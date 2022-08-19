Анекдоты: Мамы первоклассников не так страшны, как они их рисуют.

Хозяйкам на заметку. Жирные пятна от осетрины холодного копчения или от натуральной черной икры лучше всего не выводить. Оставьте их на память.

* * *

- Ну как твоя жена, честная?

- Не знаю, уже два года живем, пока ничего не украла.

* * *

- Представляете, у меня вчера сосед всю ночь учился сквозь стену проходить.

- Он что, дурак?

- Теперь да!

* * *

Запись в театральной книге отзывов после премьеры очередной постановки «Анны Карениной»: «Никогда еще я так не ждал поезда».

* * *

- Больной, вы водочкой балуетесь?

- Нет, доктор, у меня это серьезно.

* * *

Объявление на подъезде:

«В связи с работами в вашем доме неделю не будет воды. Но в темноте вы этого даже не заметите».

* * *

- Мне надоело, что ты работаешь простым кассиром! Я ухожу от тебя!

- Пакет нужен?

* * *

Театр одного актера - понимаю, но супермаркет одного кассира - никак…

* * *

- Видел фото Криштиану Роналду с его новой машиной за 1 миллион евро?

- И что тут удивительного? По сравнению с его доходами - это как если бы тебя сфоткали с пачкой творога…

* * *

В автобусе один из пассажиров упорно ковыряется в носу. Все долго смотрели на него, наконец один не выдержал:

- Слушай, а может, вообще не туда положил?