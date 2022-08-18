Дарья Лантратова: «Единая Россия» расширит направления работы партпроекта «Мир возможностей»

Партпроект «Мир возможностей» продолжит расширять акцию «Здоровое питание», а также запустит новую — «Герой нашего времени». Также будет дан старт акциям «Цифровая гигиена», «Финансовая безопасность в цифровом мире». Эти и другие региональные инициативы были предложены на региональных и окружных этапах форума, прошедших в Санкт-Петербурге, Республике Северной Осетии — Алании, Кемеровской, Новосибирской и Липецкой областях.

ДЕТИ ВКЛЮЧИЛИСЬ

«В проекте «Мир возможностей» «Единая Россия» объединила в единую систему все акции и мероприятия, которые касаются ребят школьного возраста: воспитательные, патриотические, образовательные. Мы постарались вовлечь школьников в общественную деятельность, задать правильные ориентиры в жизни, расширить кругозор, подготовить ко вступлению во взрослую жизнь, но что важно — не только дать инструменты, знания, навыки, но и раскрыть их таланты, расширить горизонты, а также сделать их полноправными участниками, партнерами вместе с родителями и учителями», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» в ходе Всероссийского партийного форума «Мир возможностей — Сделаем вместе» и II Всероссийского родительского форума «Здоровое питание в школе и дома» в Саранске.

Она напомнила, что за несколько месяцев работы партпроекта «Мир возможностей» (прим. — он был запущен в марте 2022 года), он уже доказал свою востребованность и эфффективность.

«На сегодняшний день реализованы три пилотные акции — это «Здоровое питание школьников», «Культурный код народов России» и «Люди Артека». В них приняли участие более 12 тысяч старшеклассников из более, чем 7,2 тысяч школ по всей России. Ребята получили опыт проектной, творческой работы, делали презентации, публичные выступления, дебатировали с оппонентами и одновременно познакомили десятки тысяч своих сверстников с этими темами — темами правильного питания, культурой родного края и вековой историей знаменитого «Артека». В общей сложности эти акции охватили 341 тысяч человек», — отметила Дарья Лантратова.

В свою очередь, секретарь Мордовского реготделения партии, глава Мордовии Артем Здунов отметил, что ощутимых результатов реализации проекта в столь короткие сроки удалось добиться при поддержке партии и благодаря контролю со стороны родительского сообщества.

«Дети с удовольствием включились в проект «Здоровое питание школьников», активно участвуют в семейном онлайн-конкурсе видеороликов. На конкурс поступило уже более 300 работ. Еще один проект — профильные смены лагерей по здоровому питанию. Сейчас дети уже учатся оценивать, что они могут сделать при формировании рациона здорового питания, научить своих сверстников», — рассказал он.

МАССОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Напомним, первый Всероссийский форум по вопросам школьного питания прошел в Саранске в 2021 году. Он оказался результативным: в нем очно приняли участие 20 регионов страны, а также было зарегистрировано около 5 тысяч онлайн-подключений. Обсуждение ключевых вопросов, связанных с организацией питания детей, проходило на пленарном заседании, в рамках экспертных сессий и дискуссионных площадок. Ряд инициатив, предложенных на форуме, получил массовую поддержку. Например, к всероссийской акции «Здоровое питание школьника» присоединилось около 7 тысяч школ из 72 субъектов. Мордовия, Тыва и Тамбовская область стали лидерами топ-10 регионов по активности — здесь число школ-участников близко к 100 %.

Также в республике Мордовии успешно реализуется акция движения «Сделаем вместе» под названием «Здоровое питание школьника». Старт акции в регионе был дан в декабре 2021 года.

Партийный проект «Мир возможностей» направлен на вовлечение семьи во главе с родителями школьников и дошкольников в конкурсы, акции и развивающие проекты, направленные на усиление воспитательной работы в молодежной среде. Работа партпроекта построена на многолетнем опыте сотрудничества партии с движением «Сделаем вместе».