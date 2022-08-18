Власти Японии объявили конкурс по популяризации алкоголя среди молодежи Фото: REUTERS

Налоговые власти Японии объявили общенациональный конкурс Sake Viva!, который должен популяризировать алкоголь среди молодежи.

Как передает Financial Times, конкурс проводится среди граждан в возрасте от 20 до 39 лет, которые должны предложить идеи, как можно вызвать интерес у молодого поколения к алкогольной продукции, в том числе саке, японский виски, пиво, вино, ликер и т.д.

Участникам конкурса необходимо будет представить «новые продукты и дизайны», а также способы, поощряющие распитие спиртного дома. Министерство здравоохранения Японии надеется, что проведение конкурса будет «разумным» в вопросе допустимого количества алкоголя, которое можно употреблять.

Конкурс был объявлен на фоне сокращения налоговых поступлений от алкогольной отрасли, что произошло из-за демографических изменений, пандемии коронавирусной инфекции, а также изменения образа жизни.

Так, если в 2011 году на долю алкогольной продукции приходилось 3% всех налоговых поступлений, то почти через десять лет, к 2020 году, доля упала до 2%. Среднегодовое потребление упало со 100 литров в 1995 году до 75 литров в 2020 году.

Как писал сайт KP.RU, в обществе осудили идею подобного конкурса.