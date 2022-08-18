Все ребята по парам: Самыми одинокими в США являются гетеросексуальные мужчины

Самыми одинокими в США являются именно такие мужчины молодого и среднего возраста. Фото: Евгения ГУСЕВА

Похоже, что шутка о том, что тяжелее всего на свете жить не очень бедному белому гетеросексуальному мужчине, перестала быть шуткой. По крайней мере в той ее части, которая касается гетеросексуальности.

По мнению автора издания Psychology Today Грег Матоса, самыми одинокими в США являются именно такие мужчины молодого и среднего возраста.

За последние три десятилетия гетеросексуальные мужчины пополняют быстро растущую группу одиноких людей, которые просто не могут найти себе пару. В приложениях для знакомств доля таких мужчин составляет около 62%. При этом женщины и девушки, которые пользуются большим «спросом», становятся все более избирательными и привередливыми в отношениях.

– Я веду прямое шоу на TikTok и каждую неделю общаюсь с сотнями зрителей. Я слышу повторяющиеся слова о знакомствах от женщин в возрасте от 25 до 45 лет: они предпочитают эмоционально доступных мужчин, с хорошо развитыми коммуникативными навыками и разделяющих схожие с ними ценности, – пишет Матос.

Проблема в том, считает он, что у молодых мужчин зачастую просто отсутствуют необходимые навыки общения – им не прививают их в семье.

Для успешного поиска пары автор статьи рекомендует мужчинам пройти индивидуальную терапию, чтобы «прокачать» свои коммуникативные навыки. А еще научиться ценить свой внутренний мир настолько, чтобы суметь за него постоять и донести свои идеи.

И еще: не забывать о том, что романтика, эмоциональные и сексуальные отношения достойны того, чтобы потратить на них и свое время, и определенные усилия.