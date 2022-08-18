Сделаем Японию пьющей снова: налоговики нашли необычный способ поправить финансы страны

Японцы хотят привлечь внимание молодежи к алкогольным напиткам, что пополнить казну. Фото: REUTERS

Все-таки в Японии живут очень интересные люди. И подходы к решению проблем у них тоже небанальные. Например, когда в 1970-х годах в стране разразился экономический кризис, и многие люди пребывали в депрессии, там изобрели караоке, чтобы сдержанные японцы могли приходить в рестораны и давать волю чувствам.

Сейчас в Стране восходящего солнца снова не все ладно с экономикой. Япония с большим отрывом занимает первое место в мире по размеру государственного долга. Йена летит к чертям, к тому же в прошлом году зафиксирована рекордная убыль населения - сразу на 650 тысяч человек. Что остается? Только напиться!

Будете смеяться, но именно с таким предложением выступила местная налоговая служба. Ее сотрудники проверили свои отчеты и с ужасом поняли, что за последние 10 лет поступления от алкогольных акцизов резко просели. Если в 2011 году они составляли 3% от всех налоговых поступлений, то в прошлом году уже 2%. А это как ни крути серьезные деньги.

Вот и объявили практичные налоговики всеяпонский конкурс под оптимистичным названием «Вива сакэ!» (сакэ, если кто не знает, это национальная брага крепостью 14-20%). Цель мероприятия - побудить молодежь употреблять горячительные напитки с чуть большим энтузиазмом. Оказывается, именно юное поколение японцев подводит ожидания финансовых служб. Завели себе, понимаешь, моду на здоровый образ жизни, а у государства теперь дебет с кредитом не сходится.

В общем, кто придумает, как сделать Японию пьющей снова - тому денежный приз. Какой, кстати, не сообщается. Мы бы предложили отдать натурой: четыре ящика рисовой водки и абонемент в наркодиспансер. Ведь если идея окажется блестящей, все равно ж все деньги пропьют.