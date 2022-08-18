«Экстрасенсов играют актеры и модели»: как в эфир телешоу «Битва экстрасенсов» проникают мошенники

Марат Башаров в сентябре в эфире в уже 23 сезоне «Битвы экстрасенсов».

В Москве на этой неделе начали снимать 23-й сезон телешоу «Битва экстрасенсов». Практически одновременно на сайте KP.RU вышел материал об очередном мошеннике с этого проекта. Оказалось, что победитель 22-го сезона Максим Левин снимался в передаче, изменив фамилию и находясь в федеральном розыске. В декабре 2021 года Максим Левин (по паспорту Николаев) победил в «Битве экстрасенсов», находясь в федеральном розыске с декабря 2019 года. Через пару недель после триумфа в телеэфире Максима задержали - в январе 2022 года «колдуна» заключили под стражу. В июне 2022 года победитель «Битвы экстрасенсов» получил по приговору суда три года колонии за мошенничество. До участия в телешоу Максим Николаев давал интервью «КП» и ни о каких «экстрасенсорных способностях» даже не заикался, хотя рассказал всю свою жизнь. Левиным он был давным-давно, а потом сменил паспорт и фамилию на Николаев – чтобы скрыть полученную судимость. Выходит, что героем «Битвы экстрасенсов» может стать любой – даже преступник?

Максим Левин-Николаев победил в последнем сезона «Битвы экстрасенсов», находясь в федеральном розыске за совершенное преступление.

Скорее – любой харизматичный персонаж. Артистичный, понимающий задачу, умеющий импровизировать в заданном жанре, легко работающий перед камерой, с подвешенным языком – таким и был мошенник в федеральном розыске Левин-Николаев. На момент прохождения кастинга, а потом и съемок – он был в федеральном розыске по обвинению в серьезном преступлении. Получается, что его никто не проверял – так в эфир «Битвы экстрасенсов» может проникнуть любой мошенник, каким и оказался Левин-Николаев. Элементарная проверка сотрудниками «Битвы экстрасенсов» фото Максима через поисковые ресурсы привела бы к статье в КП за 2019 год о «непростой криминальной судьбе» Левина-Николаева. Там его фото и рассказов о нарушении закона было множество – даже несколько частей. Или проверяли, но пустили в эфир мошенника в федеральном розыске? В этот вариант не хотелось бы верить.

Официально продюсеры рапортуют одно и тоже: «Битва экстрасенсов» – культовый проект. Каждый год люди, которые называют себя экстрасенсами, доказывают свои способности зрителям, проходя сложные испытания. Ведущие проекта наблюдают за участниками и чистотой прохождения заданий, которые усложняются из года в год. За время существования шоу в нем приняли участие несколько сотен людей с необычными способностям».

Пресс-служба канала не стала нам комментировать данный инцидент. Как не комментировали годами ранее другие инциденты-разоблачения этого шоу. Проект в эфире 15 лет – разоблачений и в нашем издании, и у коллег были десятки. За это время ничего не изменилось, даже надписи в эфире «все истории вымышленные» почему-то до сих пор не появилось.

В социальной сети «ВКонтакте» есть группа поклонников проекта – в нем 1 миллион 300 тысяч человек. Последняя публикация – фото со съемок 23-сезона телешоу «Битва экстрасенсов». Под ним есть любопытные комментарии. Вот некоторые из них – люди делятся опытом и выражают свое мнение по поводу телепроекта, все темы похожи. Лариса Бойко-Жадобина: «У меня нет денег участвовать там, меня слили по этой причине. Так и говорили: есть дар, но нет денег; есть деньги, но нет дара». Артем Ленорман: «Экстрасенсов, магов и колдунов в очередной раз будут играть малоизвестные актеры, модели, артисты и инфоцыгане. Одни и те же испытания будут». Анатолий Троянов: «Это шоу. Я был на съемках – там много актеров не советую идти туда».

На странице «Битвы экстрасенсов» в соцсети «ВКонтакте» 1 миллион 300 тысяч участников группы. Они обсуждают закулисье шоу.

Один из бывших участников шоу «Битва экстрасенсов» поведал kp.ru: «Когда я участвовал в кастинге, предоставлял паспорт, давал ссылку на свой сайт. Но я к тому времени имел практику как психотерапевт». Скорее всего, редакторы просто отбирают колоритных персонажей в шоу. Все больше телезрителей начинают понимать, что под личиной магов и колдунов скрываются люди с отличными актерскими данными. И играют они по заданиям. А после участия в передачи «Битва экстрасенсов» маги ведут прием людей и получают бешеные деньги, наживаясь на людском горе. Бренд «экс-участник» «Битвы экстрасенсов» как магнитом притягивает людей с проблемами к ним на сеансы – остались еще телезрители, которые верят в шоу. Остроумно насчет победительницы одного из сезонов «битвы» шутила юрист и певица Екатерина Гордон: «Я лично знаю Джулию Ванг. Она была моим парикмахером. Поверьте, у нее нет никаких способностей. Разве что она занималась изгнанием демонов пергидролью».

Первые кадры с кастинга нового 23-сезона «Битвы экстрасенсов».

Просматривая фото и видео со съемок 23-сезона «Битвы экстрасенсов» предупреждаем: новый сезон в сентябре воспринимайте как шоу или мистический сериал.