адреса и условия съемок телепередач обновляются ежедневно на специализированных ресурсах, включая сайт-долгожитель.